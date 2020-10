Zagrijte pe\u0107nicu na 175 stupnjeva, a okrugli protvan za pizzu prema\u017eite s malo ulja. Prhko tijesto ravnomjerno utisnite u protvan i pecite 15 do 18 minuta ili dok rubovi ne poprime zlatno sme\u0111u boju. Potom izvadite i ostavite neka se hladi nekih sat vremena.

Iskoristite sezonu jabuka pa napravite ovaj odličan jesenski desert. Ukoliko nemate gotov karamela umak, napravite ga sami - ispržite malo šećera, a kad posmeđi, dodajte maslac

<h2>Sastojci:</h2><h2>Postupak:</h2><p>Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva, a okrugli protvan za pizzu premažite s malo ulja. Prhko tijesto ravnomjerno utisnite u protvan i pecite 15 do 18 minuta ili dok rubovi ne poprime zlatno smeđu boju. Potom izvadite i ostavite neka se hladi nekih sat vremena.</p><p>U međuvremenu u lonac stavite nasjeckane jabuke, sok od limuna, smeđi šećer i cimet pa kuhajte na srednje jakoj vatri uz često miješanje dok jabuke ne postanu mekane. Zatim u to dodajte kukuruzni škrob, dobro promiješajte pa ubacite i umak od karamele. Pirjajte oko 10 minuta dok se sve zajedno malo ne zgusne.</p><p>U drugoj posudi promiješajte sir, kristalni šećer i vaniliju dok smjesa ne postane glatka pa tu smjesu rasporedite na ohlađeno tijesto. Na to poslažite kuhane jabuke pa prelijte umakom od karamele. Narežite i poslužite, prenosi <a href="https://kitchenfunwithmy3sons.com/caramel-apple-pizza/?fbclid=IwAR2MJH7ziafWm38kY2VP4DdC79M1T8fhSC2Ml4FapZgmBW8Bt9i1SA8oGU8" target="_blank">kitchenfunwithmy3sons.com</a>.</p><p>Savjet više: Ukoliko nemate umak od karamele, napravite kolač ovako, okus će biti još bolji:</p><p>Stavite 100 grama šećera u tavu da se otapa i poprimi smeđu boju pa u tome rastopite maslac (40 grama). Kada je smjesa jednolična, ubacite jabuke, sok od limuna i cimet. Nakon što jabuke omekšaju, slažite na smjesu od sira pa prelijte ostatkom karamele iz tave.</p><p> </p>