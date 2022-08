Slatko, da slađe ne može: Kreće Štrudlafest, no ovaj put najveći, najslasniji i s najviše štrudle

Vrijeme je za još jedan Štrudlafest, najslađi festival koji svake godine oduševi tisuće ljudi. Zabava kreće prvi vikend u rujnu, točnije od 2. do 4. rujna. Selo Jaškovo, smješteno između Ozlja i Karlovca, ponovno će postati jedinstveni spoj gastronomije, sporta, kulture, umjetnosti i zabave za velike i malene. Naravno sve to uz slasne štrudle, no ove godine bit će ih više no ikad.

Teško je zamisliti, ali ove godine vas čeka više od stotinu okusa ove slastice, a bit će tu i brojni drugi domaći proizvodi koji će savršeno ugoditi nepcima.

Čekaju vas i gastro radionice s ambasadoricama ali i ostalim majstorima štrudle, a posebna atrakcija ove godine bit će hiža tete Marte te gastro show Tomislava Špičeka, a stižu nam i gosti iz dalekog Nepala.

Najmlađi će i ove godine uživati u čarima Štrudlafesta. Mali štrudloljupci uživat će u poligonu za jahanje, vlakiću, drvenom vrtuljku, ali ove godine čeka ih i Rally kids corner.

Ove godine ih čeka i adrenalinski HGSS kutak gdje će moći probati ZIP line te sjediti u pravom spasilačkom vozilu. Jedna od glavnih atrakcija ovogodišnjeg festivala jest i jedinstveni labirint u kukuruzu koji će oduševiti najmlađe, ali jednako tako i one starije.

U likovnoj radionici „Kist i štrudla“ moći ćete oslikavati tanjuriće, imate mogućnost posjetiti ranč sa škotskim govedima, a tu je i Barunova aleja, vožnja u kočiji te brojne druge zanimacije.

Prekrasan krajolik Jaškova i okolice možete upoznati i na biciklu, čamcu ili konju jer čekaju vas rute Štrudla by bike, Štrudla by boat i Štrudla by horse.

Sve to začinit će i sjajni koncerti jer prvi dan festivala započet će s legendarnim bendom Crvena jabuka, dok će Štrudlafest zatvoriti hit glazbenik Matija Cvek.

Naravno, u sklopu najslađeg festivala i ove godine sudjeluju brojni objekti, pa tako u Tjednu štrudle Karlovačke županije možete uživati i prije i nakon samog Štrudlafesta. Od 29. kolovoza pa sve do 11. rujna okusi štrudle moći će se kušati na čak 40 lokacija, a sve to uz prigodne cijene.

