Slaven Škrobot opet je na biciklu

Mladi Slaven Škrobot (33) posljednjih 11 godina je invalid i vezan za kolica, no ne predaje se ni na trenutak. Ovih dana objavio je video s jedne od prvih vožnji novim biciklom za invalide s Dugog otoka

<p>- Osjećaj je predivan. Teško mi je to opisati riječima, to je mješavina osjećaja slobode, neovisnosti, sreće i još puno, puno drugih. Ne znam može li to uopće razumjeti netko tko to nije doživio - kaže Slaven Škrobot (33), zaljubljenik u putovanja i avanturu, opisujući nam jednu od svojih prvih vožnji novim biciklom po Dugom otoku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je priča o Slavenu</p><p>Riječ je o posebnom biciklu za invalide koji je Slavenu stigao prije otprilike mjesec dana, nakon što je u sklopu akcije na Facebooku sakupljeno 65.000 kuna, da bi ga mogao nabaviti. Kako je tada bio na Krku, već drugi dan je odvozio svoju prvu vožnju, no onda su zaredali problemi: Prvo nekoliko dana bure, onda je imao problema s umnjakom, kojega je morao izvaditi, pa nije mogao u vožnju, tako da sad na Dugom otoku nadoknađuje izgubljeno vrijeme. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Jedna od prvih Slavenovih vožnji biciklom za invalide </p><p>- Predivno je. Za mene je to prvi puta u 10 godina koliko sam vezan za kolica da me netko ne mora gurati, odnosno da se mogu voziti posve samostalno. To je predivan osjećaj neovisnosti i slobode. Ovih dana sam, na primjer, tako odvozio oko 15 kilometara do svjetionika i to je bilo baš fantastično - kaže Slaven.</p><p>Na jednom dijelu tog putovanja dosegao je brzinu od 22 kilometra na sat, no kaže kako vozi oprezno i ne trudi se postići veće brzine, jer ima mnogo zavoja u kojima bi relativno lako mogao pasti.</p><p>- Beskrajno uživam i već sada razmišljam o jednom pothvatu, no za njega se ipak trebam malo pripremiti i povratiti kondiciju - kaže Slaven. Naime, došao je na ideju da 'odvozi' biciklističku stazu Dugi rat - Sali, koja ima oko 40-ak kilometara, za što bi mu, prema prvim procjenama, moglo trebati 3 do 4 sata. Još nije definirao datum pothvata, već radi na kondiciji. </p><p>- Uživam u vožnji biciklom i idem s njime koliko god mogu, jer zbog opreme koju moramo nositi sa sobom dio puta moramo proći automobilom, kaže ovaj predivni borbeni mladić.</p><p>Podsjetimo, još smo prije dvije godine objavili priču o Slavenu koji nije dozvolio da mu jedan skok u more nakon kojega je prije 11 godina ostao paraliziran uništi život, već živi punim plućima i uživa u brojnim putovanjima. Brojne je čitatelje osvojio činjenicom da se trudi ispuniti život radošću u pozitivnim iskustvima, iako to nije uvijek lako. </p><p>- Bude i teških dana, bolova, problema, no ako se okrenete pozitivnim stvarima i odlučite ispuniti život stvarima koje ga čine lijepim, onda to i prevlada - kaže jednostavno Slaven čije pothvate možete pratiti i na osobnoj stranici koju vodi: <a href="https://slavenskrobot.com/2019/07/17/sretan-mi-10-rodendan/?fbclid=IwAR1G7lcIQGYZG5eCdlr7rIPoYtFWWMAQkmy6yH0fOjEs3HjLac5A-kX-z2A">slavenskribot.com.</a> </p><p> </p>