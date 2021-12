Ako planirate tulumariti do zore, napravite koktel Espresso martini kako biste izdržali cijelu noć. Za one koji traže jednostavnu pripremu, kokteli od tri do četiri sastojka su idealni - Blagdanski punč, Orange Martini...

Planirate li 'začiniti' novogodišnji party i razmišljate o još nekom zanimljivom piću koje možete poslužiti vašim gostima, ne morate brinuti. Osim nezaobilaznog šampanjca s kojim ćete nazdraviti kada sat otkuca ponoć, zašto im ne biste poslužili novogodišnje koktele? Ovi kokteli vrlo su jednostavni za pripremu kod kuće, a s njima će biti zadovoljni skoro svi gosti - jer za svakog možete pronaći ponešto.

Većina koktela vrlo je jednostavna za pripremu, ali ima i onih zbog kojima se ruke tresu čak i najiskusnijem barmenu. Ako nemate iskustva u pripremi koktela, u nastavku vam donosimo 10 recepata jednostavnih koktela koji su idealni za novogodišnje slavlje. 1. Blagdanski punč Sastojci: 1 boca votke,1 boca ružičastog šampanjca, 2 litre 7 Up soka, brusnice za dekoriranje Priprema: Veliki vrč napunite ledom i pomiješajte sve sastojke. Dobro ih pomiješajte kako bi se svi sastojci sjedinili. Poslužite u čaši koja također ima leda i ukrasite ju brusnicama. 2. Orange Martini Sastojci: 60 ml gina ili votke. 15 ml suhog vermuta, 15 ml triple sec, crtica bittera od naranče, naranča za ukras Priprema: U shaker ulijte gin ili votku, suhi vermut, triple sec i bitter od naranče. Napunite do pola s ledom. Dobro protresite i poslužite u odabranim čašama. Ukrasite kriškama naranče i po želji s malo mente. 3. Snježna fantazija Sastojci: 1 ocijeđeni limun, 2 žlice šećera trešnje za dekoriranje, listovi svježe metvice za dekoriranje, 60 mililitara bijelog ruma, 60 mililitara plavog Curaçaa, 240 mililitara soka od ananasa, 240 mililitara šampanjca Priprema: Rubove svake čaše za koktel premažite limunovim sokom, a zatim šećerom. U vrču pomiješajte rum i Curaçao sa zdrobljenim ledom i prelijte u koktel čaše. Na vrh ulijte sok od ananasa i šampanjac. Ukrasite višnjama i s nekoliko listova metvice. 4. Espresso martini Sastojci: 45ml votke, 22 ml likera od kave, 15ml kakao kreme, 30ml rashlađenog espressa Priprema: Sve sastojke stavite u shaker te dodajte led. Dobro protresite, procijedite i ulijte u čašu i poslužite. 5. Snježni mojito Sastojci: sok jedne limete, 8 listića mente, 1 žlica šećera, 2 žlice bijelog ruma, 1 žlica ruma s kokosom, 5 žlica kokosovog mlijeka, sjemenke šipka za ukras Priprema: Pomiješajte sok od limete, šećer i mentu dok se menta ne raspadne, a vrč u kojem ste pomiješali do pola napunite ledom. Bijeli i rum s kokosom izmiksajte u blenderu, zatim dodajte kokosovo mlijeko i miksajte dok se ne ujedini i dok ne dobijete glatku smjesu. Rum prelijte preko leda i pomiješajte. Dodajte mineralnu vodu te ukrasite šipkom i listićima mente. 6. Božićni koktel od citrusa Sastojci: 60 ml votke, 15 ml St. Germain likera, 1/3 čaše svježe cijeđene klementine ili crvene naranče, ginger ale pivo, sjemenke šipka za ukras, nekoliko listića mente Priprema: Vrč napunite ledom, dodajte votku, liker i cijeđeni sok. Dodajte pivo i po želji ukrasite sjemenkama šipka i listićem od mente. 7. Slatki koktel s ginom Sastojci: 30 grama gina, 15 grama slatkog bijelog i suhog vermuta, 70 grama soka od naranče, kora citrusa za ukrašavanje Priprema: Sve sastojke stavite u shaker i protresite. Zatim ulijte koktel u čašu. Ukrasite strugotinama narančine kore i poslužite gostima. 8. French 75 Sastojci su samo za jednu čašu. Dozu udvostručite koliko želite. Sastojci: 0,5 dcl gina, 1,25 dcl rashlađenog suhog pjenušavog vina, 4,5 čajnih žličica soka od limuna, 1 jušna žlica jednostavna sirupa. Priprema: Najprije pripremite jednostavan sirup. U posudi na srednjoj vatri rastopite 8 jušnih žlica šećera u 1,25 dcl vode. Pustite da se ohladi. Kada se sirup ohladi, u blenderu dobro izmiksajte sirup, gin, limunov sok i led. Natočite u rashlađenu čašu i nadodajte pjenušavo vino. Možete ukrasiti kriškom limuna. 9. Avartini Sastojci: 0,5 dcl votke od borovnice, 14 ml plavog Curacaoa, 1,5 dcl Spritea Priprema: Sve sastojke treba dobro promiješati za što bi vam dobro došao shaker za koktele, no poslužit će i blender ili obična keramička ili staklena zdjela. Koktel dobro rashladite s mnogo leda. 10. Jack Frost mimoze Sastojci: 2,5 dcl šampanjca, 2,5 dcl votke, 1,25 dcl plavog Curacaoa, 1,25 dcl limunade, led, šećer, kriška limuna Priprema: U blenderu pomiješajte šampanjac, votku, plavi Curacao i led. Miješajte dok sastojci nisu potpuno izmiješani. Koktel je najbolje poslužiti odmah u čašama za šampanjac koje ste prije toga ukrasili. Ukrašavanje čaša vrlo je jednostavno. U jedan tanjurić nasipajte malo šećera. Kriškom limuna prođite po rubu svake čaše, a zatim vrh čaše umočite u pripremljen šećer.