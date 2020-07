Slavne dame je obožavaju: Glitter haljina za noćne ptice

Ako tražite posebnu haljinu koja privlači svjetla reflektora i poglede, najbolji je izbor haljina optočena sitnim aplikacijama, jednostavnog ravnog kroja koji je lako nositi

<p>Posebne, raskošne teksture elementi su koje noćne ptice obožavaju. Glitter haljina može biti kratka, dugačka, na bretele ili prekrivenih ramena. Koji god kroj imala, a uglavnom je jednostavna jer blago pada niz tijelo (same šljokice daju joj na težini koja vuče materijal prema dolje), ova kreacija djeluje super glamurozno te je idealna za izlaske i važna događanja. Jedno je jasno - u njoj ne možete proći nezamijećeni.</p><p>Rosie Huntington-Whiteley voli kratko i zatvoreno na gornjem djelu, njezina je večernja kreacija mini haljina u znaku srebra.</p><p>Kate Bosworth bira maksi kreaciju u zelenim tonovima, s visokim prorezom na nogama.</p><p>Florence Pugh svoje šljokice voli i danju, na jednostavnoj formi s bretelama.</p><p>I Irina Shayk bira sjajno, no od boja voli one zlaćane i brončane varijante.</p><p>Naravno da i Jennifer Lopez ima ultimativnu glam haljinu, ali kod nje posebno mjesto u ormaru ima crvena.</p><p>Bella Hadid nosila je divan primjerak glitter haljine na reviji Ralpha Laurena, za ljeto 2020.</p><p>Njezina sestra Gigi bira tamno plavu, inspiriranu navy stilom.</p>