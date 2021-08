One su jedne od rijetkih slavnih ljepotica koje se nisu podvrgnule plastičnim operacijama. Svojim izgledom privlače pažnju gdje god se pojave i mnoge zanima koja je njihova tajna.

Hallie Berry (55), Kate Moss (47), Naomi Campbell (51), Jennifer Lopez (52) i Cindy Crawford (55) su više puta govorile kako se brinu o svom izgledu pa evo što su sve otkrile:

Halle Berry

Halle Berry i sa 55 godina privlači poglede gdje god se pojavi. Osim fantastičnom tjelesnom formom brojne pohvale dobiva i za izrazito mladoliki izgled lica.

Glumica priznaje da pazi na zdravu prehranu i redovito vježba što sigurno pridonosi blistavom tenu njezine kože. Naime, u 19. godini dijagnosticiran joj je dijabetes zbog čega je već tada prisiljena na zdraviji životni stil, što uključuje izbjegavanje rafiniranog šećera, prerađene i smrznute hrane.

Halle ima i posebnu rutinu njege svoje kože koja uključuje čišćenje dva puta dnevno te pijenje temeljca od kostiju. Svakog jutra nakon umivanja proizvodom za čišćenje lica nanosi toner, hidratantnu kremu te kremu za područje oko očiju. Kao pripremu za crveni tepih ili kad primijeti poseban umor i sivilo tena, glumica povremeno svom licu priušti obnavljajući tretman u tri koraka, koji se sastoji od pilinga, hidratizirajućeg neutralizatora i maske s kisikom, koja smanjuje pore, osvježava ten i pruža učinak blagog zatezanja lica.

Međutim, glumica koristi i jednostavne maske od prirodnih sastojaka koje se mogu napraviti kod kuće, a njihove recepte rado podijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Ovdje donosimo jedan njen recept:

Sastojci:

Priprema: Sastojke pomiješaj u zdjeli. Smjesu umasiraj na čistu kožu lica i vrata. Ostavi da djeluje 15-20 minuta.

- Ova maska bogata je probioticima koji pomažu koži da postigne balans i ostane čvrsta - napisala je Halle i dodala kako je med prirodni ovlaživač kože, a da jogurt nježno eksfolira kožu odnosno uklanja mrtve stanice kože.

Halle je također u jednom od svojih intervjua rekla da šminku izbjegava kad god je to moguće. Kuću baš nikada ne napušta bez kreme sa SPF-om i njegujućeg balzama za usne, kojeg smatra svojim najvažnijim beauty pomagačem.

- Posao od mene zahtijeva teški makeup, što koži donosi stres, pa u trenucima kada ne radim, pokušavam koži dopustiti da se što više odmori i diše - rekla je Halle.

Njezinoj vitkoj i zategnutoj figuri svakako su doprinijeli i redoviti treninzi i posjeti teretani. Voli kardio i također uživa u boksu. Već je dugi niz godina vjerna programu koji je kreirao Harley Pasternak, uvaženi celebrity trener. Riječ je o režimu koji u 25 minuta ujedinjuje petominutne setove vježbi koji se, nakon zagrijavanja, posvećuju različitim zonama na tijelu. Također, prakticira jogu i meditaciju.

Kate Moss

Kate Moss (47) je još jedan primjer žene kojoj godine ne mogu ništa. Za svoj odličan izgled često hvali gene. Dok je bila mlađa nije obilazila teretane niti je puno pazila što jede. Ipak, sada je počela paziti te vježba i hrani se zdravo.

- Trudim se jesti zdravo. Radim super doručke, jela s jajima su moj forte. Stvarno uživam u hrani, no trudim se jesti zdravije nego prije. Primijetila sam da mi se koža proljepšala otkad više pazim na prehranu. Jedem salate i zdravu hranu, recimo, prije nikad nisam jela salate. A sad si čak radim i zdrave sokove - otkrila je Kate.

Što se tiče šminke pridržava se principa - jednostavnije je bolje. Njezina beauty rutina je jednostavna. Ne koristi hrpu različitih krema već se drži jednog do dva proizvoda i ne ide u krevet sa šminkom.

- Očistim lice, stavim serum i kremu i to je to - rekla je u intervju za časopis The Guardian.

Protiv znakova starenja bori tako što svoje lice zagnjuri u ledenu vodu.

- Napunim umivaonik ledom i krastavcima. To zateže sve, čineći da izgledate mlađe i budnije - dodala je.

Kad je preparativna kozmetika u pitanju, koristi mali broj proizvoda, no kad je riječi o dekorativnim proizvodima ima ih hrpu.

- Volim tamnu šminku na očima, ma svu šminku zapravo. Meni je to kao odijevanje. Strast u kojoj uživam - otkrila je.

Naomi Campbell

Slavna manekenka kao da ne stari. Iz godine u godinu izgleda sve bolje. Ima 51 godinu, a njezinoj besprijekornoj liniji svi se dive. Naomi je otkrila da se tajna njene linije krije u tome što jede samo jednom dnevno.

- Jedem samo jednom u danu. Moj ručak je ujedno i moja večera. Počastim se nedjeljom i u vrijeme blagdana, tad uživam u desertima, radim si kolače i pudinge. Jedem kad mi se jede, kad osjetim potrebu za hranom i definitivno se ne izgladnjujem. Sve ovisi o tome kako se u određenom trenutku osjećam. Ima dana kad uopće ne jedem, pijem samo vodu i sokove, pogotovo ljeti kad je jako vruće - otkrila je Campbell za Daily Mail.

Iz svoje prehrane je izbacila sve mliječne proizvode i jede isključivo bezglutenske namirnice.

- Držim se podalje od slatkiša i pijem jako puno vode - rekla je. Od vježbanja prakticira jogu i pilates.

Jennifer Lopez

Svi se pitaju kako je moguće da ova umjetnica s 52 godinu izgleda tako dobro. Pop diva više je puta govorila o svojoj beauty rutini, a svoje tajne često dijeli i na svom Instagram profilu.

Otkrila je kako svakog dana ima isti ritual njege lica. Iz kuće ne izlazi bez zaštitnog faktora 30 koji štiti kožu od štetnih ultraljubičastih zraka. Jednom prilikom, J.Lo je otkrila novinarima kako je ključni faktor njezinog dobrog izgleda zapravo kvalitetan san te da nastoji spavati minimalno osam sati dnevno.

Beauty linija koju je prošle godine lansirala zapravo se temelji na obiteljskim tajnama o ljepoti. Kaže kako je tajni sastojak za ljepotu maslinovo ulje. Osim u prehrani, maslinovo ulje savršen je dodatak kozmetičkim proizvodima, a upravo se na njemu temelji i cijela njezina beauty linija.

- Isprobala sam sve, kozmetiku iz drogerija i najskuplje kreme na svijetu, no uvijek se vraćam tajnama koje me mama naučila kad sam bila mlada. Govorila bi mi da je maslinovo ulje lijek za kožu, za kosu, za nokte... da je maslinovo ulje magični sastojak iz prirode. I to je ono što mi daje taj čarobni sjaj. Vrlo je jednostavno, ovi sastojci djeluju - rekla je J.Lo.

Obožava svoje lice njegovati sheet maskama i to je dio njezine rutine kada se priprema za nastup. Redovito uzima vitamine i druge dodatke prehrani jer ljepota dolazi prije svega iznutra. Dodala je i kako ne pije alkohol i kavu te da pije jako puno vode te nastoji jesti samo svježe namirnice, poput voća i povrća.

Cindy Crawford

Manekenka Cindy Crawford i sa 55 godina izgleda sjajno. Zdrav način života i redovita tjelovježba definitivno je tajna njezinog mladolikog izgleda, ali ono što je ključno, činjenica je da više nije posvećena dekorativnoj, nego preparativnoj kozmetici. Ima i svoju liniju preparativne kozmetike pod nazivom Meaningful Beauty.

Cindy nikada ne preskače svoju beauty rutinu koju ponavlja ujutro i navečer, a koja se sastoji od temeljitog čišćenja, toniranja i hidriranja kože. Ističe i da iz kuće ne izlazi bez kreme sa zaštitnim faktorom. Nekoliko puta tjedno na lice prska mješavinu mlijeka i mineralne vode. Ovaj nježni piling odstranjuje mrtve stanice s površine kože i čini je glatkom i nahranjenom.

Što se prehrane tiče, bivša manekenka kaže kako za doručak obožava smoothije.

- Za ručak najčešće jedem salatu od piletine – izjavila je jednom i dodala kako se kroz dan uistinu zdravo hrani, a u vrijeme večere samo želi uživati s obitelji i opustiti se.