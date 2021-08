Jennifer Aniston (52), koja s godinama izgleda sve bolje i bolje, otkrila je za modni magazin InStyle da ima odličnu samokontrolu što se tiče nezdrave hrane.

- Mogu pojesti samo jedan M&M-s ili jedan čips iz cijele vrećice. Znam, nekima je to jako iritantno - pohvalila se.

Osim toga, kaže kako je umjerena i u piću te da ju 'egzotični' kokteli ne dovode u napast.

- Ja popijem najviše dva do tri pića, čistu margaritu bez šećera ili prljavi martini. Ne zanimaju me egzotična pića ni kokteli. Kada sam se uselila u svoju kuću nekoliko ljudi mi je dalo tekilu kao poklon za useljenje. U kući imam podrum sa svim mogućim žesticama, pa ako dođete kod mene, možete piti što god poželite - objašnjava glumica.

Aniston ima veliku kuću u Bel-Airu u Kaliforniji koju je kupila 2012. godine za 21 milijun dolara.

Što se tiče vježbanja, Jennifer tvrdi da prati određene metodu.

- Prošle godine sam imala ozljedu pa sam zbog toga mogla raditi samo pilates, koji inače obožavam. No ipak mi je nedostajao onaj znoj koji se pojavi kad se tek vratiš treninzima pa sam se vratila na svoj uobičajeni režim treninga 15-15-15. To znači da 15 minuta vozim bicikl, 15 minuta radim na eliptičnoj spravi i onda još 15 minuta trčim. Ja jednostavno trebam neku kretnju, makar je to 10 minuta dnevno na trampolinu - priča Jennifer.

Otkrila je i koja zvijezda svaki put 'savlada' crveni tepih.

- To je definitivno J.Lo. Želim znati što joj daje takav savršeni izgled. Odlična je. Tako je prekrasna. Mislim da se ona previše ne trudi, ona je jednostavno takva. Prekrasna - govori Jennifer o J.Lo.

Aniston i Lopez nikada nisu radile zajedno, ali izgleda da su prijateljice jer su viđene kako razgovaraju na raznim partyjima, a i istih su godina.

- Što se tiče crvenog tepiha sve ovisi o vašem stilistu. Oni uvijek govore: 'Nemoj raditi ovo, radi ovo'. Osim toga, vrlo je važno i prijateljstvo na crvenom tepihu. Ja se uvijek pokušavam povezati s onima koji drže kameru jer mi to olakša posao. Neke od njih i poznajem pa ih i pozdravim - ispričala je glumica.

Aniston se također objasnila koliko je njen put do slave bio drugačiji od djevojaka poput Britney Spears.

- Imala sam sreću što me odgajala vrlo stroga majka. Prioritet nije bio na tome da postanem poznata. Govorila mi je: 'Prouči svoj zanat, nauči što radiš, nemoj samo izaći van i da ti se posreći'. Godinama sam čekala. Dobila sam reklamu za Bob's Big Boy na svojoj 900. komercijalnoj audiciji. Kada pričamo o Britney i djevojkama poput nje, mislim da one kao tinejdžerice nisu imale nikakav pojam o tome tko su one i onda su mediji to kapitalizirali, a to je te cure na kraju koštalo razuma. To je jako tužno - govori Jennifer.

Rekla je i da je tijekom lockdowna dobro pogledala svoj život i riješila neke stvari koje su ju mučile.

- Moja razina anksioznosti smanjila se uklanjanjem nepotrebnih vrsta masti u životu za koje sam mislila da su potrebne. Također, shvatila sam i da ne možete uvijek svima ugoditi te da trebate biti ono što jeste - rekla je.

Iako voli glumu, nije oduševljena kada mora raditi promocije filmova, a ne voli odgovarati ni na novinarska pitanja.

- Gluma je ono što volim raditi. Promocija stvara neki stres u meni. Uvijek je isto, dobijem jedno ili dva pitanja o onome što promoviram, a ostalo su tračerska pitanja ili neke druge gluposti - rekla je.

Zvijezda se dotakla i načina na koji su joj Prijatelji promijenili život.

- Iz određenog razloga, svi smo bili na pravom mjestu u pravo vrijeme, i stvorili smo nešto što je osim nas, povezalo i mnoge ljude diljem svijeta - priča Jennifer, piše DailyMail.