Slavni beauty alat: Roler od žada ima niz anti-age benefita

Valjak od žada u svijetu je trend već neko vrijeme, no odnedavno on je sve popularniji i kod nas jer omogućava kućnu masažu i jednostavan anti-age tretman za svaku dob

<p>- Iako je trenutno rolanje rolerom od žada po licu veliki hit, ljudi stoljećima koriste slične beauty alate. Naime, ova tehnika stiže iz Kine, a oduvijek je poznata po iscjeljivanju i pročišćavanju – komentirala je kemičarka Sabina Wizemann iz New Yorka.</p><p>Ovaj mali kućni beauty alat postao je hit radi mogućnosti oblikovanja, toniranja i učvršćivanja kože, poboljšanja cirkulacije, smanjenja natečenosti, minimiziranja finih linija te poboljšanja elastičnosti kože.</p><p>No, Wizemann ističe da su to iskustva ljudi, jer nema kliničkih studija koje dokazuju sve te čudesne blagodati rolera od žada.</p><p>- Ipak, sama tehnika kojom se roler koristi može opustiti mišiće i pružiti osjećaj hlađenja, što zapravo dovodi do svih tih benefita, a time se pojačava i limfna drenaža – ističe Wizemann.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koža na stres reagira na niz načina </strong></p><p>Roler od žada može se aplicirati samostalno, na suhu kožu ili nakon nanošenja seruma ili kreme. Na taj način koža bolje upija aktivne sastojke.</p><p>Idealno je gurati ga prema gore i prema vanjskom djelu lica, tako da "peglate" linije i podižete kožu koja s godinama sama od sebe "curi" prema dolje.</p><p>Ove alatke napravljene su od žada, a dolaze i u varijanti od kvarca.</p><p>- Roler bolje djeluje kad ga držimo u hladnjaku te ga se treba očistiti nakon svakog korištenja, toplom vodom i sapunom - izjavila je Wizemann za <a href="https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a27495698/jade-rollers/">Good Housekeeping. </a></p>