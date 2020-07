Umjesto sjenila mo\u017eete koristiti i highlighter i to tik ispod obrve, kako biste posvijetlili to podru\u010dje.

Obrve tako\u0111er mogu otvoriti oko, no treba naglasiti gornji kut olovkom ili \u010detkicom, odnosno \u010de\u0161ljanjem. Taj luk mo\u017eete dodatno naglasiti korektorom.

Povećajte oči makeup trikovima

U tome nam pomaže par svakodnevnih načina šminkanja, a osim bijele olovke, tu su i način aplikacije maskare te svijetla sjenila i highlighteri koji sjajnim česticama privlače svjetlost na lice i čine ga "otvorenijim"

<p>Prvi i najvažniji trik je bijela olovka na vodenoj liniji na donjem djelu oka. Bijela daje dojam veće bjeloočnice, što vizualno povećava čitavo oko.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Art make-up</strong></p><p>Trepavice također mogu dati dojam većeg oka, no bitno je da nisu preteške i guste, jer će u tom slučaju oko djelovati tužno. Naime, velike umjetne trepavice znaju spustiti oko, što ne izgleda dobro. Najbolja opcija su parcijalne ili prirodne uvijene, koje su duže prema van, a možete našminkati samo trepavice prema vanjskom dijelu oka. To će vizualno podići oko.</p><p>Sjenila u tamnim bojama zatvaraju oko, dok ga ono svjetlo otvara. Lagane, pastelne nijanse oko čine budnijim, a nijanse kombinirajte s bojom očiju, kako biste ih naglasili.</p><p>Umjesto sjenila možete koristiti i highlighter i to tik ispod obrve, kako biste posvijetlili to područje.</p><p>Obrve također mogu otvoriti oko, no treba naglasiti gornji kut olovkom ili četkicom, odnosno češljanjem. Taj luk možete dodatno naglasiti korektorom.</p>