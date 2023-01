Slavonac Darko radi mazalice od guščjeg perja: 'Služe u kuhinji, a nekima i za intimna češkanja'

Darko Radičević iz Male Kopanice kod Slavonskog Broda od guščjeg perja izrađuje 'zaboravljena' kuhinjska pomagala - peruškice ili mazalice, koje služe za premazivanje plehova i kiflica masnoćom

- One se rade od guščjeg perja, a koriste kao kuhinjsko pomagalo koje je otišlo u zaborav. To radim iz ljubavi prema tradiciji i starim običajima te kako bih spasio guske koje su odavno pale u zaborav - govori nam mladić koji u svom dvorištu ima 30 gusaka.

Kaže kako su oduvijek imali guske, a sve se dogodilo spontano, a cijelu tehniku ga je naučila Ana Malnar iz Slavonskog Šamca.

Perja su od njegovih domaćih gusaka, a kako kaže, razlika između silikonske četkice ili kista i peruškice je ogromna jer "perje je puno preciznije i bolje odradi stvari po pitanju kiflica i slično".

- Jedina sam mlada osoba u Hrvatskoj koja to izrađuje, a još ne mogu doći k sebi da mi je potražnja ogromna. Drago mi je da sam osvijestio ljude da koriste prirodne materijale. Imam dosta upita po Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Naši ljudi prepoznaju ovaj proizvod koji je truda vrijedan - kazao nam je mladi čuvar tradicije koji mazalice obično slaže od 11 guščjih pera.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Treba uvijek biti 9 ili 11 pera, neparan broj. Zatim se vežu u snopić. Konac za pletenje mazalica je od lana jer je čvrst i elastičan.

Održavanje peruškica je lako, nakon korištenja operu se u toploj vodi te objese na toplo mjesto kako bi se osušile. Radičević ističe kako mogu trajati minimalno 2 - 3 godine, sve ovisi koliko se koriste. Ističe kako su jako fleksibilne i vodootporne, a cijena je pristupačna - sve ovisi o perju i boji.

'Ljudi iz Zagreba traže peruškice za intimna češkanja'

- Sve što se danas prodaje u trgovinama je kratkog vijeka, shvatio sam da sve ono što je moja baka i mama donijela kao miraz je trajnije. Ovo je ručni rad, a prirodni materijali su puno bolji nego umjetni te zdraviji - govori nam Radičević te dodaju kako su njegove mazalice i biorazgradive.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Ljudi imaju različite želje, pa samim time i cijena varira, neki žele peruškice različitih boja, a bilo je i čudnih želja.

- Pletem čak i peruškice od 20 pera, a ljudi iz Zagreba su naručivali čak i za maženje, intimna češkanja. Oni su tražili veliku i bogatu peruškicu kako bi se mazili, a perje je jako nježno za masaže i slično - rekao nam je Darko Radičević koji sve radi iz ljubavi te dodaje kako peruškica nađe mjesto kod svakoga u domu.

'Budućnost peruškica od guščjeg perja je neizvjesna'

Dok jedni koriste za kuhinju, drugi kao ukras, treći za intimna češkanja, mladić od perja pravi i jastuke. Za manji jastuk mu je potrebno četiri kilograma perja, a sam proces traje dva tjedna.

Radičević iz Male Kopanice kaže kako jedna guska može dati kilogram do kilogram i pol perja, a za jedan veliki jastuk je potrebno čak osam kilograma.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Iako gotovo sve izgleda bajno, ljudi još uvijek ne prepoznaju i ne cijene dovoljno ručni rad, pa samim time mladi ljudi i ne polažu velike nade za ovakva zanimanja kao niti život na selu.

- Ostao bih na selu i bavio s onim što volim te što me zanima, ali to je jako teško. Teško je od toga živjeti, a sama budućnost peruškica od guščjeg perja je neizvjesna jer se od ljubavi ne živi. Dokle god budem mogao izdržat ću jer, sve to košta, ništa ne ide preko noći. Veliki su izdatci za životinje, njima treba konstantna briga, hrana, vrijeme, trud i novac - govori nam Radičević koji želi oživjeti tradiciju i ostati na selu, ali ipak ne vidi perspektivnu budućnost.

'Svima je lijepo na prvi pogled, ali sve izumire'

Posla ima, ali ne da bih mogao živjeti od toga. Na samim početcima mu je za izradu jedne peruškice trebalo pola dana, a sada je izradi u pola sata. Ističe kako je sve stvar praske.

- Interesa za izradu peruškice nema, svima je to lijepo na prvi pogled, ali kasnije više nije interesantno. Dolaze nove stvari, a ovo izumire. No, svatko tko želi može naučiti, meni je trebalo pet susreta po dva sata kako bih savladao tehniku. Smatram da je tjedna dana dovoljno za naučiti - govori nam.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Prirodno je da guske mitare i tako gube svoje perje, a najkvalitetnije je u sedmom mjesecu.

- Tada ih vodim na ispašu gdje nađem potok i one same sa svojim lojem dodatno čiste svoje perje, tada ja to prikupljam - pojašnjava nam Darko.

Dosta je novca, rada i truda uloženo u cijeli proces. A osim mazalica, proizvodi i prodaje guščju mast koja se stoljećima koristi u narodnoj medicini kao lijek protiv bronhitisa, kroničnog kašlja i drugih bolesti dišnih puteva.

Smatra kako mu je najbolji marketing onaj 'od usta do usta' jer ljudi prepoznaju njegov rad te ga preporučuju drugima. Kreirao je i Facebook stranicu gdje trenutno broji 2,6 tisuća pratitelja.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

