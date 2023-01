'Često sam mijenjala poslove, hvatala me panika od njih. Na kraju sam pokrenula biznis'

Uz sve veće svakodnevne troškove i račune koji samo stižu, svi smo koncentrirani na to kako zaraditi više da nekako spojimo početak i kraj mjeseca. Ramona, koja živi s roditeljima u Croydonu u Londonu, jedna je od onih kojima je dosta različitih poslova koje su radili i odlučili su krenuti svojim putem. Tako je 2017. godine pokrenula vlastiti biznis, u sklopu kojega se bavila izradom odjeće i nakita, prenosi The Sun.

Njezin je nakit inspiriran feminizmom i idejom ujedinjenja žena, a kao ženska poduzetnica, mnoge je inspirirala govoreći otvoreno o usponima i padovima na TikTok. Posao koji je pokrenula bio je isprva honorarna zarada, no pretvorila ga je u biznis koji daje šesteroznamenkastu zaradu i sada radi u svojoj tvrtki Rani & Co, na puno radno vrijeme. Lani je imala više od 10.000 narudžbi.

Radila je prije toga honorarno, stažirajući u financijama i marketingu, pa i u Uberu. Ali 2021. godine odvažila se na to da puno radno vrijeme prebaci na svoju tvrtku i sada dizajnira i prodaje nakit i zvijezdama. Ipak, priznaje da posao koji je imala na umu isprva nije uspio. Naime, počela je prodavati majice s poznatim feminističkim frazama, kao i nekoliko komada nakita, a onda se usredotočila samo na nakit.

- To sam radila honorarno oko tri godine, radeći od 9 do 5 druge poslove. Tako bih nosila sa sobom svoje prijenosno računalo i prije posla kontaktirala s dobavljačima. Onda bih radila na pauzi za ručak oko sat vremena. Čim bih došla kući, nastavila bih raditi na svome poslu do dugo u noć. Tako je bilo prve tri godine, onda sam u kolovozu 2021. dala otkaz, jer nisam voljela posao koji sam radila. Radeći honorarno zarađivala sam manje, ali sam bila puno sretnija - ispričala je za Fabolous.

Srećom, rizik se isplatio, Rani & Co primila je oko 10.000 narudžbi i zaradila nevjerojatnih £130.000, ili oko 147.000 eura. Usput je privukla pozornost mnogih poznatih zvijezda, nakon što su se Aimee Lou Wood iz Sex Educationa i supermodel Adwoa Aboah pojavile s njenim ogrlicama. No, nije sve išlo glatko za Romanu, koja priznaje da joj je posao prve tri godine propadao.

- Ispočetka sam gubila novac i nisam znala što učiniti, no primijetila sam da se nakit bolje prodaje i okrenula se tome, jer je bio isplativiji od majica. Tako sam odbacila dizajn odjeće i u 2023. koncentrirat ću se samo na dizajn nakita. Da sam nastavila s odjećom, sada ne bih imala posao - rekla je.

Ramona priznaje da je Medusa ogrlica posebno bila inspirirana idejom da ujedini žene - posebno one koje su proživjele silovanje ili seksualno zlostavljanje.

Bila sam seksualno zlostavljana dok sam odrastala. Prvi put kad sam to doživjela bila sam mlada, imala sam oko sedam godina, i netko me neprimjereno dirao što je bilo jako neugodno. Grozno je, ali doogađa se mnogim djevojčicama i ženama. Mislim da je dobro razgovarati o tim stvarima i javilo mi se mnogo žena koje su mi ispričale svoje priče – ispričala je.

Dodala je kako ih je svojom poduzetničkom pričom htjela podsjetiti za što su sve sposobne.

Dodala je kako poduzetnicima općenito savjetuje pojavljivanje na TikToku, jer tako brzo mogu doći do velikog broja publike, iako je potrebno strpljenje.

- Svi žele uspjeti preko noći. Mnogi na TikToku misle da se I meni to dogodilo, no ja sam gradila posao punih 5 godina. Dakle, čovjek mora biti uporan i strpljiv te koristiti društvene mreže za napredak. Usredotočite se na omno što kupci vole, kad prodaja nekog proizvoda krene, proširite njegovu ponudu. Tako sam, kad se pokazalo da moja ogrlice Queen Bumble Bee dobro ide, ponudu odmah proširila s naušnicama I prstenom, tako da ljudi kupuju komplet, što povećava prodaju – pojašnjava.

