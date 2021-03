Bila je večer, a u bespućima Interneta pojavila se ilustracija - Zagi kako hoda preko ruševina zagrebačkih cigli, nekako umoran i slomljen, i Vučko koji ga drži ispod ruke, pun snage i hrabra koraka, sa šalom koji vijori još od Olimpijade 1984.

POGLEDAJTE VIDEO: Godinu dana nakon treninga

Suze su samo kliznule, grudi se napunile toplinom. Zagreb nije sam, tu je uz njega Sarajevo. Nisam ni uspjela skinuti suzu koja je krenula licem i već sam signalizirala da ovu poruku, tako jaku, punu prijateljstva i ohrabrenja, moramo prenijeti i u 24sata. Naši čitatelji osjetili su snagu ilustracije Midhata Kapetanovića, i nagradili stotinama komentara zahvale, a on nam je sada otkrio da je ilustracija nastala zapravo kao privatna poruka za njegove prijatelje, tamo gore u Zagrebu nakon potresa.

Tim povodom razgovarali smo s ovim sarajevskim arhitektom koji se bavi dizajnom, konceptualnom umjetnošću i multimedijskom industrijom.

1.Sjećate li se trenutka kad je olovka krenula?

Supruga i ja digli smo se oko pola 7, kuhali su se kava i čaj. Nekako sam po navici prestao pratiti vijesti otkako je korona, ali primijetio da sam da su prijatelji, moja raja u Hrvatskoj, počeli raspravu po društvenim mrežama, tagirali su se da su na sigurnom. Pitao sam prijateljicu iz Zagreba, što ima, što se dešava? Kaže, prenoćila je s roditeljima u autu na parkingu, užas u Zagrebu, potres... Evo ti link pa čitaj, odgovorila je. Počeo sam gledati slike i onda vidiš onu jednu koja te pogodi.

Mame u bademantilima vani ispod neba, vidi se da je zora, s bebama stoje ispred bolnice i gledaju da im zgrada ne padne na glavu. Te sekunde kao flashback sjetio sam se Sarajeva ‘92. kada se dogodilo isto, kada su žene s medicinskim osobljem evakuirale porodiljnu klinku i kad su granate padale po bolnici. Tko baca granate na tek rođeno dijete? Bio je to dan kad mi je baš sjelo da je to pravi rat, bilo je užasavajuće. Imao sam tada 16 ili 17 godina. Prošlo je 20-ak godina od Sarajeva i ta slika mladih mama ispred zagrebačke bolnice me rasturila.

Rekao sam ženi, ‘daj mi 15 minuta’, mislila je da ću kuckati poruke prijateljima, ali ja sam sjeo crti...



2. Otkud ideja baš Zagija i Vučka, simbola i maskota Univerzijade i Olimpijskih igara?

Ruka je sama krenula i trebalo mi je 15 minuta za ovu ilustraciju. Kad sam vidio potres, prvo što mi je palo na pamet bilo je pitanje možemo li fizički do Zagreba, skupiti u gepek hrane, lijekova, možda građevinskog materijala da popravimo koji krov prijateljima. Ali apsolutno nisam mogao ništa napraviti. Granice su bile zatvorene zbog korone, fizički ne možeš tamo. Opet, hoćeš komunicirati s prijateljima, ali copy-paste jednu te istu poruku i pitati treba li vas, bilo je to nekako pomalo glupo. Reko’ sebi, “odo” nacrtati nešto, čisto da obojim kako se osjećam. Tada su nastali Vučko i Zagi.



3. Tko je prvi vidio ili dobio ilustraciju?

Supruga je došla s kavom i pitala što crtam. Kad je vidjela, ništa nisam rekao, ja sam već plakao. Onda je ona sjela i sama “odvalila” plakati. Pitala me jesam li kome to poslao, rekao sam da sam postavio na Facebook i tagirao našu raju. Bitno mi je bilo da znaju da mislim na njih. Bila je to moja riječ podrške, moja poruka da bih volio da mogu učiniti nešto više. I crtež je nastao kao moja frustracija da ne mogu učiniti baš ništa.

4. Sa Zagijem i Vučkom, krenuo je serijal ilustracija u koji se pridružio i srpski “Pobjednik” kojima redovito šaljete poruke pomirenja i gradnje mostova u zemljama regije. Koliko je do sad nastalo ilustracija i ima li dosta za izložbu?

Do sad ih je 35-40, ima dosta materijala, ali je praktički nemoguće napraviti izložbu zbog korone, čak ni u Sarajevu. Čim se situacija malo smiri, drage volje ću imati izložbu, a imam već poziva i iz Zagreba. Jako mi je važna poruka da Zagija i Vučka nikad neću komercijalizirati, oni su autorsko djelo ljudi koji su živi i zdravi, tu su i autorska prava koja se vežu uz Olimpijske igre. Ali su me mnogi pitali bi li dao svoju ilustraciju za štampanje na majicama i drugim predmetima, pa sam odbio jer to ne želim i neću komercijalizirati.

Ovo je fer korištenje jer promoviram pozitivne ideje. Znam da je jedan čovjek čak istetovirao Zagija i Vučka, a kad me netko pita može li koristiti ilustraciju za sebe, za kakvu svoju majicu, pozovem da mu besplatno pošaljem original da bude rezolucija bolja i poručim ‘nek si mi živ i zdrav’.



5. Napravili ste ilustraciju i nakon Petrinjsko potresa?

Jesam. Taj potres smo osjetili i mi ovdje dole. Prvo sam pomislio da je epicentar negdje kod nas. Kad sam shvatio da je to Petrinja, samo sam vrtio glavom da je moralo biti užasno u Petrinji.

5. Je li bilo čak negativnih komentara?

Neću lagati, bilo ih je, čak toliko ružnih koje neću ni spominjati. Ali zanimljivo je da niti jednom ljudi, koji su stavljali takve komentare, nisu bili otvoreni za debatu. Oni su unaprijed pripremljeni, od nekoga dirigirani i koji na pokušaj debate imaju već pripremljene odgovore. Najobičniji trolovi. Pa onda pokušaje otvaranja mostova među ljudima i otvaranje komunikacije torpediraju u startu. Svojima, koji bi se htjeli s njima raspravljati, kažem da to nisu ljudi, to su zidovi.