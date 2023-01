Slikajte selfieje, ali i naučite nešto tijekom posjeta muzeju

Dan selfieja u muzeju izmislila je Mar Dixon, zaljubljenica u muzeje, 2015. godine. Internet je na današnji dan preplavljen hashtagom ‘museumselfie’.

No ako ste odlučili ‘poštovati’ ovaj dan i otići u neki od muzeja, nemojte potrošiti vrijeme samo na to da ispadnete što bolje na slici.

OK, to je danas važno, ali je još važnije da nešto naučite, da se dobro osjećate i uživate u izložbenim primjercima bez obzira na to koji ste muzej danas odabrali. Iako je u muzejima zapravo zabranjeno snimanje, mnogi su popustili pritisku.

