Slikarica Eva nakon susreta s Papom: 'Zasuzio je slušajući kako je slika nastala'

Piše Marijana Matković,
Akademska slikarica iz Čakovca, Eva Vukina, Svetom Ocu poklonila je svoju sliku njega, Lava XIV., s kojom je pozirao suprotno protokolu i na poseban se način zahvalio

Još sam pod velikim dojmom nakon susreta sa Sv. Ocem, Papom, Lavom XIV., na kojem sam mu uručila svoju sliku, motiviranu trenucima iščekivanja tijekom izbora novog pape i emocijama koje su me preplavile kad se saznalo da će to biti on. Bilo je i fizički naporno, jer smo u audijenciju pozvani u zadnji čas i morali smo se spremiti na brzinu, no susret s njim izazvao je i veliku buru emocija koje se još nisu slegle, tako da još nisam do kraja došla k sebi, priča pomalo uzbuđeno mlada Čakovčanka, akademska slikarica Eva Vukina, nakon jednog od najljepših doživljaja u životu do kojeg ju je doveo njen veliki talent i vjera i ljubav prema Bogu.

