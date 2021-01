Godinama sam se u svojoj ordinaciji susretala s djecom koja sa strahom gledaju na zubarski stolac i bušilicu i nastojala im olakšati to iskustvo. Tako sam im počela pričati priče o dječaku Luki. Stolac u kojem sjede dok im popravljam zubiće je postao svemirski brod, a za zvuk koji proizvodi bušilica pričam im da to pčelica jako maše krilima, kako bi u njihovim ustima mogla pronaći zločestog Grica i Greca i onda svrdlom ispustiti dijamantnu prašinu u borbi protiv njih. Priče koje bih pričala djeci koja dolaze u njenu ordinaciju pomogla su da ona puno lakše prihvaćaju dolazak zubaru i to im iskustvo više nije bilo tako traumatično, pa se tako rodila ideja da ih pretočim u slikovnicu - kaže stomatologinja iz Lekenika, dr. Dubravka Matančević, autorica slikovnice za djecu pod nazivom 'Luka i tajna zdravog zuba'.

Zbog obaveza oko posla, rad na njoj trajao je gotovo 5 godina, kaže, no tako ju je u međuvremenu obogatila dodatnim sadržajem.

- U međuvremenu je moja medicinska sestra Jadranka Jurišić napisala pjesmicu koju smo uvrstili u slikovnicu, dodali smo raspored u kojem djeca mogu stavljati križiće kad operu zubiće ujutro ili na večer, ilustrirali priče te dodali zabavnu igricu o tome kako se peru zubi. Na kraju slikovnice nalazi se QR kod preko kojega se može doći i na dodatni video sadržaj na YouTube mreži – kaže dr. Matančević.

Na tom su profilu u međuvremenu objavljena i tri video priloga, od kojih jedan sadržava upute za roditelje o tome kako pripremiti dijete za odlazak zubaru i olakšati mu susret s njim, te kako dijete naučiti i poticati da redovito pere zube.

- Općenito, dobro je razgovarati s djecom o tome što češće i umjesto da ih na večer samo ljutito pošaljete da idu oprati zube da bi mogli ići u krevet, pričajte s njima tako da ističete nekoga tko ima lijepe zube, uz napomenu kako ih sigurno često pere, jer djeca vole takve primjere i tako uče – kaže dr. Matančević.

Dodaje kako drugi video sadrži upute o tome kako prati zube bebama, koji joj je posebno drag, jer je bebica koja je bila maneken cijelo vrijeme – spavala. Video možete pogledati OVDJE.

Slikovnicu možete naručiti putem Facebook stranice ordinacije Matančević, ili pozivom u ordinaciju.

Inače, statistika kaže da Hrvati u prosjeku zube peru svaki peti dan, a četkicu za zube mijenjaju jednom na godinu. Hrvatska je zemlja s najvišim KEP indeksom u Europi, a riječ je o indeksu koji se uspostavlja na temelju broja zuba s karijesom, zuba s ispunom i broja izvađenih zuba. Prosječni KEP indeks dvanaestgodišnjaka kod nas iznosi 3,99 (Podaci HZJZ iz 2016. godine). Od zemalja EU, jedino Bugarska ima višu vrijednost KEP indeksa (4,4).

Jedan od razloga tako loše statistike je zasigurno strah od stomatologa, koji nastaje već u mlađoj dobi i kao takav mnoge prati kroz cijeli život, kaže dr Matančević, te dodaje kako to bio još jedan od motiva da objavi slikovnicu 'Luka i tajna zdravog zuba'