'CAPSULE' GARDEROBA Složite luksuzni ormar s malo novca: Ovo je 10 jeftinih komada koji izgledaju skupo

Početak godine idealan je trenutak za povratak modnim osnovama i ulaganje u odjevne komade koji će trajati godinama, dobro se kombinirati i dati da tvoja garderoba izgleda skupo, iako ste potrošili manje. Capsule ili temeljna garderoba ne mora biti skupa da bi djelovala luksuzno, ključ je u pametnom izboru jednostavnih, kvalitetnih i dobro uklopivih komada