Složite luksuzni ormar s malo novca: Ovo je 10 jeftinih komada koji izgledaju skupo

Početak godine idealan je trenutak za povratak modnim osnovama i ulaganje u odjevne komade koji će trajati godinama, dobro se kombinirati i dati da tvoja garderoba izgleda skupo, iako ste potrošili manje. Capsule ili temeljna garderoba ne mora biti skupa da bi djelovala luksuzno, ključ je u pametnom izboru jednostavnih, kvalitetnih i dobro uklopivih komada
U nastavku provjerite koju biste odjeću trebali nabavite da svom stilu date dozu luksuza i profinjenosti.
| Foto: Canva
| Foto: Canva
1. Oversized sako. Klasični sako neutralne boje poput crne ili sive koji podiže svaki outfit.
| Foto: Pinterest
2. Džemper s kvadratnim izrezom. Tanki pleteni džemper koji funkcionira uz brojne slojeve.
| Foto: Pinterest
3. Midi suknja. Elegantna suknja koja se lako kombinira.
| Foto: Pinterest
4. Stove pipe traperice. Ravne traperice visokog struka koje pristaju uz sve kombinacije.
| Foto: Pinterest
5. Bijela košulja. Bezvremenski klasik koji se može nositi uz traperice ili suknju.
| Foto: Pinterest
6. Mokasinke. Elegantna, ali udobna obuća koja izgleda sofisticirano.
| Foto: Pinterest
7. Baloner. Izdržljiv i elegantan komad za prijelazna razdoblja.
| Foto: Pinterest
8. Klasične tenisice. Jednostavan par tenisica koji osvježava outfit (često spominjan kao dodatni must-have u capsule garderobama).
| Foto: Pinterest
9. Neutralni kardigan. Lagan sloj koji daje profinjen look.
| Foto: Pinterest
10. Kožna jakna. Dodaje cool i luksuzan završetak svakom stilu.
| Foto: Pinterest
