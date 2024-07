Slučajno je napravila DNK test i otkrila mračnu obiteljsku tajnu: Jesu li tatini prijatelji znali?

Anonimna dvadesetogodišnjakinja je slučajno otkrila mračnu obiteljsku tajnu - a sve je proizašlo iz neobaveznog DNK testa. Naime, djevojka se obratila Redditu kako bi ispričala situaciju koja joj je zauvijek promijenila život.

Budući da je živjela sa svojim 46-godišnjim ocem, bila je s njim izuzetno bliska pošto je njezina majka preminula zbog zdravstvenih problema kad je bila mlada.

- Prije nekoliko tjedana moj je tata dobio DNK test kao poklon od svojih prijatelja za rođendan, kako bi otkrio više o svom obiteljskom stablu i podrijetlu - napisala je.

To joj se učinilo zanimljivim pa je i ona odlučila nabaviti jedan kako bi mogli usporediti rezultate.

Kad su konačno dobili rezultate, kći je bila oduševljenja prikazom raščlanjivanja podrijetla i osobina koje ih vežu. No nakon što se otkrio originalan DNK srodnika, tu je sve krenulo nizbrdo.

Pokazalo se da joj je stric - s kojim je relativno bliska - još bliži nego što se isprva mislilo.

- Kada smo to detaljnije istraživali, ispalo je da mi je stric otac, a pošto on ima dva sina, da su oni moja polubraća - nastavila je.

- Tata i ja smo počeli istraživati je li to normalno, pojavljuju li se greške u njihovoj bazi podataka i sada smo prilično sigurni da je vjerojatnost da je moj stric moj biološki otac prilično velika. Ne znam što da sada radim. Molim vas za savjet. Nisam ni sanjala da će se ovo dogoditi jer toliko sličim svom ocu (iako to znači da dosta sličim i svom stricu). Tata je zvao mog 'strica', ali ga nije uspio dobiti. I ja sam pokušala, ali ne ide. Nisam sigurna je li do njega već došla informacija da sam ja njegova kći - napisala je.

Ovime je insinuirala da je stric imao aferu s pokojnom mamom.

Nakon što je tražila savjet u odjeljku za komentare, jedna je osoba rekla: 'Reci svom tati da je on tvoj tata bez obzira na sve i nije te briga što test kaže!'.

- Reci mu da ga voliš i da si tu za njega; da ne mora prolaziti kroz ovo sam - piše u drugom.

Usred rasprave, djevojka je objasnila da ona i dalje ima dobar odnos s njim, unatoč testu, piše LadBible.