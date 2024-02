'Slugging' je novi trend za lijep i mladolik izgled lica, no taj trik su koristile čak i naše bake

Većina žena isprobat će sve proizvode koji se reklamiraju pod motom da mogu doprinijeti mladolikom izgledu i zdravlju kože. Lani je iz Južne Koreje stigao novi trend: Slugging, i pokazalo da bi baš to moglo biti ono što koži mnogih žena nedostaje. No, ne svima, pa vrijedi preispitati što stručnjaci kažu o tome, piše portal Prevention.

Ideja se lani počela širiti TikTokom, no poznata je već neko vrijeme.

- Slugging zapravo nije ništa novo, samo dosad nismo imali simpatično ime za to, kaže Chloe Savvides, kozmetičarka u Paviol Dermatology. Kaže da za ovaj trend možemo zahvaliti našim bakama i prabakama, koje su samouke imale neke tehnike njege koje su doprinosile hidrataciji kože.

- Pod pojmom slugging možemo smatrati njegu lica hidratantnom kremom protiv starenja, odnosno kremom koja stvara barijeru na koži i usporava dehidraciju – pojašnjava stručnjakinja.

Savvides dodaje kako je njena baka svake večeri mazala lice gustom kremom koja ostavlja film na koži i zaustavlja dehidraciju, što je rezultiralo time da su joj ljudi stalno davali komplimente zbog toga što joj je koža bila iznimno nježna i izgledala je zdravo. Ipak, metoda nije primjerena svakom licu.

Što je slugging?

Podrazumijeva mazanje lica vazelinskim proizvodom (najčešće običnim vazelinom), kako bi koža 'uhvatila' vlagu, odnosno da bi se zaustavio transepidermalni gubitak vode, koji je najčešći uzrok suhe kože.

Foto: Shutterstock

- Upotreba barijere na koži poput vazelina za zaštitu od gubitka vlage učinkovita je, međutim, samo ako netko zaista pati od izrazito suhe kože ili je zbog nečega ugrožena transepidermalna barijera na njihovom licu. Nakon što nanesete vazelin na lice, ono će izgledati sjajno i sluzavo, kao sluz koju bi puž ostavio za sobom da vam prijeđe preko lica, odnosno kao da ste se namazali puževom kremom.

Kome se preporučuje ovaj tretman?

Bolujete li od ekcema? Psorijaze? Obrazi vam znaju ispucati na vjetru? U tom slučaju mazanje kože vazelinom mogla bi biti dobra ideja, kao privremeno rješenje za manje probleme.

- Ni ne znate koliko sam u pravu kad kažem da vazelin može imati oporavljajući učinak na kožu. Moji pacijenti često dobiju osip nakon tretmana mikroiglicama ili kemijskog pilinga. Tad im premažem lice ljekovitom mašću, da se koža brže oporavi od agresivnog zahvata. To je isto kao kad su naše majke stavljale vazelin na ispucale usne ili opekline – kaže Chloe Svvides. Tanak sloj vazelina može biti sjajan način za liječenje svih spomenutih problema s kožom, dodala je.

Istodobno, dermatologinja Marie Hayag, osnivačica 5th Avenue Aesthetics vjeruje da ljudi sa zrelijom kožom, ili oni koji pate od suhoće lica, od toga itekako mogu imati koristi, no metoda nije za svakoga.

- To nije prikladno za ljude koji imaju kožu sklonu aknama. Iako vazelin nije komedogen, on zapravo zatvara pore, pa se koža teže rješava mrtvih stanica i prljavštine, što potiče prekomjerni rast bakterija i izbijanje akni – pojašnjava.

Foto: Dreamstime

Trebate li uvrstiti slugging u rutinu?

Savvides kaže da svojim pacijentima govori da je cilj dobre njege kože pravilna ravnoteža između pilinga i hidratacije.

- Piling koji provodite uz nepravilnu hidrataciju može dovesti do prekomjerne proizvodnje sebuma, kako bi se nadoknadila vlaga izgubljena tijekom pilinga. Čak i kad je koža stalno hidratizirana, bez pravilnog pilinga, to može dovesti do zagušenja i umornog izgleda – dodaje. Ključ je, dakle, u ravnoteži, odnosno ako ste se uhvatili razvikanog slugginga, to treba činiti samo onda kad je to stvarno potrebno.

- Nije loše konzultirati se oko toga s kozmetičarima ili dermatolozima, kako biste izabrali vrstu njege koja zaista odgovara vašoj koži. Naime, potreba za pilingom i hidratacijom različita je kod svake osobe. Kratkoročno, slugging bi mogao doprinijeti tome da vam kože bude glatka i mekana, no uvijek je važno voditi računa i o dugotrajnim efektima njege.

Hoće li slugging ostati u trendu?

Prema Debri Jaliman, docentici dermatologije Icahn School of Medicine na Mount Sinai i autorici knjige 'Skin Rules: Trade Secrets from a Top New York Dermatologist', slugging bi mogao biti samo još jedan modni hir kratkog vijeka. Umjesto toga, predlaže da se pridržavate onoga što stručnjaci već znaju da djeluje.

- Preporučujem da umjesto vazelinom svoju kožu štitite visoko hidratantnom kremom koja sadrži ceramide i hijaluronsku kiselinu, kaže. Savvides također predlaže odabir proizvoda koji nisu na bazi vazelina.

- Zašto ne super hidratantna maska za lice? Ili hidratantni balzam za lice? Ideja je zadržati vlagu preko noći, a oni to čine, zaključuje.