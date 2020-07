Slušanje Mozartove glazbe ublažava epileptične napadaje

Mozartova glazba može utjecati na poboljšanje zdravstvenog stanja, dokazali su kanadski znanstvenici koji tvrde da su kompozicije austrijskog skladatelja smanjile broj napadaja u pacijenata koji boluju od epilepsije

<p>Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) epilepsija, najčešći neurološki poremećaj, pogađa otprilike 50 milijuna ljudi u svijetu.</p><p>Rezultati manje studije objavljeni u časopisu Epilepsia Open mogu biti ključ za otkrivanje potencijalne medicinske koristi od glazbe. </p><p>Znanstvenici su u istraživanju koristili Mozartovu "Sonatu za dva klavira u D duru, K 448" i prerađenu, živahniju verziju iste skladbe da bi ispitali hoće li ona pozitivno djelovati na epileptično stanje pacijenata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pjesme uz koje hrvatski kirurzi operiraju</strong></p><p>"U posljednjih 15 do 20 godina puno smo saznali o tomu na koji način slušanje Mozartove glazbe pomaže pacijentima s epilepsijom i smanjuje učestalost napadaja", rekao je glavni autor studije dr. Marjan Rafiee s Instituta za mozak u Torontu. </p><p>"Dosad nije bilo odgovora na pitanje hoće li sličan učinak polučiti i slušanje drugoga auditivnog poticaja, odnosno kontrolne skladbe", dodao je Rafiee. </p><p>No pritom se liječnici nisu odučili za skladbu nekoga drugog skladatelja, već su dijelom izmijenili glazbenu strukturu izvorne verzije Mozartove sonate. </p><p>U višemjesečnoj studiji sudjelovalo je 13 pacijenata podijeljenih u dvije skupine.</p><p>Jedna je skupina tijekom tri mjeseca svaki dan slušala spomenutu Mozartovu sonatu, a zatim još tri mjeseca živahniju, izmijenjenu verziju iste skladbe, piše časopis Neuroscience. Kod druge je skupine poredak slušanja bio obrnut. </p><p>Količina propisanih lijekova za to vrijeme pacijentima nije mijenjana, a o učestalosti epileptičnih napadaja morali su voditi evidenciju. </p><p>"Rezultati studije pokazali su da je svakodnevno slušanje sonate bilo povezano sa smanjenom učestalošću napadaja", zaključio je Rafiee, dodajući da rezultat ukazuje na to da se "Mozartova glazba može razmatrati i kao nadomjesna terapeutska opcija za osobe koje boluju od epilepsije". </p>