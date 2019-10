Smanjite svoj otpad na veličinu samo jedne staklenke godišnje

Ono što konzumiramo izravno utječe na naše okruženje, ekonomiju i zdravlje. Život s ‘nula otpada’ itekako je moguć, kaže Bea Johnson, autorica knjige “Zero Waste Home: The Ultimate Guide to Simplifying Your Life by Reducing Your Waste” i osnivačica Zero Waste Home pokreta.

Ona u knjizi promovira ekološki osviješteni način života i minimalnu proizvodnju smeća. Iznosi praktičan vodič kako možemo umanjiti naš utjecaj na okoliš i poboljšati si život.

Foto: Promo

- Jednogodišnja nakupina smeća može stati u samo jednu staklenku. Moj suprug, ja i naša dva sina proizvodimo samo jednu četvrtinu smeća godišnje, a ukupna kvaliteta života nam se promijenila nabolje. Sad više vremena provodimo zajedno, a godišnju potrošnju smo smanjili za nevjerojatnih 40 posto i zdraviji smo nego ikad - kaže. Knjiga dijeli bitne savjete i tajne koji se temelje na Beinu iskustvu. Osim što možete poboljšati zdravlje, uštedjeti novac i vrijeme, možete postići i svjetliju budućnost svoje obitelji i planeta.

- Ovo nije knjiga o postizanju apsolutno nultog otpada. S obzirom na postojeće proizvodne prakse, očito je da apsolutna nula danas nije ni moguća. Kako biste bili ekološki osviješteni, bitno je samo smanjiti količinu svakodnevnog smeća, a to ćete postići pravilnim planiranjem, recikliranjem i brigom za zdravlje sebe i svoje obitelji - naglašava Bea. Zero Waste se temelji na izbjegavanju što više otpada. Smanjenje otpada u kućanstvu vrlo je jednostavno ako slijedite pet jednostavnih koraka, koje Bea naziva koncept 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot): odbacite ono što vam ne treba, smanjite ono što vam treba, ponovno upotrijebite, reciklirajte i kompostirajte.

- Pažljivim odvajanjem otpada, suzdržavanjem od kupnje nepotrebnih stvari, pogotovo tekstila koji je među najvećim zagađivačima okoliša, recikliranjem, ponovnom uporabom, kompostiranjem, zamjenom staroga za novo, izbacivanjem plastike iz svakodnevne uporabe te drukčijim pristupom kupnji moguće je znatno popraviti navike i podići kvalitetu života u društvu - savjetuje Bea. Smanjivanje potrošnje najvažniji je način smanjivanja otpada, ali potrošnja se ne događa samo očiglednom kupnjom.

- Kad pasivno prihvaćamo letak za oglašavanje, negdje se sječe neko stablo kako bi se napravilo što više letaka. Prvo R, odbacivanje, odnosi se na brošure i marketinške materijale koji pasivno i aktivno ulaze u naše živote. Možda bismo mogli reciklirati većinu njih, ali Zero Waste ne promiče recikliranje, nego u obzir uzima nesigurnosti i troškove povezane s recikliranjem. Radi se o djelovanju na nepotrebnom otpadu i sprečavanju njegova ulaska u naše domove - zaključuje Bea Johnson.

