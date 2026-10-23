Smeđa je hit jeseni: 8 načina kako je nositi od glave do pete

2. SMEĐA KOŽNA JAKNA I MEKANI PULOVER. Kožna jakna u smeđoj boji odlično se slaže s mekanim puloverom u nijansi kave s mlijekom. Dodate li smeđe traperice ravnog kroja ili elegantne hlače, dobit ćete kombinaciju prikladnu za svakodnevne obveze, ali i večernje druženje. | Foto: Instagram/iremkayos