Smeđa je hit jeseni: 8 načina kako je nositi od glave do pete

Smeđa boja ove je jeseni ponovno u središtu modnih trendova, a posebno su popularne njezine bogate nijanse poput čokoladne, karamel, boje kave i viskija. Nekada rezervirana uglavnom za modne dodatke, danas se nosi od glave do pete i sve češće zamjenjuje klasičnu crnu
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U nastavku pogledajte 8 odličnih modnih kombinacija koje dokazuju da smeđa boja može izgledati elegantno, moderno i efektno u svakoj prilici.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 8 odličnih modnih kombinacija koje dokazuju da smeđa boja može izgledati elegantno, moderno i efektno u svakoj prilici. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 8 odličnih modnih kombinacija koje dokazuju da smeđa boja može izgledati elegantno, moderno i efektno u svakoj prilici.
| Foto: 123RF
1. ČOKOLADNOSMEĐA I KARAMEL NIJANSE.
Kombinacija tamnosmeđih hlača, toplog karamel pulovera i dugog vunenog kaputa stvara skladan jesenski izgled. Različite nijanse smeđe daju odjevnoj kombinaciji dubinu, dok mokasinke ili gležnjače zaokružuju cijeli dojam.
| Foto: Instagram/tasmin.devi
2. SMEĐA KOŽNA JAKNA I MEKANI PULOVER.
Kožna jakna u smeđoj boji odlično se slaže s mekanim puloverom u nijansi kave s mlijekom. Dodate li smeđe traperice ravnog kroja ili elegantne hlače, dobit ćete kombinaciju prikladnu za svakodnevne obveze, ali i večernje druženje.
| Foto: Instagram/iremkayos
3. ČOKOLADNOSMEĐA OD GLAVE DO PETE.
Jedna od najupečatljivijih jesenskih kombinacija sastoji se od pulovera i širokih hlača u gotovo identičnoj nijansi čokolade. Tamnosmeđe čizme i strukturirana torba stvaraju profinjen izgled, a različite teksture materijala sprječavaju da kombinacija djeluje jednolično.
| Foto: Instagram/alexxcoll
4. BRUŠENA KOŽA U RAZLIČITIM NIJANSAMA.
Jakna od brušene kože u boji cimeta izvrsno se kombinira sa suknjom u tamnijoj nijansi oraha. Visoke čizme dodatno naglašavaju jesenski karakter ove kombinacije, a spoj sličnih nijansi stvara elegantan i usklađen izgled.
| Foto: Instagram/dii.st
5. SMEĐE ODIJELO ZA ELEGANTAN IZGLED.
Predimenzionirani smeđi sako i hlače odgovarajućeg kroja idealan su izbor za poslovne prilike. Ispod sakoa može se nositi pripijena majica u boji espressa, dok će smeđe mokasinke kombinaciji dati klasičan, a čizme na petu nešto elegantniji izgled.
| Foto: Instagram/michelle.cll
6. PLETIVO U TOPLIM JESENSKIM TONOVIMA.
Predimenzionirani pulover u nijansi kestena može se kombinirati s pletenom midi suknjom u čokoladnoj boji. Smeđe gležnjače ili ravne cipele odlično nadopunjuju kombinaciju koja pruža udobnost tijekom hladnijih jesenskih dana.
| Foto: Instagram/theknittingnorwegian
7. SMEĐI TRAPER OD GLAVE DO PETE.
Smeđe traperice i traper jakna u sličnoj nijansi stvaraju modernu, opuštenu kombinaciju. Majica u svjetlijoj bež ili taupe nijansi donosi blagi kontrast, a smeđe tenisice ili robusnije čizme čine ovaj izgled prikladnim za svakodnevno nošenje.
| Foto: Instagram/isadorabastoss
8. SMEĐA MIDI HALJINA I VISOKE ČIZME.
Midi haljina u nijansi čokolade, kave ili cimeta jedan je od najjednostavnijih načina za postizanje elegantnog jesenskog izgleda. Visoke smeđe čizme vizualno povezuju cijelu kombinaciju, dok dugi baloner ili vuneni kaput pružaju dodatnu toplinu.
| Foto: Instagram/jessieblue_