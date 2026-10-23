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Smeđa je hit jeseni: 8 načina kako je nositi od glave do pete

Smeđa boja ove je jeseni ponovno u središtu modnih trendova, a posebno su popularne njezine bogate nijanse poput čokoladne, karamel, boje kave i viskija. Nekada rezervirana uglavnom za modne dodatke, danas se nosi od glave do pete i sve češće zamjenjuje klasičnu crnu
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Smeđa je hit jeseni: 8 načina kako je nositi od glave do pete
U nastavku pogledajte 8 odličnih modnih kombinacija koje dokazuju da smeđa boja može izgledati elegantno, moderno i efektno u svakoj prilici. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 8 odličnih modnih kombinacija koje dokazuju da smeđa boja može izgledati elegantno, moderno i efektno u svakoj prilici. | Foto: 123RF
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