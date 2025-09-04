'Smijali su mi se i govorili da mi je čeljust ogromna, sada ću moći biti normalna djevojka'

Problem se prvi put pojavio kad je imala samo devet godina, a već u tinejdžerskoj dobi počeo je ozbiljno utjecati na njezino samopouzdanje.

- Ljudi bi mi govorili: ‘Čeljust ti je ogromna’. Nisam voljela slike i osjećala sam se užasno nesigurno - ispričala je Luisa.

- Ipak, uvijek sam znala da ću jednog dana otići na operaciju, pa me komentari nisu slomili koliko su mogli - dodaje.

Prvu operaciju imala je s 18 godina, kada su joj kirurzi skratili čeljust za 4 mm. No proces je bio dug i iscrpljujuć, svakih šest tjedana morala je u bolnicu na kontrolu, a strah da bi usred studija morala na operaciju natjerao ju je da odustane od fakulteta.

Sljedećih osam godina provela je s bravicama na zubima, čekajući konačnu operaciju. Na početku ove godine napokon je došla na red, i to na zahvat koji je trajao pet sati. Donja čeljust pomaknuta je unatrag 0,8 mm, a gornja unaprijed za cijeli centimetar.

Na TikToku, gdje svoju priču dijeli pod imenom @l_mcdermott1, objavila je video u kojem s osmijehom i olakšanjem skakuće bolničkim hodnikom prije zahvata.

- Nikad nisam mislila da će ovaj dan doći, jedva čekam vidjeti rezultate - napisala je.

No oporavak nije bio nimalo lagan. Nakon operacije lice joj je bilo toliko natečeno da dva mjeseca nije mogla jesti krutu hranu.

- Prva dva tjedna bila sam samo na tekućini, pila sam kroz slamku. Kasnije sam mogla jesti pasirani krumpir. Nisam mogla gutati, nisam osjećala zube, trebala sam 24-satnu njegu. Nisam se mogla ni sama hraniti ni otići na WC - prisjeća se.

Treći dan nakon operacije jedno joj je oko bilo potpuno zatvoreno od otekline.

- Obrazi, vrat, usne i brada bili su mi plavi i natečeni, imala sam i česta krvarenja iz nosa. Ali sve to vrijedilo je, operacija mi je promijenila život - rekla je.

Iako i dalje osjeća trnce u bradi, ne može normalno micati gornjom usnom i još uvijek se privikava na žvakanje krute hrane, Luisa kaže da se osjeća sretnijom nego ikad. U siječnju planira skinuti bravice, što će za nju biti točka na i višegodišnjeg procesa.