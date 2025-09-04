Obavijesti

'PROMIJENIO MI SE ŽIVOT'

'Smijali su mi se i govorili da mi je čeljust ogromna, sada ću moći biti normalna djevojka'

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Canva

Luisa McDermott (26) iz Bradforda dugi niz godina imala je izražen podgriz, donja joj je čeljust bila pomaknuta čak tri centimetra ispred gornje

Problem se prvi put pojavio kad je imala samo devet godina, a već u tinejdžerskoj dobi počeo je ozbiljno utjecati na njezino samopouzdanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kamčatka: Liječnici u operacijskoj sali u vrijeme potresa 01:01
Kamčatka: Liječnici u operacijskoj sali u vrijeme potresa | Video: 24sata/Reuters

- Ljudi bi mi govorili: ‘Čeljust ti je ogromna’. Nisam voljela slike i osjećala sam se užasno nesigurno - ispričala je Luisa. 

- Ipak, uvijek sam znala da ću jednog dana otići na operaciju, pa me komentari nisu slomili koliko su mogli - dodaje.

Prvu operaciju imala je s 18 godina, kada su joj kirurzi skratili čeljust za 4 mm. No proces je bio dug i iscrpljujuć, svakih šest tjedana morala je u bolnicu na kontrolu, a strah da bi usred studija morala na operaciju natjerao ju je da odustane od fakulteta.

Sljedećih osam godina provela je s bravicama na zubima, čekajući konačnu operaciju. Na početku ove godine napokon je došla na red, i to na zahvat koji je trajao pet sati. Donja čeljust pomaknuta je unatrag 0,8 mm, a gornja unaprijed za cijeli centimetar.

@l_mcdermott1 Just a few things that helped me get through the worst experience ever😅 other things that helped too were a baby toothbrush and Nesquik milkshakes/ Ensure drinks. I do still ice my face once a day now to help with the swelling but slowing making progress🤩 #doublejawsurgery #underbite #braces #jawsurgery #jaw #underbitesurgery #jawoperation #fyp #foryoupage #teeth ♬ original sound - xavier

Na TikToku, gdje svoju priču dijeli pod imenom @l_mcdermott1, objavila je video u kojem s osmijehom i olakšanjem skakuće bolničkim hodnikom prije zahvata.

- Nikad nisam mislila da će ovaj dan doći, jedva čekam vidjeti rezultate - napisala je.

No oporavak nije bio nimalo lagan. Nakon operacije lice joj je bilo toliko natečeno da dva mjeseca nije mogla jesti krutu hranu.

- Prva dva tjedna bila sam samo na tekućini, pila sam kroz slamku. Kasnije sam mogla jesti pasirani krumpir. Nisam mogla gutati, nisam osjećala zube, trebala sam 24-satnu njegu. Nisam se mogla ni sama hraniti ni otići na WC - prisjeća se.

@l_mcdermott1 THANK YOU💖 I always hated posting on social media and never in a million years did I think I would ever post my journey on TikTok! Thank you for all the support, lovely comments and messages, it really does mean the world to me🥹 my messages are always open to anyone who is struggling❤️#doublejawsurgery #underbite #braces #jawsurgery #jaw #jawsurgery #jaw #underbitesurgery #jawoperation #fyp #foryoupage #trending #teeth ♬ Ribs - Lorde

Treći dan nakon operacije jedno joj je oko bilo potpuno zatvoreno od otekline.

- Obrazi, vrat, usne i brada bili su mi plavi i natečeni, imala sam i česta krvarenja iz nosa. Ali sve to vrijedilo je, operacija mi je promijenila život - rekla je.

Iako i dalje osjeća trnce u bradi, ne može normalno micati gornjom usnom i još uvijek se privikava na žvakanje krute hrane, Luisa kaže da se osjeća sretnijom nego ikad. U siječnju planira skinuti bravice, što će za nju biti točka na i višegodišnjeg procesa.

