Šminku i testere isprobavajte samo na ruci i mislite na druge

- Klijenti iz pakla pojavljuju se gotovo svakodnevno kad radite u poznatoj parfumeriji - istaknula je za Insider Ana Guzman, jedna od bivših djelatnica velikog kozmetičkog lanca u Americi. Kao prvo, ne trebamo pretpostaviti da nam žele prodati najskuplju stvar, što nas često sprječava da pitamo za savjet.

Foto: Needpix

Make-up dućani gotovo svakodnevno privlače stotine žena koje konstantno isprobavaju testere ruževa i ostalih formula, stoga nije preporučljivo stavljati ih direktno na lice. Namjena testera ruževa, sjenila i rumenila je da se isproba nijansa na ruci, a ne da se mažu usne, oči ili lice. Naime, to nije higijenski.

- Ako vam se ne sviđa boja ili vas ne zanima, nemojte po njoj kopati i uništavati je. Samo zato što su vam dostupni i nitko vas ne gleda, ne znači da morate crtati, bušiti i povlačiti linije po sjenilima i rumenilima, raditi rupice na ruževima ili crtati tuševima – upozorava Ana.

Foto: Dreamstime

Ne bojte se pitati prodavače za savjet, oni vam mogu pomoći, nisu tu da bi vam uvalili nešto što vam ne treba. Boravak u dućanu s mnoštvom beauty proizvoda može se odužiti, ljudi su oduševljeni bojama i teksturama, ali zato su tu prodavači kako bi nas uputili na ono što tražimo.

- Iako nisu svi djelatnici parfumerije vizažisti, prolaze treninge i zasigurno mnogo znaju o proizvodima koje prodaju, pomoći će vam u potrazi za onime što trebate – sugerira Ana.

Mnoge parfumerije imaju i dio u kojemu klijente šminka profesionalan vizažist. No, i tu ima problema.

- Krajnje je nepristojno uzimati kistove i proizvode vizažiste bez pitanja, to se ne radi. To je njegov pribor i radno mjesto i to treba poštivati - priča bivša prodavačica.

Kad dođete s prijateljicom u parfumeriju ili drogeriju, nije pristojno da se međusobno šminkate testerima. Niti je to higijenski.

- Testeri služe tome da isprobate nijansu, a ne da se našminkate od nule. Često se znalo dešavati da ljudi na kraju ostave totalni nered i izađu van bez da su išta kupili – veli Ana.

Nije neobično ni da ljudi otvaraju proizvode koji nisu testeri. Čak i ako se to ne smije, neki to rade, a prodavači onda imaju problema s takvim artiklima te ih ne mogu prodati. Njih povlače iz prodaje te oni postaju gubitak.

- Nemojte se ljutiti na djelatnike kad imate kupon kojemu je istekao rok trajanja ili ste zaboravili iskoristiti popust na vrijeme – poručuje Ana.

Ističe da je moguće vratiti proizvode koji se klijentu ne sviđaju, iako to nije tako u svim parfumerijama.

- Često nam se ljudi žale na cijene. Naime, svaki proizvod ima svoju cijenu i ako vam nije prikladna, nemojte se žaliti na djelatnike, oni nisu krivi za to – komentirala je Ana.

Ako imate ograničeni budžet, pitajte djelatnike neka vam sugeriraju što i kako izabrati, cijene su raznolike, svatko će naći nešto za sebe.

