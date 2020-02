Smjestio ženi preljubnici: Sve poruke uslikao i čekao trenutak

Prevara dečka ili djevojke je gadna stvar, no prevara supružnika najgora je moguća izdaja, no ipak - nešto je što se događa, muževi varaju žene, žene varaju muževe...

Najgori takav scenarij dogodio se jednom muškarcu, koji je na molbu svog prijatelja postavio priču oko preljuba, ali i rastave na popularni Reddit. Tamošnji su komentatori zaključili kako je njegovo ponašanje najbolji mogući osvetnički pohod ikad, kao i cijena koju je žena morala platiti. Ovo je njegova priča:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovo me vjerojatno neće učiniti baš popularnim, čak ni među onima koji se zalažu za pravednički gnjev i osvetu. Sve se dogodilo prije nekoliko godina. Mislio sam da smo ona i ja sretni. Bili smo tipičan par iz predgrađa, s dobrim poslovima, dvoje djece (14 i 6 godina tada), s dobrim seksualnim i društvenim životom. Prolazili smo kroz jednu od tipičnih loših faza u braku, oboje smo radili prekovremeno, nismo provodili dovoljno vremena zajedno, naš sin je imao nekih problema u razvoju, a tenzije su u našoj kući bile povišene.

Primijetio sam kako je u posljednje vrijeme počela provoditi više vremena na mobitelu pišući svojim "prijateljicama", no nisam tome pridavao puno pažnje. Ipak, počeo sam truditi više u kućanskim poslovima, ranije sam dolazio s posla i trudio sam se više razgovarati, no nakon par tjedana zatišja sve se vratilo na staro.

Otkrio sam nešto vrlo zanimljivo dok sam našem sinu punio stari iPad kako bi se on na njemu zabavljao, a ona ga je prestala koristiti. Naime, zaboravila je da je ostala ulogirana na Facebook. Među brojnim porukama isticale su se one od stanovitog JBC-a. Poruke nisu bile posve neprikladne, no mogao sam vidjeti da ih sigurno više nedostaje sudeći prema kontekstu ostalih. Odlučio sam pozornije promatrati njeno ponašanje.

Sljedeći dan uzeo sam slobodno kako bih obavio neke stvari koje sam mislio da će je usrećiti i ostavio sam joj neke slatke poruke u kojima je podsjećam koliko je cijenim, a ona je opet poslijepodne provela u kutu dnevne sobe dopisujući se s frendicama. Uzeo sam iPad od sina, otišao u drugu sobu te stvarnom vremenu promatrao kako uništava naš brak.

Ona i JBC su me ismijavali, navodila mu je sve moje mane i nesigurnosti, sve tajne koje sam joj povjerio kao partnerici. I ne samo to, poruke su imale seksualan prizvuk, a komentirala je i moju lošu izvedbu u krevetu. Uspio sam napraviti nekoliko screenshota, iako je ona pisala i brisala poruke.

Nisam bio emocionalno sposoban suočiti se s njom. Ostao sam u uredu i popio nekoliko pića te otišao spavati tek nakon što je ona zaspala. Sljedeći sam dan opet uzeo slobodno i opijao se, razmišljao, odlučivao. Navečer se ponovio scenarij, no ovaj su si put u porukama pisali "volim te".

Time je započelo razdoblje od nekoliko tjedana njihovog dopisivanja i mog nadziranja te slikanja poruka. Tu i tamo bi me ona pitala što nije u redu, a ja bih samo rekao da imam loš dan. Istovremeno, konzultirao sam se s odvjetnicima i razmatrao svoje opcije.

Čitajući poruke, shvatio sam kako JBC uskoro dolazi u grad naći se s mojom ženom u lijepom hotelu. Neki dijelovi informacija su mi nedostajali, pa sam mogao zaključiti i da su se čuli telefonski. Sljedeći se dan ona umiljava oko mene i sve mi je jasno, kaže kako će uskoro na wellness vikend s prijateljicama da se opusti i da se nakon toga napokon možemo posvetiti jedno drugome.

Osjećam bijes kao nikad prije u životu. Kod odvjetnika pripremam nacrt sporazuma o rastavi prema kojem se ona treba iseliti, dobit će pravo posjeta djece preko vikenda, neće dobiti nikakvu alimentaciju dok razvod nije finaliziran... Nakon toga sjedim i čekam, dva tjedna u agoniji, dva tjedna koja su istopila svaki osjećaj prema njoj.

Dolazi dan D, odlazim u banku i povlačim pola novca sa svih naših zajedničkih računa, već sam prije preusmjerio svoju plaću na novi račun u drugoj banci. Svraćam u svoj ured i printam više od 75 stranica njihovih poruka. Ona mi šalje poruku u kojoj piše da je stigla s frendicama te da me voli. Pojavljujem se u njihovom hotelu i tražim da mi na recepciji nazovu njihov broj sobe. Javlja se on.

JBC: Molim?

Ja: JBC, molim te pošalji moju suprugu u predvorje.

JBC: Ne znam s kime ti pričaš, stari,

Ja: U redu onda. Izgleda da ću morati nazvati tvoju ženu da i ona dođe ovdje.

JBC: (Uzdiše u panici)

Ja: Ima pet minuta.

Ni dvije minute kasnije silazi moja žena, uznemirena, laže mi u oči i priča s*anja kao da sam sve krivo shvatio, nije kako se čini, itd.

Ja: Nisam došao ovdje svađati se. Stvari koje su rečene u ovoj hrpi papira su ono što se događa. Jedini način da kopiju ne dam tvojoj kćeri i JBC-ovoj ženi i tvojim roditeljima je da se momentalno iseliš. (Žena je inače jako ponosna, a kćer je prolazila kroz pubertetsku fazu pobune i ovo bi vjerojatno zauvijek uništilo njihov odnos. Žena je također i zlatno dijete svojih roditelja, vječno zabrinuta je li učinila nešto što će ih razočarati. Također, njen je poslovni imidž sagrađen oko njenog ugleda).

Ona: Šmrca, plače, mrmlja.

Ja: Ovaj ček je na iznos tvoje polovice naših računa. Povukao sam svoju polovicu sa svih zajedničkih. Trebala bi imati više nego dovoljno za smještaj.

Tu je počela malo plakati, gotovo sam joj mogao vidjeti različite misli u glavi. Uručio sam joj i prijedlog za rastavu, istaknuvši kako mislim da je i više nego pravedna. Nudim joj i screenshotove poruka, odbija i sve potpisuje. Želim joj zabavu s JBC-om, podsjećajući je da se kući ne vraća.

Nakon par mjeseci smo normalno sjeli i razgovarali, dogovorili skrbništvo i uvjete. Mislim da mi je moja osveta pomogla da izbacim dio frustracija i preuzmem barem dio kontrole u ovoj situaciji gdje su mi ona i njen ljubavnik uništili brak.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: