Smoking za nju: 1966. godine Yves Saint Laurent je razbio klišej o ženskom odijevanju

Mladi francuski dizajner bio je fasciniran fotografijom Marlene Dietrich u muškom odijelu te je odlučio toj viziji posvetiti čitavu kolekciju koja je promijenila način stiliziranja

<p>Yves Saint Laurent u modno je naslijeđe, između ostalog, ostavio i ženski smoking, redizajn nekada muškog tradicionalnog odjevnog predmeta. Inspiraciju je dobio fotografijom Marlene Dietrich, iz 1933. godine te 33 godine kasnije, kao mladi i ambiciozni dizajner, posvetiti ovom stilu čitavu kolekciju.</p><p>Promijenivši stilski okvir muškog odjevnog predmeta, Saint Laurent uveo je u modu novu ženstvenost te po prvi puta unio hlače u žensku večernju odjeću. Ova je kolekcija odmah postala revolucionarna te je takva ostala do danas.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Ovime je YSL otvorio i pokrenuo novi val kreacija koje su do onda bile rezervirane za muškarce, dok su žene spretno prihvatile ovaj novitet. Doba oslobođenja, hipija i novog vala, bilo je idealno za stilske kontraste koje je uveo Yves Saint Laurent.</p><p>Ubrzo je njegov smoking postao uniforma slobodoumnih, modernih žena – primjer su bile Biance Jagger i pjevačica Françoise Hardy.</p><p>Sam autor osobno je ovaj dizajn s raznim preinakama predstavljao oko 200 puta, sve dok se nije umirovio 2002. godine. No, njegov brend razvija smoking i dalje, danas pod kreativnim vodstvom Anthonyja Vaccarella.</p><p>- Od svih stvari koje sam dizajnirao, najdraže su mi one koje sam posudio iz muške garderobe – komentirao je jednom YSL, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/18/t-magazine/saint-laurent-jacket.html">NY Times</a>.</p>