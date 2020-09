'Snaha okreće unuke protiv mene, a trpim zbog djece i sina'

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>smogla sam snage da vam napišem pismo. Imam 65 godina i u mirovini sam, no imam i veliki problem sa snahom jer unuke okreće protiv mene. Djeca su sasvim rastresena od majčina divljaštva, ona ima epizodne napadaje bijesa. Čim joj se nešto kaže, ona pokupi djecu i ode svojim roditeljima. Prema djeci je pretjerano gruba. Stvorila je zid oko sebe i naprosto se ne može doprijeti do nje, a svi trpimo njeno divljanje. Toliko galami da cijela ulica izađe slušati. Materijalno je situirana, ali nikad zadovoljna. Recite mi što da radim? Trpim njezino ponižavanje zbog djece i svog sina. </p><p><strong>šifra: kružni tok </strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Vaša snaha zbilja jeste vrlo komplicirana, agresivna i nestabilna te jako nezadovoljna. Stalno je napeta, viče, loše se ponaša prema djeci i vama. No sin i vi trebate razgovarati s njom pa čak uključiti i njezine roditelje. Vidim jake psihičke ispade i probleme, no nju treba ozbiljno shvatiti i odvesti je liječniku. Njeno ponašanje je neodgovorno i može utjecati na razvoj djece, već sada mogu postati deprimirana, ustrašena i u grču. Njen muž, njena obitelj i vi biste je trebali uputiti liječniku i napraviti kako kaže. On će pripisati primjerenu terapiju. U ovom vam slučaju nikakvi iscjelitelji, magovi i bioenergičari neće pomoći, stroga potražite stručan savjet liječnika. Javite se kad obavi pregled. Sretno.</p>