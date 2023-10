'Soba mi je smrdjela na ribu, ali uzrok nikako nisam mogla naći - onda sam otkrila opasan razlog'

Žena je pokušala dokučiti otkud neugodan miris ribe u njezinoj spavaćoj sobi i ubrzo je shvatila o čemu se radi. Šokirala se kada je otkrila razlog neugodnog mirisa.

Claudia Anderson nije se mogla riješiti dugotrajnog neugodnog mirisa, pa je odlučila proguglati problem i shvatila da je to možda zbog opasnog električnog kvara u njezinoj spavaćoj sobi.

- Evo nečega što nisam znala o potencijalnoj opasnosti od požara dok mi se nije dogodilo. Nekoliko tjedana, ja i suprug smo ulazili u spavaću sobu i razmišljali kako smrdi na ribu i nismo htjeli nikome reći o tome jer nam je bilo malo neugodno - priča djevojka, upozoravajući druge na ono što se može dogoditi svakome.

Objasnila je kako su prvotno mislili je problem s vodovodom i pretpostavili da odatle dolazi miris ribe.

- Provjerili smo umivaonik, pobrinuli se da WC bude super čist, očistili sve u tušu... sve, ali miris se i dalje zadržao - ističe Claudia. Kad je shvatila da je miris još prisutan, odlučila je još malo istražiti problem kako bi vidjela može li doći do rješenja i tada je naišla na zabrinjavajuće otkriće.

Šokirana činjenicom da je električni kvar možda uzrok mirisa, zamolila je obitelj za pomoć. Svekar koji je električar došao je pogledati njihov problem.

- Doslovno nikad, nikad ne bih pogodila o čemu se radilo - kaže Claudia pokazujući žice i kutiju s osiguračima, koji su uzrokovali problem.

- Ovo je spojeno na našu kupaonicu i tu je naša spavaća soba. Pa svaki put kad smo ušli ovamo, mislili smo kako miriše na ribu, ali to je zapravo bila žica koja se odvojila, i topila plastiku s unutarnje strane utičnice. Pogledajte to. To je zastrašujuće! Imali smo toliko, toliko sreće da smo to uhvatili prije nego što je planulo - istaknula je.

Koristeći svoju situaciju, upozorila je druge da pozovu električara ako ikada osjete nepoznati miris ribe. Mnogi su je brzo pohvalili za podizanje svijesti, donosi Mirror.