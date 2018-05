Šokantan video: Razlika jetre alkoholičara i onoga tko ne pije

Jetra ljudi koji puno piju puna je ožiljaka i boja joj je drugačija jer pokušava popraviti nastalu štetu. Ukoliko je šteta prevelika, ciroza može uzrokovati to da ljudi krvare do smrti, objasnio je to dr. Draw Pinsky dok je pokazivao razliku između zdrave i bolesne jetre - jetre čovjeka koji ne pije i jetru čovjeka koji je umro od ciroze.

Zdrava je glatka i ima bogatu crveno smeđu boju. Bolesna je gruba i sivkasta sa tamnim ožiljcima.

Dr. Pinsky je video pokazao dvjema blizankama koje puno piju u američkoj TV emisiji "Dr Drew's Lifechangers". Kada su vidjele kako alkohol uništava tijelo, skoro su briznule u plač.

Rekao im je kako ima puno iskustava sa ženama koje previše piju.

- U osnovi, svaka žena koju sam tretirao, koja pije poput vas dvije, imala je neki stupanj alkoholne bolesti jetre. Ne mogu reći da imate cirozu, od nje ne obole svi, ali bojim se da ste u velikoj opasnosti da je dobijete - rekao im je bez puno okolišanja, jer to je surova realnost.

Napomenuo je da je ciroza neizlječiva, jetra više nikada ne radi ispravno i na kraju može skroz propasti, što može biti kobno ukoliko se ne ode na transplantaciju.

- Žene su u pet puta većoj opasnosti od muškaraca da razviju cirozu zbog ispijanja alkohola, jer im želudac nema toliko enzima koji su potrebni za razgradnju alkohola - kazao je, a prenio Daily Mail.

- Dogodi se to da, ne samo da više ne može čistiti tijelo od toksina, počne negativno utjecati i na mozak, radi štetu na njemu. Niti imunološki sustav ne funkcionira normalno - dodao je i napomenuo kako su potrebne godine kroničnog ispijanja alkohola da čovjekov život postane ugrožen zbog ciroze jetre.

Foto: Thinkstock

Ciroza jetre je zadnja faza bolesti

- Ciroza jetre završna je faza brojnih jetrenih bolesti, obilježena potpunim poremećajem njezine strukture i funkcije. Nastaje kada uslijed oštećenja jetrenog tkiva tj. nekroze dolazi do pokušaja njegove regeneracije i stvaranja ožiljaka (fibroze), što pretvara normalnu građu jetre u čvoriće. Brojni su uzročni čimbenici ciroze od kojih su najznačajniji već spomenuti: alkohol, virusni hepatitis B i C, poremećaji metabolizma (hemokromatoza, Wilsonova bolest, nealkoholna masna bolest jetre), autoimune bolesti jetre te dugotrajni zastoj žuči (primarna ili sekundarna Bilijarna ciroza) - objašnjavaju u Poliklinici Amruševa.

Dodaju da je klinička slika ciroze jetre vrlo složena.

- Posljedice zatajenja brojnih metaboličkih funkcija ove “kemijske tvornice” manifestiraju se na različitim organskim sustavima, kao što su probavni, krvotvorni, srčano-žilni, plućni, bubrežni, endokrini te koža - pojasnili su.

Alkohol ne uzrokuje samo cirozu

U MDS priručniku dijagnostike i terapije objašnjeno je koje sve bolesti jetre uzrokuje alkohol, kao i zašto su žene u većoj opasnosti.

"Alkohol može uzrokovati niz oštećenja jetre koja mogu napredovati od masne jetre preko alkoholnog hepatitisa (često se smatra intermedijarnim stadijem) do ciroze... Samo 10–20% alkoholičara razvije cirozu. Žene su mnogo sklonije nego muškarci (i nakon korekcije zbog manje tjelesne površine), najvjerojatnije zato, jer žene u želučanoj sluznici imaju manje alkoholne dehidrogenaze, što ima za posljedicu manju oksidaciju alkohola u prvom prolazu.

Alkohol se apsorbira u želucu i tankom crijevu. Ne može se pohraniti, a >90% se metabolizira u jetri oksidacijom.

Masna jetra, alkoholni hepatitis i ciroza često se smatraju odvojenim, progresivnim manifestacijama alkoholne bolesti jetre. Međutim, njihove se karakteristike često preklapaju."

Foto: 24sata

Više o samoj jetri i kako brinuti o njoj

- Jetra je najveća žlijezda u našem organizmu, u kojoj oko 300 milijardi stanica jetrenog tkiva zvanih hepatociti obavljaju više od pet stotina različitih fizioloških funkcija, od kojih su mnoge neophodne za održavanje života. Njeno se značenje još više očituje u različitim bolesnim stanjima, u kojima različiti uzročnici na različite načine mogu oštetiti njenu građu i funkciju te dovesti do oboljenja - upozorava prof.dr.sc. Duško Kardum, gastroenterolog-hepatolog iz Zavoda za gastroenterologiju KB Dubrava.

Dodaje kako bolesti jetre mogu zahvatiti sve njezine dijelove - jetrene stanice, žučne vodove, krvne i limfne žile. Najčešće bolesti jetre su: alkoholna i virusna bolest jetre, masna jetra i oštećenje jetre lijekovima.

Zbog njene uloge u organizmu, izuzetno je važno voditi računa o zdravlju jetre, što prvenstveno podrazumijeva zdravu prehranu i više kretanja. Povremeno je dobro primijeniti neki program detoksifikacije, koji uključuje kratkotrajnu dijetu, no zdravog načina života koji pogoduje zdravlju jetre treba se držati trajno, upozorava naš sugovornik.

- Zdrava dijeta za zdravu jetru podrazumijeva 1 do 2 litre vode na dan, svakodnevnu fizičku aktivnost, te velike količine povrća, osobito tamnozelenog, kao što su radič, rikula, raštika i slično te voća, posebno jabuka, krušaka i drugih voćaka koje su bogate pektinom. U prehrani svakako trebaju biti zastupljene žitarice, grašak, bob, grahorice orasi i sjemenke. Mediteranski tip prehrane bogat maslinovim uljem i ribom je vrlo dobar jer su maslinovo ulje i riba sigurni čuvari jetre - ističe prof. dr. Kardum.

Simptomi koji upućuju na to da jetra ne radi ispravno

umor i manjak energije, te općenito loše stanje organizma

usporena probava, povremene mučnine i povraćanje

problemi s kožom (svrbež i promjena boje kože, odnosno žućkasti ten)

bolovi u području trbuha, ispod desnog rebrenog luka

taloženje masnoća oko struka

Foto: Thinkstock

Alkohol je sve veći problem

- Jedna od najčešćih komplikacija alkoholizma je alkoholna bolest jetre, ili alkoholna ciroza jetre. Pritom jako bitnu ulogu imaju količina i trajanje razdoblja tijekom kojega pojačano pijemo - upozorava prof. dr. sc. Kardum.

Rizik nastanka alkoholne bolesti jetre značajno se povećava prilikom unošenja 60 grama alkohola dnevno za muškarce ili 40 grama za žene, što prevedeno u razumljivije mjere znači otprilike litru piva, ili pola litre vina dnevno. Pritom štetno po zdravlje može biti već i to da dva do tri puta mjesečno pređete polovicu spomenute količine.

- U Hrvatskoj imamo oko 15 posto prekomjernih potrošača alkohola i oko 6 posto alkoholičara, točnije oko 240.000 registriranih alkoholičara, ističe naš sugovornik. Procjenjuje se da je taj udio u dobi iznad 21 godine oko 15 posto, s tim da učestalost pijenja u sve ranijoj životnoj dobi povećava sve brže - upozorava dr. Kardum.

Tako neka istraživanja pokazuju da mladići danas piju dva do tri puta češće, a djevojke i do sedam puta češće u odnosu na generacije ispitane prije 15-ak godina.

Evo kako alkohol djeluje u tijelu

- Iz krvotoka alkohol ulazi u svaki dio tijela koji sadrži vodu, uključujući i velike organe – mozak, pluća, bubrege i srce te se raspoređuje podjednako unutar i izvan stanica. Samo 5% alkohola izlazi iz tijela kroz dah, mokraću ili znoj, ostalo se oksidira ili prerađuje u jetri - objašnjavaju u Udruzi za unapređivanje kvalitete življenja LET.

Udruga Terra je na svojoj internetskoj stranici opisala negativne utjecaje alkohola na tijelo:

1. Živčani sustav

Pomanjkanje vitamina B, štetan utjecaj alkohola na metabolizam moždanih stanica - odumiranje živčanih stanica u kori mozga i živčanih struktura u dubini moždane tvari.

Oštećenja uzrokuju moralno propadanje, promjenu osobnosti, gubitak nadzora, zaboravnost te bezumnost.

Oštećenje očnog živca koje uzrokuje slabovidnost i gubitak središnjeg vida.

Oštećenje udaljenih živaca uzrokuje problema s potkoljenicama - gubitak osjeta, trnci, grčevi, slabljenje refleksa, nesigurnost hoda, slabost, nepokretnost.

2. Probavni sustav

Jetra: nakupljanje masti u jetrenim stanicama (jetra se povećava), jetrene stanice propadaju, njih nadomješta beskorisno vezivno tkivo što dovodi do smanjenja (ciroze) jetre.

Ciroza jetre: Ova se bolest javlja nakon 10 do 20 godina pijenja. Ona je teška, neizlječiva bolest od koje umire veliki broj alkoholičara.

Simptomi: proširene vene oko pupka, crvenilo dlanova, sjajne usnice, žutica, povećane grudi kod muškaraca, smanjenje testisa, paukoliki madeži...

Foto: Dreamstime

3. Srčano-žilni sustav

Srčani mišić je proširen i oslabljen, a funkcije ritma i srca su poremećene - mogućnost srčanog infarkta.

4. Reprodukcijski sustav

Kod muškaraca alkohol povećava spolnu želju, ali smanjuje spolnu moć. Dugotrajno konzumiranje alkohola oštećuje spolne žlijezde (testise) što rezultira impotencijom i spolnom nemoći.

Kod žena u trudnoći alkohol preko posteljice ulazi u krv djeteta i ono se može nalaziti pod utjecajem alkohola od rođenja. Često su djeca nedonoščad i mogu imati tjelesne nedostatke.

5. Koža

Na površini kože dolazi do proširenja sitnih krvnih žila, moguća je i pelagra - koža je crvena, stanjena, mjestimično ljuskava (posebno u proljeće).

6. Duševni poremećaji