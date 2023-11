Šokantna izložba u Zagrebu: Izložili su preparirana ljudska tijela kojima se vide organi

Pomalo šokantna izložba Body Worlds Vital posvećena ljudskom tijelu može se od ovog tjedna pa sve do sredine veljače pogledati u zagrebačkom Family Mallu na Škorpikovoj. Nezaboravno iskustvo 'suočavanja' s tijelima pravih, stvarnih ljudi koja su preparirana procesom plastinacije odlična su edukacija i za odrasle i za mlade, a svakako iz nje puno više nego na satu biologije mogu učiti i školarci. Iako biste možda pomislili da nije za ljude slabijeg želuca, nakon početne odbojnosti, navest će vas na promišljanje o vrijednosti i značaju brige o vlastitom tijelu kroz godine...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Izložbu koju već godinama izaziva divljenje diljem svijeta i na posjetitelje ostavlja duboku impresiju, a na njoj se dobiva fascinantan uvid u složenu strukturu tijela te objašnjava kako funkcionalni sustavi i organi međusobno djeluju. Pokazuje nam koliko je ljudsko tijelo kompliciran, ali istovremeno i savršeno kreiran organizam. Posjetio ju je i dr. Natko Beck, radiolog Dječje bolnice Srebrnjak, dobitnik nagrade za komunikatora godine 2020. kao i prvi liječnik influencer na našim prostorima.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Pratim ovakve izložbe već godinama. Pogotovo je interesantna za nas koji volimo medicinu i tijelo, ovo je vrh anatomskog prikaza tijela iz kojeg se i šira populacija može upoznati od čega smo sastavljeni. Meni je izrazito zanimljiv i živčani sustav, ali i krvotok, te prikaz kako nastaje plak, odnosno što nastaje kada se žila začepi - kaže dr. Beck.

Osim plastiniranih tijela, tu su i organi, konfiguracije organa, krvne žile i prozirni rezovi tijela u impresivno razrađenom, umjetničkom, pokretnom tonu. Usporediti se može rad zdravih organa s zahvaćenima uobičajenim bolestima, ali vidjeti i posljedice dugoročne bolesti i ovisnosti, poput pušenja ili konzumacije alkohola, te mehaniku i smještaj umjetno ugrađenih implantata, zglobove koljena ili zglobove kuka.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Inače ljudska tijela i organi su pravi, a za ovakve svrhe dali su ih donori koji su znali kako se će upotrijebiti. Metoda plastinacije kojom su sačuvana izum je njemačkog anatoma Gunthera von Hagensa 1977. godine koji je radio na Sveučilištu u Heidelbergu. Završena je 1995. godine i od tada ju je vidjelo više od 50 milijuna posjetitelja u 90 velikih gradova Azije, Europe, Amerike i Afrike. Prethodno smo u dva navrata imali priliku vidjeti slične izložbene koncepte u Hrvatskoj, no ovo je originalna izložba koja još nije bila u Hrvatskoj. Uvijek i svugdje podigne puno prašine, no etičke komisije nemaju ovdje puno posla - kaže nam vodičica Tea Plišić, studentica šeste godine medicine. I ona je fascinirana tijelima, no kaže kako i posjetitelji žele znati što se krije 'ispod kože'.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Plastinacija je postupak čiji je cilj očuvanje tijela u obrazovne svrhe. Proces prezervacije jednog tijela odnese preko 1500 radnih sati, dakle na njemu je potrebno više od godinu dana. Plastinirana tijela su konzervirana - suha, bez mirisa i trajna. Prvi korak je balzamacija s formalinom kako bi se spriječilo propadanje, zatim anatomska sekcija, potapanje tijela u kupelj s acetonom koji izvlači vodu kako bi se tijelo u konačnici isušilo od limfe i krvi, a glavni dio je proces u vakuumskoj komori, u kojoj se u unutarnje strukture, bilo mišiće, krvne žile ili organe, s unutarnje strane injektira plastična masa odnosno silikon. Na kraju se ti dijelovi bojaju, bilo da se radi o žilama, živcima, te se stavlja u željeni oblik. Tako imamo klizače, skakače u vis, čovjeka koji hoda po užetu, mislioca - objašnjava nam Tea.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na izložbi na kojoj vas od pravih ljudskih struktura dijeli samo staklo, dobijete dojam koliko je jetra velika (i važna!), kako su želudac ili mjehur zapravo spljoštene vrećice koje se napuhnu, koliko je sustav kralježnice bez koje nema kretanja složen, kako izgleda upaljeno slijepo crijevo, masna jetra, cijeli probavni takt ili koliko je smežurana cirotična jetra, te kako izgledaju metastaze na njenom presjeku. Uz zdrave organe, upoznat ćete pluća pušača, srce s pacemakerom, tumorske promjene na jajnicima ili uvećanu prostatu. Svakako možete vidjeti i kao izgledaju mliječne žlijezde na dojci, maternica u petom mjesecu trudnoće, posteljica koja u ženskom tijelu postoji samo u vrijeme trudnoće, razvoj embrija od onog dugačkog svega centimetar u šestom tjednu...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

No, izložba Body Worlds Vital ne vodi nas samo u svijet anatomskih znanja, već ima svrhu usmjeriti nas da više pažnje posvetimo svom zdravlju. Sve je koncipirano oko održavanja vitalnosti i u starosti, a to se postiže, tvrde autori, pronalaskom balansa u životu.

- Naš nedostatak samokontrole i suvremeni način života glavni su razlozi povećanja poremećaja poput dijabetesa tipa 2, pretilosti alergije, raka i kardiovaskularnih bolesti. U društvu obilja pronalazak ravnoteže je izazov za svakoga - ističe se na izložbi.

Zato je na kraju postavljena velika ploča na kojoj možete zapisati što biste voljeli učiniti u životu prije nego što umrete, a posjetitelji nerijetko pišu da im je želja - skočiti padobranom, proputovati svijetom, otvoriti sklonište za mačke ili otputovati u Las Vegas...

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dr. Angelina Whalley, direktorica Instituta za plastinaciju i kustosica izložbe supruga je autora.

- Sve o životu povezano je s nama, našim životom, zdravljem, bolestima. Pogledom na ova ogoljela tijela je kao da dobivamo malo drugačiji pogled na sebe. Tijelo često uzimamo zdravo za gotovo i iako je to intrigantna mašina, želimo ovim prikazom da ljudi postanu svjesni da što god radimo utječe na nas, što god zanemarujemo, utječe na naše zdravlje i tijelo. Mi ovdje definitivno ne želimo reći što da radite, ali smo primijetili da su ljudi često potaknuti da bace kutiju cigareta kad vide pušačka pluća i slično. Sve u svemu, kada nas nešto dirne na emocionalnoj razini, onda smo spremni na promjenu. A nama će biti drago ako početna točka bude ova izložba. Čak i podaci to govore - pola godine nakon izložbe devet posto ljudi prestalo je pušiti, više od 30 posto počelo se hraniti e zdravije, a 25 posto više vježba. Znači to je utjecaj na sam život - zaključuje kustosica Whalley.

Ulaznice za izložbu Body World Vital su u prodaji na Eventimu, a cijene se kreću već od 6 eura. Bit će otvorena do 17. veljače.