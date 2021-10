To nije bila poruka tipa "odbij", nego "samo ti želim pomoći da shvatiš kako je tip s kojim izlaziš zapravo gad. Mislim da obje spavamo s istim frajerom", prisjetila se Australka Sami Lukis (41) neugodnog trenutka.

Ona je s njim izlazila devet mjeseci i nadala se kako će uskoro svoj odnos podići na višu razinu. Stvari su išle svojim tijekom, no prije nekoliko mjeseci on se počeo čudno ponašati. A onda joj je priznao da se viđa s drugom ženom, koja sam bila ja, a s kojom vidi budućnost.

- U davna vremena, takvo ponašanje gdje je tri mjeseca hodao s obje, nazvali bismo prevarom. No danas se to zove Cookie Jarring, novotvorenica kojom označavamo pojam nepoželjnog ponašanja kod izlazaka u moderno vrijeme. U ovom slučaju, nije u redu držati nekoga kao rezervu dok radite na drugim opcijama. Ideja koja se skriva iza naziva Cookie Jar (staklenka s keksima) proizlazi iz činjenice da uvijek možeš 'gurnuti ruku u staklenku s keksima' ako se osjećaš dosadno ili napaljeno - kazala je Lukis.

- Protrnula sam. Činjenica da čovjek za kojeg sam se nadala da je pošten to zapravo nije teško me pogodila. A zatim sam se suočila s osjećajem krivnje. Jesam li nesvjesno prekršila nepisano pravilo sestrinstva i bila odgovorna za nečije slomljeno srce - pitala se ona. Lukis ističe kako nikad nije pristala biti drugom ženom, a vjeruje kako ni žena koja joj je poslala poruku nikad nije pristala na to. Ispalo je da su obje imale različita iskustva s istim muškarcem.

- U tih nekoliko mjeseci koliko smo hodali nikad nisam preispitivala njegove namjere. Uvijek je bio dostupan, zvao me, dopisivali smo se i planirali susrete. Bila sam uvjerena da je zainteresiran za nešto ozbiljnije. No druga žena očito nije osjećala ništa osim sumnje u tom periodu. Nakon što je uložila svoje vrijeme, energiju i osjećaje u vezu, još nije mogla shvatiti u kojem smjeru ta veza ide. To je tipično ponašanje za Cookie Jar - nastavila je Sami. Kazala je kako vjeruje da smo se svi našli u takvoj situaciji najmanje jedanput u životu.

- Emocionalno je iscrpljujuće biti kolačić. Čini mi se da je Cookie Jar zapravo drugi naziv za istovremeno izlaženje s više ljudi. Za slučaj da niste čuli, baš je sad multi izlaženje pravi hit. Shvaćam da je svima starijima od milenijalaca koncept istovremenog viđanja više ljudi jako kompliciran, no to je sad nekako postala norma - opisuje ona svoja iskustva navodeći kako je donedavno bila tradicionalist u vezama. Upoznala bi muškarca i maštala je kako će hodati dok se ne odluče vjenčati. No onda bi prekinuli, pa bi ona tražila nekog drugog. No uvijek je to bio samo jedan čovjek.

- Od tada sam naučila da multi izlasci mogu biti zabavan način za traženje ljubavi, ako se tome pristupi s dozom zrelosti, integritetom i poštovanjem. Možete viđati dvoje, najviše troje ljudi odjedanput. Čim shvatite da za jednog osjećate nešto više, sa preostalom dvojicom se više ne viđate. No problem je što su pravila multi izlazaka još nerazjašnjena i konfuzna. Ili čak nepostojeća. U krivim rukama to može postati sebično, može povrijediti ljude i omalovažiti ih. To je ujedno i pogodna opcija za samce koji zbilja ne traže predanost - objasnila je. Ispričala je kako je prijateljica izašla s muškarcem koji joj je bez kompleksa priznao da izlazi sa još 12 žena.

- Da, 12. Čak je osmislio tablicu kako bi ih mogao sve pratiti. Mislim, tko ima vremena za to - pitala se Sami. Odgovorno multi izlaženje ne podrazumijeva navlačenje ljudi, gubljenje njihova vremena ni igranje igrica, osobito ne s njihovim osjećajima samo kako biste nahranili svoj ego, nesigurnost ili samoću - tad se pretvara u "Cookie Jarring".

- Pa evo ideje. Možemo li se svi složiti da izbrišemo Cookie Jarring sa scene izlazaka u potpunosti i posvetimo se poštenom izlaženju? To bi bilo sjajno. Hvala. Ako se pak pitate kako je završila moja situacija, ustanovila sam da je žena koja mi je poslala poruku govorila istinu. Zato sam napucala frajera i sad tražim pravog muškarca - zaključila je.