Šokirala se kada je saznala što njezin muž ne pere pod tušem: Svi joj govore da se hitno odseli

Suživot s partnerom ponekad otkriva navike za koje niste ni slutili da postoje. Dok su neke sitnice poput ostavljanja čarapa po podu ili srkanja juhe podnošljive, druge mogu prijeći granicu i postati, u najmanju ruku, bizarne.

Za jednu suprugu po imenu Brit, horor se materijalizirao u obliku suprugove rutine tuširanja, koja je i najozloglašenije priče o muškoj higijeni učinila gotovo pedantnima.

Otkriće nakon devet godina braka

Brit i John Richards u braku su gotovo devet godina, no tek je nedavno otkrila kako se njezin suprug zapravo pere. Kako je ispričala za BuzzFeed, iz čiste znatiželje ga je pitala da joj opiše svoj proces tuširanja, a njegov odgovor toliko ju je šokirao da je odmah upalila kameru.

- Kad mi je rekao, odmah sam izvukla mobitel govoreći: "Moraš to ponoviti na snimci jer sumnjam da puno žena zna da mnogi muškarci peru samo svoje 'vruće točke'" - ispričala je kroz smijeh.

Video, koji je objavila na TikToku pod korisničkim imenom @britforreal, brzo je postao viralan i prikupio više od tri milijuna pregleda, pokrenuvši lavinu rasprava o standardima muške higijene.

​- Jako sam uzrujana. Saznala sam kako moj suprug pere svoje tijelo pod tušem - započinje Brit u videu, nakon čega zamoli Johna da demonstrira svoju rutinu.

Misteriozna metoda 'trokuta'

John samouvjereno započinje demonstraciju, objašnjavajući kako prvo nasapuna bradu i glavu. No, pravi šok uslijedio je kad je prešao na ostatak tijela. Objasnio je da koristi sredstvo za pranje tijela marke Aleavia Coastal Woodlands i primjenjuje metodu koju naziva "trokut". Energično je pokazao kako sapun nanosi samo na donji dio trbuha te se spušta niz prepone do međunožja.

​- Bojim se za svoj život. Prestani! - zavapila je Brit dok je John neumorno ponavljao pokret.

Nakon što je završio s "trokutom", prešao je na, kako kaže, završni korak: "AMEX".

​- Izvadiš svoju karticu, a onda provučeš - samouvjereno je objasnio, pokazujući brzi pokret provlačenja ruke između stražnjice.

Zbunjena što je tu kraj, Brit ga je upitala pere li uopće pazuhe, na što je on nakon kraćeg razmišljanja slegnuo ramenima i odgovorio: "Ponekad".

- Ne možeš više živjeti ovdje - izjavila je, a u većini komentara koje je dobila, stajao je isti savjet - 'odseli se!'.

A što kažu stručnjaci?

Iako Johnova metoda zvuči ekstremno i smiješno, rasprava o tome koliko se često i temeljito treba tuširati nije nova. Dermatolozi se uglavnom slažu da svakodnevno tuširanje cijelog tijela sapunom nije nužno za svakoga.

Prečesto sapunanje i pranje, osobito vrućom vodom, može isušiti kožu, ukloniti prirodna ulja (sebum) i narušiti ravnotežu mikrobioma – dobrih bakterija koje štite kožu. To može dovesti do iritacija, suhoće, pa čak i ekcema.

Međutim, to ne znači da je Johnova metoda ispravna. Stručnjaci ističu da je ključno svakodnevno prati određene dijelove tijela gdje se znoj i bakterije najviše nakupljaju. To su prvenstveno tri ključne zone: pazusi, prepone (uključujući genitalno područje i stražnjicu) te stopala. U ovim područjima nalaze se apokrine znojne žlijezde koje proizvode znoj bogat proteinima i mastima, a bakterije koje ga razgrađuju uzrokuju neugodne mirise. Zbog toga je temeljito pranje ovih dijelova sapunom i vodom ključno za sprječavanje neugodnih mirisa i održavanje higijene.

Za ostatak tijela, poput ruku, nogu i leđa, mnogim ljudima je dovoljno samo ispiranje vodom, osim ako su se bavili sportom, obavljali fizički posao ili se vidljivo zaprljali. Čini se da je John u svojoj metodi "trokuta" neke ključne dijelove tijela, poput pazuha i stopala, potpuno preskočio, što njegovu rutinu čini higijenski vrlo upitnom.

Internet pun komentara

Kao što se i očekivalo, komentari su preplavili objavu. Mnoge su žene bile užasnute, a njegovu metodu prozvale su "trokutom zla". Neki su sugerirali da su "nadzirani tuševi" nužni, dok su drugi zaključili da se o higijenskim navikama mora razgovarati već na prvom spoju.

​- U redu, od sada je za parove obavezno da se zajedno otuširaju barem jednom ili dvaput prije ulaska u vezu, jer ovo ne može ovako - predložila je jedna korisnica.

Jedna majka je napisala da odmah ide razgovarati sa svojim sinovima tinejdžerima kako bi bila sigurna da neće usvojiti slične navike. John se, s druge strane, ne planira mijenjati.

​- Ne mirišem loše i ne radim u rudniku ugljena, pa se čini da voda na mojim udovima i sapun na mom trokutu obavljaju posao. Odbijam dopustiti da milijuni ljudi utječu na moju metodu tuširanja trokutom. Djeluje - rekao je kroz smijeh.

