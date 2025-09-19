Kupka ili tuš: Što je bolje za zdravlje, a što za vaš novčanik?

Nakon napornog dana na poslu, stresnih rokova i beskrajnih sastanaka jedino što želite kada dođete kući je duga, topla, pjenušava kupka. To je vaš provjereni recept za savršeno večernje opuštanje, ali dok vi sanjarite u mjehurićima, vaša koža, ali i kućni budžet, možda trpe i više nego što mislite.

S druge strane, brzi jutarnji tuš koji će vas razbuditi bolje od kave postaje sve popularniji – i to ne samo zbog praktičnosti nego i zbog zdravlja i uštede.

U vremenu u kojem svi tražimo načine na koje bismo pametnije trošili, a istodobno kvalitetno brinuli o sebi i okolišu, izbor između kupke i tuša postaje više od osobne preferencije – to je dio životnog stila koji se odražava na naš dnevni ritam, ali i na naše tijelo, pa i na naš novčanik. Dakle, što je bolje – deset minuta pod tušem ili pola sata u kadi? Odgovor bi vas mogao iznenaditi.

Foto: Shutterstock

Kućni wellness ili neprijatelj suhe kože?

Bez ikakve dvojbe, kupka je pravi mali luksuz koji nam je svima dostupan. Idealna prilika za bijeg od stvarnosti, uz mirise lavande ili citrusa, omiljenu playlistu i osjećaj da će sve biti dobro. Međutim, dermatolozi će vam bez mnogo okolišanja reći: "U kupkama uživajte – ali ne prečesto".

Naime, predugo namakanje u vrućoj vodi (jer, ruku na srce, tko bi, osim ljubitelja metode Wima Hofa, s užitkom uronio u ledenu kupku), može imati štetne posljedice za vašu kožu. Vruća voda iscrpljuje prirodne masnoće kože, što može dovesti do njezina isušivanja, zatezanja, pa čak i neugodnog perutanja. Ako patite od ekcema, ako vam je koža osjetljiva ili suha, kupka vam i nije najbolji saveznik – koliko god mirisnih soli i hranjivih ulja u nju dodali.

Foto: Shutterstock



I na kraju, ali nikako i manje važno – kupka može „popiti“ i do 150 litara vode, što nije zanemariva količina, pogotovo ne na razini mjeseca ili godine.

Tuširanje: brzo, osvježavajuće, održivo

S druge strane, tuširanje može lako i brzo postati nezamjenjiv dio vaše jutarnje rutine. Ustali ste na vrijeme, osvježili ste se pod tušem i za čas ste spremni za sve izazove koje vam donosi novi dan.

Osim što vas ujutro razbudi i "resetira", kratko tuširanje mlakom vodom čuva prirodnu barijeru kože, sprečava njezino isušivanje i smanjuje rizik od iritacija. A ako ste ikad isprobali tuširanje malo hladnijom vodom (i preživjeli), znate i da je osjećaj nakon toga doista jedinstven.

Foto: Shutterstock



Tuširanje također poboljšava cirkulaciju, podiže razinu energije, ponekad i raspoloženje – i sve to bez mjehurića i eteričnih ulja. Osim toga, tijekom prosječnog tuširanja potroši se upola manje vode nego za kupku, a ako ga još skratite na 5 minuta, možete potrošiti i do tri puta manje vode.

A što kaže novčanik (i brojilo za vodu)?

Ako vas još nismo uvjerili, evo malo matematike koja će vam možda pomoći da odlučite: za prosječnu kupku potrošit ćete čak 150 litara vode, a za tuširanje će vam trebati bitno manje – ako ono traje 10 minuta, to će biti 100 litara vode, a ako ga skratite na 5 minuta, potrošit ćete tek 50 litara.

Štedjeti možete i uz male pametne trikove za još bolju rutinu tuširanja: pjevajte pod tušem, ali ne cijeli omiljeni album. Ako trajanje tuširanja mjerite po pjesmama, neka to bude jedna brza i kratka. Zaboravite na "Bohemian Rhapsody". Uložite u štednu glavu tuša. Postoje modeli koji koriste zrak kako bi smanjili protok vode, a osjećaj ostaje isti – pun, jak, spa ugođaj. Zatvorite vodu dok se šamponirate. Zvuči kao sitnica, ali i mali koraci se broje.

Zahvaljujući ovim uštedama, možda nećete odmah moći kupiti avionsku kartu za neku egzotičnu destinaciju, ali dugoročno – računi će vam biti manji, koža sretnija i zdravija, a spoznaja da živite održivije – neprocjenjiva.

Foto: Shutterstock

Ovo su samo neki od praktičnih savjeta ENNA grupe koji za cilj imaju potaknuti promjenu svakodnevnih navika koje dugoročno donose uštede i pridonose očuvanju okoliša. Malim koracima moguće je smanjiti potrošnju energije bez dodatnih ulaganja. Takve prilagodbe ne samo da olakšavaju kućni budžet nego čine značajnu razliku u ukupnoj potrošnji resursa te utjecaju na okoliš.