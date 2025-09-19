Kupka ili tuš: Što je bolje za zdravlje, a što za vaš novčanik?
Za prosječnu kupku potrošit ćete čak 150 litara vode, a za tuširanje će vam trebati bitno manje – ako traje 10 minuta, to će biti 100 litara vode, a ako ga skratite na 5 minuta, potrošit ćete samo 50 litara
Nakon napornog dana na poslu, stresnih rokova i beskrajnih sastanaka jedino što želite kada dođete kući je duga, topla, pjenušava kupka. To je vaš provjereni recept za savršeno večernje opuštanje, ali dok vi sanjarite u mjehurićima, vaša koža, ali i kućni budžet, možda trpe i više nego što mislite.
S druge strane, brzi jutarnji tuš koji će vas razbuditi bolje od kave postaje sve popularniji – i to ne samo zbog praktičnosti nego i zbog zdravlja i uštede.
U vremenu u kojem svi tražimo načine na koje bismo pametnije trošili, a istodobno kvalitetno brinuli o sebi i okolišu, izbor između kupke i tuša postaje više od osobne preferencije – to je dio životnog stila koji se odražava na naš dnevni ritam, ali i na naše tijelo, pa i na naš novčanik. Dakle, što je bolje – deset minuta pod tušem ili pola sata u kadi? Odgovor bi vas mogao iznenaditi.
Kućni wellness ili neprijatelj suhe kože?
Bez ikakve dvojbe, kupka je pravi mali luksuz koji nam je svima dostupan. Idealna prilika za bijeg od stvarnosti, uz mirise lavande ili citrusa, omiljenu playlistu i osjećaj da će sve biti dobro. Međutim, dermatolozi će vam bez mnogo okolišanja reći: "U kupkama uživajte – ali ne prečesto".
Naime, predugo namakanje u vrućoj vodi (jer, ruku na srce, tko bi, osim ljubitelja metode Wima Hofa, s užitkom uronio u ledenu kupku), može imati štetne posljedice za vašu kožu. Vruća voda iscrpljuje prirodne masnoće kože, što može dovesti do njezina isušivanja, zatezanja, pa čak i neugodnog perutanja. Ako patite od ekcema, ako vam je koža osjetljiva ili suha, kupka vam i nije najbolji saveznik – koliko god mirisnih soli i hranjivih ulja u nju dodali.
I na kraju, ali nikako i manje važno – kupka može „popiti“ i do 150 litara vode, što nije zanemariva količina, pogotovo ne na razini mjeseca ili godine.
Tuširanje: brzo, osvježavajuće, održivo
S druge strane, tuširanje može lako i brzo postati nezamjenjiv dio vaše jutarnje rutine. Ustali ste na vrijeme, osvježili ste se pod tušem i za čas ste spremni za sve izazove koje vam donosi novi dan.
Osim što vas ujutro razbudi i "resetira", kratko tuširanje mlakom vodom čuva prirodnu barijeru kože, sprečava njezino isušivanje i smanjuje rizik od iritacija. A ako ste ikad isprobali tuširanje malo hladnijom vodom (i preživjeli), znate i da je osjećaj nakon toga doista jedinstven.
Tuširanje također poboljšava cirkulaciju, podiže razinu energije, ponekad i raspoloženje – i sve to bez mjehurića i eteričnih ulja. Osim toga, tijekom prosječnog tuširanja potroši se upola manje vode nego za kupku, a ako ga još skratite na 5 minuta, možete potrošiti i do tri puta manje vode.
A što kaže novčanik (i brojilo za vodu)?
Ako vas još nismo uvjerili, evo malo matematike koja će vam možda pomoći da odlučite: za prosječnu kupku potrošit ćete čak 150 litara vode, a za tuširanje će vam trebati bitno manje – ako ono traje 10 minuta, to će biti 100 litara vode, a ako ga skratite na 5 minuta, potrošit ćete tek 50 litara.
Štedjeti možete i uz male pametne trikove za još bolju rutinu tuširanja: pjevajte pod tušem, ali ne cijeli omiljeni album. Ako trajanje tuširanja mjerite po pjesmama, neka to bude jedna brza i kratka. Zaboravite na "Bohemian Rhapsody". Uložite u štednu glavu tuša. Postoje modeli koji koriste zrak kako bi smanjili protok vode, a osjećaj ostaje isti – pun, jak, spa ugođaj. Zatvorite vodu dok se šamponirate. Zvuči kao sitnica, ali i mali koraci se broje.
Zahvaljujući ovim uštedama, možda nećete odmah moći kupiti avionsku kartu za neku egzotičnu destinaciju, ali dugoročno – računi će vam biti manji, koža sretnija i zdravija, a spoznaja da živite održivije – neprocjenjiva.
Ovo su samo neki od praktičnih savjeta ENNA grupe koji za cilj imaju potaknuti promjenu svakodnevnih navika koje dugoročno donose uštede i pridonose očuvanju okoliša. Malim koracima moguće je smanjiti potrošnju energije bez dodatnih ulaganja. Takve prilagodbe ne samo da olakšavaju kućni budžet nego čine značajnu razliku u ukupnoj potrošnji resursa te utjecaju na okoliš.
Bez obzira je li riječ o održavanju vlastite higijene, čišćenju doma ili korištenju kućanskih uređaja, male promjene u svakodnevnim navikama mogu dovesti do velikih energetskih ušteda, smanjenja računa i pomoći okolišu.
Ušteda toplinske energije
- Ako vaš tuš crpi toplu vodu izravno iz vašeg bojlera ili spremnika za toplu vodu (umjesto električnog tuša), nabavite glavu tuša koja štedi vodu. To može smanjiti količinu tople vode koju koristite.
- Smanjenje temperature tople vode u bojleru do deset stupnjeva od uobičajene može rezultirati uštedom do 15 % godišnje potrošnje energije.
- Novi kondenzacijski bojler smanjit će vam potrošnju plina i do 20 %. Zato, ako ikako možete zamijenite stari konvencionalni bojler za novi.
- Troškove možete smanjiti ugradnjom sobnog termostata koji će noću ili kad ste izvan kuće biti programiran na niže vrijednosti. Smanjenje temperature za samo jedan stupanj može uštedjeti do pet posto energije.
Ušteda električne energije
- Odaberite kratke i niske temperaturne cikluse na perilicama. Svakako, koristite eko-ciklus ako imate tu opciju.
- Očistite filtere u uređajima kao što su perilice posuđa i perilice rublja. Smanjit ćete potrošnju struje, a ujedno smanjujete vjerojatnost da će se začepiti i pokvariti.
- Koristite kućanske aparate u vremenskim periodima niže tarife električne energije, ako je moguće.
- Pokrenite perilicu posuđa tek kada je puna. Polovično punjenje troši isto toliko struje i tople vode kao i puno punjenje – stoga čekanje dok se ne napuni znači manje pranja.
- Zamijenite obične žarulje sa LED (štednim) žaruljama. Koristite rasvjetna tijela manje snage i redovito ih čistite jer zaprljanost smanjuje njihov učinak.
Svaki dio doma može pridonijeti smanjenju potrošnje energije ako se njime pažljivo rukuje. Uvođenje jednostavnih pravila donosi dugoročne koristi. Za više savjeta kliknite OVDJE!