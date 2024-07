Šokirana mama upozorava: Sok od citrusa će izazvati opekline!

Jedna je mama ostala zaprepaštena kad je otkrila da opekline na koži njenog sinčića, koje su izazvale velike plikove, mogu biti posljedica toga da je nekoliko dana prije toga tijekom sunčanja mališan prolio po sebi gazirani sok od naranče i takav sjedio na suncu. Liječnici su, naime, utvrdili da je sok od naranče uzrok opeklina trećeg stupnja na bebinoj koži. Nakon što su tijekom jednog oblačnog dana ona i mališan proveli nekoliko sati na bazenu, majka je primijetila da je ruka djeteta postala crvena i natečena. Odmah ga je odvela liječniku, prenosi The Sun.

- Ruka je isprva bila samo crvena i natečena, pa sam mislila da je to reakcija na Sunce. Ili da su ga izboli komarci. Maleni je vrlo svijetle puti i osjetljiv je od rođenja, pa sam pretpostavila da je to to. No primijetila sam da je taj dio kože vruć na dodir, pa sam pomislila da bi to mogao biti ugriz konjske muhe, jer se nakon njega javi ista reakcija - crvenilo, oteklina i toplina od otrova – priča.

Dječak je dobio lijekove za ublažavanje ugriza i injekciju protiv alergije, ali nije prestao plakati ili vrištati od boli. Sutradan je mama primijetila da ima plikove na ruci i pojavljivali su se novi. Odmah je ponovo odvela dijete liječniku i ostala šokirana kad joj je on rekao da je riječ o opeklinama trećeg stupnja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Nisam mogla vjerovati. Liječnik me pitao što smo sve radili proteklih dana. Rekla sam mu za bazen, no nanijela sam djetetu zaštitnu kremu za sunčanje, to ne bi trebalo biti od toga. Onda me pitao što smo jeli i pili, je li mališan bio izložen kakvim kemikalijama. Rekla sam da nije, osim onima u bazenu. No, tad sam se sjetila da je na bazenu pio sok od naranče i malo prolio po sebi i to sam spomenula – priča majka.

Liječnik joj je objasnio da svaki agrum koji dođe u dodir s kožom prije sunčanja na suncu može izazvati opekline. Dječak je dobio nove lijekove i plikovi su se počeli povlačiti.

- Ako ste na suncu i dođete u kontakt s bilo kojim citrusom, morate se temeljito oprati, namazati kremom za sunčanje i pokriti to područje kako biste ga zaštitili od sunca. Dijelim ovu informaciju s drugim mamama, jer mnoge vjerojatno ne znaju što se može dogoditi, kaže majka.

Što učiniti ako dijete zadobije opekline

food allergy in a young child on the cheeks | Foto: 123rf

Ako dijete pretrpi opekline od sunca, ili nekih kemikalija, trebali biste pokušati ohladiti opeklinu što je brže moguće prije i odmah se javiti liječniku, ističu stručnjaci britanskog Zavoda za javno zdravstvo, komentirajući ovu priču. Ističu da opekline mogu biti posljedica kontakta s vatrom, vrućim željezom ili izlaganjem suncu, ali i posljedica pare na koži, ili prolivene vruće šalice čaja.

Evo što odmah trebate učiniti:

- Maknite dijete od vatre i ugasite plamen vodom ili pokrivačem

- Uklonite svu odjeću ili nakit u blizini opečene kože, uključujući i dječje pelene, ali ne pokušavajte ukloniti ništa što je zalijepljeno za opečenu kožu

- Hladite opeklinu hladnom ili mlakom tekućom vodom 20 minuta, i to što prije nakon incidenta - nikad nemojte koristiti led, ledenu vodu ili bilo kakve kreme ili masne tvari

- Zagrijte opečenu osobu pokrivačima ili slojevima odjeće, kako biste izbjegli hipotermiju, ali nipošto nemojte stavljati ništa direktno na opečeno područje

- Opeklinu prekrijte prozirnom folijom, samo ju položite preko kože, bez omatanja, jer će koža ispod toga još nateći

- Liječite bol od opeklina paracetamolom ili ibuprofenom

Washing hands with soap under the faucet with water | Foto: 123rf



- Podignite zahvaćeno područje, ako je moguće. To će pomoći da se smanji oteklina

- Ako je riječ o manjoj opeklini, možete ju sanirati sami, no za velike opekline, kao i one duboke, gdje ima oguljene i pougljene kože, obavezno otiđite liječniku

- Otiđite k liječniku ako su opekline na licu, vratu, rukama, stopalima, svim zglobovima ili genitalijama

- Također, za liječnika su sve opekline izazvane utjecajem kemijskih spojeva ili udarom električne energije, savjetuju britanski stručnjaci.