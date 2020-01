Šokirao je sugrađane: Japanski političar uzeo porodiljni dopust

Japanski političar Shinjiro Koizumi, kojega mnogi tamo vide i kao izglednog kandidata za budućeg premijera Japana, jučer je najavio da će se, kasnije ovog mjeseca kad mu supruga rodi, na neko vrijeme povući sa sadašnje dužnosti ministra okoliša.

Mnogi su odmah reagirali na Koizumijevu nesvakidašnju objavu, pogotovo jer je riječ o političaru na visokoj ministarskoj funkciji koji je i sin Junichirōa Koizumija, premijera Japana od 2001. do 2006. godine.

Tako npr. New York Times piše kako ministar daje izvrstan primjer svim drugim očevima, a pogotovo onima u japanskoj, tradicionalno radoholičarskoj kulturi.

Njegov će 'porodiljni' po japanskom zakonu trajati svega dva tjedna, koja će iskoristiti kroz tri mjeseca - što je iznenađujuće malo vremena u usporedbi sa dužinom roditeljskog dopusta za očeve u drugim bogatijim zemljama - ali je za Japan, gdje je uobičajena norma 'nula slobodnih dana', očito sasvim dovoljno - dovoljno je što uopće uzima slobodno za rođenje djeteta.

"Nadam se da će moj rodiljni dopust barem u mom resornom ministarstvu pomoći da zavlada atmosfera u kojoj ćesvi drugi očevi napraviti isto, bez previše razmišljanja i oklijevanja - rekao je Koizumi.

A budući da u Japanu posao shvaćaju jako ozbiljno, pa je mnogim muškarcima poslodavac 'prije svega', ova je najava Koizumija pruža nadu onima koji koji u tom tradicionalističkoj zemlji žele uvesti neke promijene.

- Ovo je dobar presedan, a vrijeme je da takve stvari postanu normalnije - rekao je politolog Koichi Nakano.

No, Koizumi kaže da na njegovu najavu odmora s novorođenčetom ipak mnogi ne reagiraju dobro.

A zanimljiva i mnogima s našeg podneblja zbunjujuća činjenica može biti da je Japan zemlja koja ima jako dobar zakon o porodiljnom dopustu, pa tatama nudi npr. da s djetetom doma mogu biti koliko i majka, do iza njegove navršene prve godine života - no u godini to pravo odluči iskoristit u prosijeku šest posto zaposlenih Japanaca koji ispunjavaju uvijete.

Suprotno tome, više od 82 posto novih majki iskoristilo je puni porodiljni dopust.

No, kako se neki očevi provedu kad poslodavcu kažu za takav plan, govori podatak da je u 2019. nekoliko novopečenih očeva poslodavce tužilo za diskriminaciju, jer su im zbog toga ili drastično smanjili plaću ili su im pak na neki drugi način stvorili nemoguće uvjete na poslu.

Jedan od tih očeva je i Amerikanac Glen Wood koji je u Japanu radio u financijskom sektoru, a Koizumijevo mu je korištenje dopusta, kako je rekao, dalo nadu da zemlja pomalo ide u pravom smjeru

On kaže i da duga povijest Japana i ukorijenjeni kulturni stavovi znače da će ta promjena vjerojatno biti spora, ali je pomak ipak moguć.

