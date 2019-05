Solarij može pokrenuti genske mutacije koje vode melanomu

Znanstvenici su proučili podatke o 114 pacijenata oboljelih od melanoma koji su koristili solarije i 222 pacijenta s melanomima koji nisu.

Nakon što su uzeli u obzir neke druge faktore koji mogu utjecati na rizik za pojavu melanoma poput spola, tipa kože, boje kose i očiju, izloženosti suncu i obiteljske povijesti - znanstvenici su procijenili da se melanom pojavljuje deset godina prije kod pacijenata koji su koristili solarije.

Genske mutacije povezane s melanomima također su češće među korisnicima solarija i događaju se u 43 posto pacijenata u toj skupini u usporedbi s 28 posto slučajeva kod pacijenata koji nisu koristili solarije.

- Nema količine kvarcanja koja je sigurna - kaže voditeljica istraživanja dr. Toni Burbidge s medicinskog fakulteta sveučilišta Calgary.

Foto: Fotolia

- Mnogi naši pacijenti kažu kako su koristili solarij kako bi stvorili podlogu i spriječili da izgore na suncu. Na nesreću oni su time pojačali oštećenje UV zrakama što je rezultiralo ranijom dijagnozom melanoma u odnosu na pacijente koji nikad nisu koristili solarije - kaže Burbidge.

Stanice kože upijaju ultraljubičasto svjetlo u solarijima i to vodi do oštećenja DNK, kaže Burbidge. A to oštećenje može voditi u mutacije koje se vremenom mogu akumulirati i dovesti do razvoja karcinoma.

Solarij u mlađim godinama te produljeno vrijeme i češće kvarcanje može povećati opseg oštećenja DNK.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Journal of the National Cancer Institute.

