Šoping je mnogima bio omiljena aktivnost, a sada je omražen

Kupovina namirnica početkom 2020. u odnosu na kraj 2020. vrlo se razlikuje. Mnoge stvari koje su kupci nekad mogli raditi bez problema danas se smatraju nesigurnima

<p>Nošenje maski, beskontaktno plaćanje, pa čak i prazne police nisu normalni ili nužno ugodni. Međutim, stvar koja ljude sada najviše smeta tijekom kupovine zapravo je prilično iznenađujuća. Čak ni najveći šopingholičari više ne vole gubiti vrijeme u trgovini.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kućni dućan):</p><p>Iako se prosječno vrijeme koje ljudi provode u trgovini povećavalo u posljednjih 20 godina, sada ljudi žele provoditi manje vremena u dućanu i žele rjeđe odlaziti u kupnju, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/surprising-thing-no-one-wants-040115618.html" target="_blank">Yahoo!life</a>.</p><p>- Jedna stvar koju vidimo kod svih je da ljudi više ne idu toliko često u trgovine - kaže bivši suizvršni direktor tvrtke Whole Foods Markets Walter Robb.</p><p>Iako su ljudi nekada provodili oko 40 minuta u trgovini, mnogi sada češće kupuju putem interneta, a to je zato jer je boravak s drugima u zatvorenom prostoru dulje vrijeme rizičan.</p><p>Zbog toga kupnja putem interneta stječe sve veću popularnost u vrijeme pandemije koronavirusa, a to su prepoznali i veliki trgovački lanci koji sada sve više svoje robe nude i online.</p>