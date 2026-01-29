Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu PNAS i predstavljeni u Fundación CRIS Contra el Cáncer, referentnoj instituciji za onkološka i hematološka istraživanja u Španjolskoj
Španjolski znanstvenik otkrio terapiju koja je sasvim uklonila tumore gušterače kod miševa!
Studija koju je predvodio dr. Mariano Barbacid, direktor Grupe za eksperimentalnu onkologiju u Španjolskom nacionalnom centru za istraživanje raka (CNIO), uspjela je razviti terapiju koja, zahvaljujući kombinaciji triju lijekova, potpuno uklanja tumore gušterače u životinjskim modelima, bez nuspojava i s dugotrajnom učinkovitošću.
Ova tri spoja, koja ciljaju spriječiti rast tumorskih stanica, uključuju: jedan selektivan inhibitor onkogena KRAS (glavni pokretač raka gušterače) i dva druga koja djeluju na EGFR i STAT3 (ključne proteine uključene u signalne putove koji dovode do nastanka ovih tumora).
Rezultati su objavljeni u časopisu PNAS i predstavljeni u Fundación CRIS Contra el Cáncer, referentnoj instituciji za onkološka i hematološka istraživanja u Španjolskoj. U istraživanju je uočeno da su tumori nestali u različitim modelima miševa, a nakon više od 200 dana bez liječenja životinje su i dalje bile bez bolesti i nisu pokazivale toksičnost povezanu s terapijom.
- Prvi put smo postigli potpunu, dugotrajnu i niskotoksičnu reakciju na rak gušterače u eksperimentalnim modelima. Ovi rezultati pokazuju da racionalna strategija kombiniranih terapija može promijeniti tijek ove bolesti - istaknuo je Barbacid.
Na predstavljanju ovih rezultata prisustvovala je sopranistica Cristina Domínguez, kojoj je dijagnosticiran rak gušterače 2015. godine.
- Pacijentima ne preostaje mnogo vremena. Svaki znanstveni napredak znači više dana, više života i više budućnosti. Zato ulaganje u istraživanje nije opcija, nego životna nužnost. Rak te nauči da istraživanje nije luksuz ni samo riječ - izjavila je Domínguez.
Rak s visokom stopom smrtnosti
Duktalni adenokarcinom gušterače (ADP) jedan je od najagresivnijih i najsloženijih tumora u suvremenoj medicini i čini većinu karcinoma gušterače. Prema Španjolskom društvu medicinske onkologije (SEOM), u Španjolskoj se godišnje dijagnosticira više od 10.000 novih slučajeva raka gušterače, a brojke neprestano rastu u posljednjem desetljeću. Stopa smrtnosti za ovaj tip raka također je vrlo visoka, a samo 8-10 posto pacijenata preživi pet godina nakon dijagnoze.
Sljedeći koraci
Nakon objave ovih rezultata, sljedeći koraci bit će usmjereni na pokretanje kliničkog ispitivanja, za što će biti potrebno osigurati odgovarajuće financiranje i napredovati u regulatornim procesima. Moguće je da će KRAS inhibitor biti testiran u određenim indikacijama već 2026. godine, ili najkasnije 2027. Što se tiče STAT3 degradatora, iako nijedan još nije odobren, testira se u liječenju akutne mijelogene leukemije.
U svakom slučaju, rezultati tima dr. Barbacida mogli bi predstavljati prekretnicu u liječenju jednog od najagresivnijih i najtežih tumora za liječenje, jer je ovo prvi put da je postignuto potpuno izlječenje u eksperimentalnim modelima, uz nisku toksičnost, dugotrajnu učinkovitost i realističnu strategiju za primjenu kod pacijenata, prenosi el Economista.
I brojni drugi strani mediji prenijeli su priču o ovom otkriću.
l24news prenosi da je tim dr. Mariana Barbacida postigao potpuni nestanak tumora gušterače s KRAS mutacijom kod laboratorijskih miševa, koristeći pažljivo osmišljenu kombinaciju triju lijekova. Naglašavaju da je ovo otkriće revolucionarno jer terapija djeluje na više putova istovremeno, s niskom toksičnošću, što je rijetkost kod agresivnih karcinoma. Ističu da iako rezultati daju novu nadu u borbi protiv raka, klinička ispitivanja na ljudima još nisu provedena, a proces od pretkliničkih studija do kliničkih testova može trajati godinama.
Business Standard izvještava da je španjolski CNIO-ov tim razvio ciljanu terapiju koja je u eksperimentalnim modelima potpuno uklonila tumore gušterače kod miševa. Opisuju kako kombinacija triju lijekova djeluje sinergijski: gemcitabin cilja brzo dijeleće stanice raka, ATRA razgrađuje zaštitnu stromu tumora, a neratinib blokira signalne puteve ključne za rast tumora. Iako se radi o pretkliničkim rezultatima i terapija još nije testirana na ljudima, Business Standard naglašava da je ovo istraživanje značajan korak prema potencijalno učinkovitijim i sigurnijim tretmanima za pacijente u budućnosti.
Tu je i Times Now News koji opisuje kako je nova terapija s tri lijeka omogućila potpuno nestajanje tumora i dugotrajnu regresiju bolesti kod životinjskih modela. Članak detaljno prikazuje doprinos dr. Barbacida, pionira u području onkologije, te ističe da je mutacija KRAS glavni pokretač u više od 90% slučajeva duktalnog adenokarcinoma gušterače. Također naglašavaju da su rezultati posebno važni jer terapija kombinira već dobro istražene ili odobrene lijekove, što može ubrzati put prema kliničkim ispitivanjima na ljudima.
