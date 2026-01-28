Obavijesti

NOVO ISTRAŽIVANJE

Stopa smrtnosti od raka pluća u EU-u pada, ova stvar je ključna!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pušenje | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Stopa smrtnosti od raka pluća u Europskoj uniji (EU) nastavlja padati i kod žena i kod muškaraca, pri čemu se prestanak pušenja i dalje smatra ključnim razlogom u poboljšanju stope preživljavanja, poručuju znanstvenici

„Rak pluća i dalje je vodeći uzrok smrti od raka muškaraca i žena u EU-u“, kaže Carlo La Vecchia, voditelj istraživačke skupine Sveučilišta u Milanu. Dok stopa smrtnosti među muškarcima pada još od 1990-ih godina, kod žena je nastavila rasti sve do 2010-ih. 

Prema prognozi istraživačkog tima, u ovoj godini zabilježit će se 23 smrti od raka pluća na 100.000 stanovnika među muškarcima te 12 među ženama. 

Pušenje je ključni čimbenik smrtnosti od raka, pokazuju rezultati istraživanja, navodi La Vecchia u priopćenju Europskog društva za medicinsku onkologiju.

„Smanjenje konzumacije duhana i dalje je temelj prevencije raka pluća, a ima važnu ulogu i u prevenciji drugih vrsta raka, poput raka gušterače“. 

Zdravija prehrana i medicinski napredak također doprinose poboljšanju stope preživljavanja.

Uz nekoliko iznimaka, pad smrtnosti bilježi se i kod drugih vrsta raka.

Uzimajući sve vrste raka zajedno, istraživači predviđaju stopu smrtnosti od 114 na 100.000 muškaraca u EU-u u 2026. godini, što predstavlja pad od osam posto u odnosu na razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Za žene se u 2026. godini predviđa stopa smrtnosti od 75 na 100.000, što je pad od šest posto.

Jedina iznimka je rak gušterače kod žena, kod kojeg je stopa smrtnosti porasla za jedan posto u usporedbi s razdobljem od 2020. do 2022. godine te sada iznosi šest na 100.000.

Iako stope smrtnosti padaju, apsolutan broj slučajeva raste zbog starenja stanovništva. 

