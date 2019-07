Spas od migrene: Zaštitite oči, pijte puno vode i jedite povrće

Ljetne vrućine, povećani udio vlage u zraku, česte promjene temperature, promjenjivo vrijeme s prijetećim olujama ili puno vjetra, kao i duga sušna razdoblja mogu biti okidači za pojavu migrene, ili obične glavobolje, zbog čega možemo reći da su one ljeti češće, kaže naša poznata neurologinja, akademkinja Vida Demarin. Dodaje da okidač za pojavu migrene općenito mogu biti jako svjetlo i sunčani odbljesci.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

- Naime, tijekom sunčanih razdoblja izlučuje se manje melatonina, što uzorkuje pojačanu osjetljivost na svjetlo. Također, niži tlak zraka može uzrokovati proširenje krvnih žila i posljedično migrenu, a i simpatički živčani sustav je osjetljiviji. Osim toga, visoka temperatura i vlaga povećavaju dehidraciju, jer se ljudi pojačano znoje i time gube sol iz organizma - pojašnjava neurologinja.

Dodaje kako se zbog toga ljeti preporučuje uvijek pogledati prognozu vremena i u skladu s time se ponašati kad je riječ o odluci kad izlazimo iz kuće, ili o tome kad ćemo putovati. Vrlo je važno zaštititi oči od prejakog svjetla i sunca te paziti da se pije dovoljno vode, kako bismo hidrirali organizam.

- Osim toga, treba izbjegavati veće fizičke napore, te sportske aktivnosti prebaciti u dvoranu, u klimatizirani prostor. Ljudi koji češće pate od glavobolja i migrena trebali bi izbjegavati predugi boravak na suncu, te svjetlo, dodaje. Tijekom ljeta ne preporučuje se uzimanje vitamina D3, ali nam može koristiti magnezij 300 mg, ili eventualno i 2 tablete po 300 mG kod najave migrene - savjetuje neurologinja.

Foto: 24sata Video

Više sunca i niža razina melatonina aktiviraju osjetljivost na svjetlo

U nekoliko studija pokazalo se da se napadaji migrene ljeti javljaju češće nego u nekim drugim mjesecima. Istraživanje provedeno među 169 žena s migrenom iz arktičke regije pokazalo je da čak 63 posto njih migrenu povezuje sa sezonskim promjenama.

Oko 47 posto ispitanica koje imaju migrenu s aurom češće ih doživljavaju ljeti, dok je samo 17 posto pacijentica doživjelo migrenu bez aure. Ova studija sugerira da povećani intenzitet sunčeve svjetlosti tijekom ljetne sezone izaziva napade migrene, posebno kod onih koji doživljavaju migrenu s aurom.

Poznato je da ljudi s migrenom pate od fotoosjetljivosti, odnosno povećane osjetljivosti na svjetlo, što može biti posljedica disfunkcije u dijelu mozga koji je odgovoran za oslobađanje melatonina. Pokazalo se da izloženost svjetlu potiskuje razine melatonina puno više u osoba s migrenom nego kod opće populacije.

Foto: Dreamstime

Promjene u razini tlaka mogu aktivirati migrenu

Istraživanje tijekom kojega su 34 osobe koje pate od glavobolja vodile dnevnik pokazalo je da čak i male promjene u razini tlaka mogu izazvati glavobolju.

Studija je provedena u Japanu, zemlji poznatoj po mnogim promjenama vremena uzrokovanim sezonskim promjenama i tajfunima, a pokazalo se da su ljudi koji doživljavaju migrenu s aurom osjetljiviji na promjene u tlaku od ostalih.

Jedna od teorija kojom se to objašnjava jest da niži barometarski tlak, tipičan za vruće ljetne dane, uzrokuje dilataciju (širenje) krvnih žila, što uzrokuje oslobađanje serotonina. To, pak, vodi stiskanju krvnih žila, pa u ovoj fazi ljudi mogu osjetiti simptome poput poremećaja vida, promjene raspoloženja i apetita. Posljednja faza je kad se razina serotonina konačno smanji, što uzrokuje još jednu dilataciju krvnih žila u mozgu, što u konačnici vodi do boli.

Japanski znanstvenici koji potpisuju ovu studiju navode da je simpatički živčani sustav u osoba s migrenom osjetljiviji na barometrijske fluktuacije i bol.

Visoka toplina i vlaga povećavaju dehidraciju, koja aktivira migrenu

Studija provedena među više od 7000 ljudi koji pate od migrena, u Medicinskom centru u Izraelu pokazala je da je viša temperatura zraka tijekom 24 sata prije nego što čovjek dođe u bolnicu usko povezana sa simptomima glavobolje, te čak za 7,5 posto povećava rizik od teške glavobolje.

Pretpostavlja se da je uzrok tome gubitak puno vode i natrija kroz znojenje, kaže dr. Joel Saper, osnivač i ravnatelj Michiganskog instituta za glavobolje, prenosi Američka fondacija za migrene. Gubitak natrija razrijedit će krvotok, što može biti vrlo izazovno, kaže. Dehidracija se može javiti ne samo uslijed vrućine, nego i tijekom dužeg vježbanja, odnosno tijekom bilo kakvog fizičkog napora, upozorava.

Deset savjeta za uživanje u ljetu bez migrena

1. Pratite prognozu: Ako vidite da dolazi oluja, prilagodite tome svoje aktivnosti. Dobro je koristiti neku aplikaciju koja upozorava na velike promjene vremena.

2. Zaštitite oči: Blještavilo jezera, bazena i mora može biti preveliki izazov za vaše oči ako patite od glavobolja, kao i kad sunce treperi kroz lišće tijekom vožnje. Uložite u kvalitetne sunčane naočale s posebno zatamnjenim staklima koje smanjuju prodor svjetlosti.

Foto: Fotolia

3. Ostanite hidrirani: Povećajte unos svih vrsta napitaka, posebno ako se jako znojite, kao i nakon što ste ste popili kavu ili alkohol, koji prirodno djeluju kao diuretik. Najbolji izbor je voda, a dodatno se možete hidrirati povećanim unosom sezonskog voća i povrća koje obiluje vodom.

4. Izbjegavajte naprezanje tijekom vrućine: Odbojka na pijesku, ili tenis na otvorenom nisu dobar izbor tijekom velikih ljetnih vrućina jer mogu dovesti do dehidracije i fizičkog stresa. Prebacite te aktivnosti na rano jutro ili kasnije poslijepodnevne sate, a po najgorim vrućinama držite se hlada, ili mora, odnosno bazena.

5. Zaboravite vježbanje na otvorenom: U vrućim ljetnim mjesecima volimo uživati u prirodi, no želite li vježbati, radije izaberite aktivnosti koje se mogu organizirati u klimatiziranoj dvorani i neće vam biti prenaporne. Osim toga, joga, thai chi, ili plivanje u zatvorenom bazenu, mogu pomoći da izbjegnete migrenu.

6. Planirajte bijeg od vrućine i svjetla: Ako idete na plažu ili na piknik, pronađite duboki hlad, ili rashlađeni trgovački centar u blizini, u koji se možete skloniti tijekom najgore vrućine. Ako imate priliku, smanjite aktivnosti na otvorenom i one u zatvorenom prostoru.

7. Pažljivo birajte zabavu: Možda ćete biti u napasti da se pridružite prijateljima na projekciji 3D filma na otvorenom, u ljetnoj vožnji cabriom sa spuštenim krovom, ili u partiji tenisa, no ako imate problema s ljetnim glavoboljama, bolje je izbjegavati te aktivnosti.

8. Birajte hranu za piknik: Ako znate koja vrsta hrane potiče glavobolju kod vas, nastojte ju izbjegavati i tijekom ljetnog piknika. Radije ponesite sa sobom voće i povrće te neki napitak koji sadrži magnezij.

9. Razmislite o dodacima prehrani: Ako zbog prevelikog svjetla imate problema sa glavoboljama i osjećate da premalo spavate, razmislite o tome da nabavite dodatak prehrani koji sadrži melatonin. S druge strane, preskočite uzimanje D3 vitamina, jer se tijekom ljetnih mjeseci obnavljaju njegove zalihe.

10. Na put s posebnom pažnjom: Putovanje automobilom često uključuje pogled kroz prozor ispred kojega bliješti sunce, što može biti vrlo iritantno ako inače patite od glavobolje. Nemojte voziti dok je sunce jako, ili zamolite suputnika da preuzme volan, a vi zatvorite oči. Također, ne zaboravite spakirati lijekove i sve ono što vam pomaže u ublažavanju migrene.