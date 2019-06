Spasio mu je život: Učitelj je posvojio bolesnog učenika (13)

Nesretni Damian (13) iz Colorada u SAD-u morao je napustiti školu i preseliti u bolnicu jer su skrbnici rekli da više ne mogu voditi brigu o njemu, a bubrezi su mu otkazali. Bio mu je potreban stabilan dom kako bi ga svrstali na listu za transplantaciju.

Dječak je bio očajan kada se kao zraka sunca pojavio njegov učitelj matematike Finn Lanning i rekao da će ga posvojiti. Učitelj, naime, nije mogao vjerovati da ga neće staviti na listu zato što nema krov nad glavom i bilo mu je strašno žao, posebno što je znao koliko je pametan i koliko se trudi u školi.

Foto: Fox

Damian je cijeli život bio po udomiteljskim obiteljima. Sa bolesnim bubrezima bori se od 8. godine i godinama odlazi na svakodnevnu dijalizu. Njegovo zdravstveno stanje bilo je udomiteljima previše brige pa su ga 'izbacili iz kuće'. Rekli su da ne mogu voditi brigu o teško bolesnom djetetu pa je dječak ostao bez doma. Vratili su ga 'državi na skrb'.

Kako nije imao stabilan dom, šanse za novim bubregom bile su ravne nuli. Premjestili su ga u bolnicu gdje je bio na dijalizi svaki dan.

Njegov učitelj, iako ga nije poznavao dugo, odlučio ga je posvojiti. Damian se već preselio kod njega i napokon su ga stavili na listu čekanja spasonosnog organa.

Foto: Fox

- Damian je pametan, zabavan, odgovoran 13-godišnjak koji je naučio biti vrlo samostalan. On nastoji svoje probleme zadržati za sebe. Ali, meni je ispričao svoju situaciju nekoliko dana prije nego je završio u bolnici. Taj impresivan novi učenik je došao do mene i rekao mi da se neće vratiti u školu. To što sam čuo od njega danima mi nije dalo mira, nisam mogao spavati - rekao je učitelj.

- Rekao mu je da ga je skrbnik sa kojim je živio vratio na državnu skrb što ga je automatski izbacilo sa liste čekanja za novi bubreg - dodao je.

Dječak mu je ispričao da ima neke rođake, ali nikoga tko bi o njemu sustavno brinuo, pazio na njegovu prehranu, lijekove, svakodnevnu dijalizu...

Foto: Fox

Učitelj je prošao obuku kako bi mogao kvalitetno brinuti o djetetu sa teškim zatajenjem bubrega koji provodi sate na aparatu za dijalizu kod kuće i mora strogo paziti što jede i pije. Hrana koju sada smije jesti je skupa pa učitelj potroši oko 200 dolara (oko 1300 kuna) samo na te namirnice, a tu su i drugi troškovi.

Zamolio je neznance za financijsku pomoć putem stranice GoFundMe. Kaže da će u budućnosti za dječaka dobivati pomoć od države, što će pokriti sve te troškove, ali to je papirologija koja traje mjesecima.

Obojica se vesele novom bubregu, a dječak već mašta što će sve tada pojesti.

- Želim vrući, začinjeni pileći sendvič sa dodatkom majoneze - rekao je, a prenosi Daily Mail.