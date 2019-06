Imaju novac i slavu, ali zdravlje ne mogu kupiti, pa se i oni bore

Michael J. Fox - Parkinsonova bolest

Foto: Pixsell/Matija Habljak

Michael J. Fox je prvi put javno progovorio o Parkinsonovoj bolesti (koja utječe na živčane stanice u mozgu i utječe na mišićnu funkciju i govor) 1998. godine, kada je pred Kongresom svjedočio o svijesti i istraživanju tog stanja.

- Trebalo mi je sedam godina nakon postavljanja dijagnoze da o njoj progovorim u javnosti - rekao je poznati glumac iz filmova Povratak u budućnost i mnogih drugih u emisiji Sunday Morning na američkom televizijskom programu CBS.

Otada je u 'križarskom ratu' kako bi pronašao lijek i načine kako bi se potencijalno spriječilo sve veća pojava bolesti kod ljudi. Njegova Zaklada Michael J. Fox do sada je financirala više medicinskih istraživanja u iznosu od 800 milijuna dolara.

Selma Blair - Multipla skleroza

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glumica je prvi put podijelila svoju dijagnozu multiple skleroze (stanja koje utječe na mozak i središnji živčani sustav) na Instagramu u listopadu 2018. godine.

Međutim, puno prije toga je Selma osjećala simptome bolesti te je priznala da se godinama osjećala 'isključeno' prije nego što su joj doktori postavili ispravnu dijagnozu.

Danas mora koristiti štap koji joj pomaže pri hodanju i dalje je iskrena o usponima i padovima koje prolazi zbog svoje bolesti.

Dan Reynolds - Ankilozantni spondilitis

Foto: Reuters/PIXSELL

Pjevač popularnog benda Imagine Dragons prvi put je prije osam godina osjetio jaku bol u leđima.

- Nisam se mogao popeti na pozornicu. Nisam se mogao pomaknuti, spavati noću, nastupao sam stojeći savršeno mirno, bez da bih se pomaknuo. Nisam mogao sjediti više od pola sata. Nakon savjetovanja s brojnim liječnicima i pronalaženja nula odgovora, Reynolds je pitao reumatologa o ankilozantnom spondilitisu (AS), kroničnom stanju koje uzrokuje upalu zglobova (dvoje braće mu je imalo dijagnosticirano to stanje).

Ispostavilo se da ga ima i on piše portal Prevention. Ankilozantni spondilitis je bolest vezivnog tkiva u kojoj se javlja upala kralješnice i velikih zglobova, što dovodi do ukočenosti i bolova.

On je pronašao olakšanje vježbajući jogu te je prešao na zdravu prehranu, a sada zagovara podizanje svijesti putem o toj bolesti na This is AS life Live!, emisija koja se objavljuje na njegovoj Internet stranici.

Sarah Hyland - Urođena cistična displazija bubrega

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Sarah ima urođenu cističnu bubrežnu displaziju, koja se događa kada se unutarnje strukture bubrega fetusa u maternici abnormalno razvijaju. Glumica je 2012. godine bila na prvoj transplantaciji bubrega, a na drugoj 2017. nakon što joj je tijelo odbacilo transplantirani bubreg.

- Za one koji su kronično bolesni i koji se bore s kroničnim bolovima: Jeste li imali iskustva s liječnicima koji vas nisu slušali? Ako je tako, kako im ne otkinuti glave golim rukama? - napisala je nedavno na Twitteru.

Selena Gomez - Lupus

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Selena je 2015. otkrila da ima lupus, upalnu bolest koja uzrokuje da imunološki sustav napada vlastito tkivo. U njenom slučaju, lupus joj je oštetio bubrege, te je podvrgnuta transplantaciji bubrega 2017. godine.

- Nisam u potpunosti shvaćala što lupus sve uzrokuje, tako da je zapravo došlo do točke u kojoj je je bilo pitanje hoću li uopće preživjeti - Selena je izjavila je svečanoj večeri Alijanse za istraživanje lupusa u New Yorku.

- Srećom, jedan od mojih najboljih prijatelja dao mi je svoj bubreg i to je bio pravi dar života. Sad sam dobro - dodala je.

Lady Gaga - Fibromialgija

Foto: Instagram

- U našem dokumentarcu #chronicillness #chronicpain borim se s #Fibromyalgia - (fibromialgijom) objavila je u rujnu 2017.

- Želim sudjelovati u podizanju svijesti i povezivanju ljudi koji ju imaju - dodala je.

Fibromialgija je često vanzglobno stanje nepoznate porijekla karakterizirano dubokim bolovima, osjetljivošću i zakočenjem mišića, tetivnih spojeva i susjednih mekih tkiva. Dijagnoza je klinička, a liječi se vježbama, lokalnom toplinom te analgeticima i sedativima. Ljudi koji od nje pat često su i umorni te imaju probleme sa spavanjem i pamćenjem piše MSD.

Tom Hanks - Dijabetes tip 2

Foto: PIXSELL

- Otišao sam do liječnika, a on je rekao 'Znate onaj visoki šećer u krvi s kojim imate problema od 36. godine? Pa, diplomirali ste! Imate dijabetes tipa 2, mladiću' - Tom je rekao Davidu Lettermanu u listopadu 2013. godine.

Bella Hadid - Lajmska bolest

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Počinje s mentalnim problemima, neko vrijeme nisam mogla rečenicu sastaviti - rekla je bella (kći Yolande, koja također boluje od te bolesti) časopisu Glamour u kolovozu 2016.

Lajmsku bolest uzrokuje Borrelia burgdorferi, a prenose je krpelji. Simptomi bolesti su promjena na koži, a tjednima ili mjesecima poslije mogu se pojaviti neurološka oštećenja, te znakovi zahvaćenosti srca i zglobova.

- Doista sam jako umorna. Prije nekoliko tjedana imala sam veliku kampanju koju sam morala odgoditi. Teško je, ali borim se, jer na kraju dana, ako vi ne odradite posao, netko drugi će - objasnila je.

Kim Kardashian West - Psorijaza

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kim godinama pati od psorijaze, autoimunog stanja kože. Psorijaza je upalna bolest koja se najčešće očituje dobro ograničenim, eritematoznim papulama i plakovima prekrivenim srebrnastim ljuskama. Uzrok je nepoznat, no česti poticaji su trauma, infekcija i neki lijekovi. Simptomi su obično minimalni uz povremeni blagi svrbež, no kozmetičke implikacije mogu biti velike.

- Idem na terapiju svjetlom - i ne želim govoriti prerano, gotovo je nestala (psorijaza) - ali 60 posto moje psorijaze se povuklo - izjavila je za časopis People u studenome 2017.

Zoe Saldana - Hashimotov tireoiditis

Foto: Reuters/Pixsell

- U dvadesetima mi je bilo fantastično. I onda jednog dana ti doktor kaže da gubiš kalcij u kostima. Što je to? To je nešto o čemu sam slušala mamu i baku da pričaju kad sam bila mlađa, misleći da mi se to nikad neće dogoditi - rekla je Zoe časopisu Porter u srpnju 2016. o dijagnozi Hashimotovog tireoiditisa.

Hashimotov tireoiditis je kronična, autoimuna upala štitnjače. Česta je pozitivna obiteljska anamneza na bolesti štitnjače.