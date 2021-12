Neimenovani 21-godišnji mladić je na Redditu napisao kako je prije dvije godine spavao sa majkom svoje djevojke.

- Bilo je to prije nego sam upoznao svoju djevojku, znam da nisam ništa kriv, ali to što se dogodilo me živog izjeda - rekao je i napomenuo kako je u to vrijeme radio kao osobni trener.

Majka njegova djevojke bila je u srednjim 40-im godinama, no izgledala je kao da joj je 25.

- Zainteresirala se za mene i nekoliko puta me pozvala van. Vodili smo ljubav više puta, no nakon nekog vremena mi je rekla kako nije u redu da netko njezinih godina bude sa mnom. Rekla mi je da sam premlad - nastavio je.

Kaže kao su se razišli i vjerovao je da je više nikad neće vidjeti, no jako se prevario.

Prije nekih godinu dana upoznao je djevojku u koju se zaljubio 'do ušiju', a prije dva mjeseca pozvala ga je da upozna njezinu obitelj.

- Šokirao sam se kad me dovela u kuću u kojoj sam bio intiman sa onom ženom. Osjećao sam se kao da je to neka šala. I prije nego sam je ugledao shvatio sam kako sam izlazio sa samohranom majkom, a sad sam intiman s njezinom kćeri - nastavio je.

No, šokovima tu nije bio kraj. Ušao je u kuću a djevojka ga je upoznala i sa mamom i tatom koji su u braku već 20 godina.

- Shvatio sam tad da nije bila samohrana majka kako je govorila i da sam poslužio kao igračka udatoj ženi. Osjetio sam sram - dodao je.

Nakon upoznavanja, majka njegove djevojke ga je nazvala i upozorila kako nikad ne smije reći njezinoj kćeri da su bili ljubavnici.

- Rekla mi je da će me djevojka mrziti jer ću ja biti krivac za raspad njezine obitelji. Tako sam zapeo u čuvanju te tajne. Sad me muče skori blagdani, jer djevojka želi da ih provedemo u kući njezinih roditelja. Moja je 1000 kilometara daleko tako da se ne mogu izvući, a i već sam joj rekao kako ne planiram ići kući - nastavio je.

- Morat ću sjediti za stolom i uživati u večeri sa ženom s kojom sam imao aferu, s njezinim mužem i kćerkom u koju sam zaljubljen - dodao je, a prenosi The Sun.