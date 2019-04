Spavati s njim na prvom spoju? Da, ako imate ista očekivanja

Na prvom ili petom spoju, u ozbiljnoj vezi ili na prvu bračnu noć - samo o vama ovisi kad ćete se prvi put seksati s novim partnerom i ne dopustite da netko utječe na vašu odluku, kaže Laurel House, autorica knjige “Screwing the Rules: The No-Games Guide to Love”.

- Postoje parovi koji se seksaju na prvom spoju i završe u potpuno zdravoj, dugotrajnoj vezi koja vodi uspješnom braku, kao i oni koji se seksaju pa više nikad ne progovore. Naime, statistike pokazuju da se većina prvih spojeva ne pretvori u veze, bez obzira na to seksate li se ili ne. Također, čekate li sa seksom dok veza ne postane ozbiljna, ništa vam ne garantira da ćete ostati zajedno. Želite li se seksati na prvom spoju, samo naprijed, no želite li ozbiljnu vezu, imajte na umu da ćete to lakše postići ostvarite li emocionalnu intimnost prije fizičke - kaže autorica. Kako biste se zaštitili od emocionalne katastrofe, dodaje, jasno dajte do znanja partneru što očekujete od njega prije nego što ga odvedete u krevet.

- Ako se osjećate dovoljno ugodno da raširite noge, raširite prvo usta. Razgovarajte o tome što za vas znači taj spoj kako biste otkrili očekujete li isto. Ako se niste spremni otvoriti emocionalno, vjerojatno niste spremni za seks - objašnjava House.

Ako se nećkate, nemojte se seksati, savjetuje.

- Trebate se seksati samo kad se osjećate toliko povezano i seksi da želite ‘prokopati’ dublje u njegovo tijelo i um. Želite li to učiniti zbog njega, nemojte. Za seks je potrebno dvoje. Također, pogrešno je koristiti seks da ga natjerate da vas želi. Možda vas jače poželi fizički, no manipulacijama i igricama nećete dobiti potpuno zadovoljstvo - tvrdi.

Budite svjesni da seks nije ključ koji će vas magično uvesti u vezu. Također, seks na prvom spoju ne znači da ste drolja, nego da ste strastvena žena, no onda se morate znati samouvjereno nositi s tim. Ako se grizete i osjećate loše nakon takvog seksa - izbjegnite ga.

