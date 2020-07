Ne zaboravite zaštititi kožu od UV zraka

Neke dijelove rijela često zaboravimo zaštititi zaštitnom kremom za sunčanje kad ih počnemo izlagati u kratkim rukavima ili sandalama, što može biti opasno upozorava dr. Tedi Kosović

<p>Iako se često govori o potrebi da se štitimo od štetnih sunčevih zraka i svijest građana o tome je sve veća, pogotovo kod mladih majki koje moraju brinuti o zaštiti kože mališana, mnogi ljudi zaboravljaju na to da se ta potreba ne odnosi samo na vrijeme koje provodimo na plaži, nego i na šetnje gradom, nakon što se skinemo u kratke rukave, ili skinemo zimsku obuću, upozorava dr. med. <strong>Tedi Kosović</strong>, specijalist dermatovenerologije iz Splita.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ublažiti opekline od sunca</p><p>Zato se i danas često mogu vidjeti ljudi kojima i prije odlaska na plažu izgori područje oko okovratnika majice, ili stražnja strana vrata, kao i oni koji završe s neugodnom upalom gornje strane stopala, nakon što počnu hodati u sandalama. </p><p>- Kod starijih generacija, ribara i poljoprivrednika, na primjer, upravo je stražnja strana vrata, kao i područje 'oko majice', često odavalo koliko štete sunce može nanijeti koži. Ljudi se ranije nisu toliko štitili, pa je ta koža s godinama postajala naborana i gruba. No, to je, ujedno jedno od područja gdje se, upravo zbog negativnog utjecaja UV zraka često javljaju i melanomi, pa o tome doista treba povesti računa kad izlazimo na sunce – upozorava dr. Kosović.</p><p>Ljudi, osim toga, možda i vode računa o tome da lice trebaju namazati zaštitnom kremom, no nerijetko zaboravljaju na rubove čela, pa i samo čelo, ili područje oko ušiju te uši i - nos, koji nije dovoljno namazati samo jednom, prije izlaska. Ako ste vani dulje vrijeme, zaštitni sloj kreme na tim dijelovima tijela treba povremeno obnoviti. </p><p>- Lice i glavu je općenito najbolje i dodatno zaštititi kapom, pogotovo ako dulje sjedite na kavi ili hodate na suncu, te dječje glavice, jer i koža vlasišta uslijed duljeg izlaganja suncu bez zaštite može dobiti opekotine – upozorava dermatolog.</p><p>I dok će većina ljudi možda i misliti na to da namažu ruke kremom za sunčanje, često zaboravimo na to da treba zaštititi i unutarnju stranu nadlaktica, te dobro namazati nadlanice. I za dlanove i nadlanice vrijedi pravilo da mazanje zaštitnom kremom treba ponoviti, posebno sada, kad su češće izloženi pranju i dezinfekciji, pa je i koža ruku osjetljivija.</p><p>- Nipošto ne bismo smjeli zanemariti ni usne, koje su posebno izložene utjecaju štetnih zračenja. I usne također nije dovoljno zaštititi samo jednom, prije izlaska iz kuće, nego valja ponoviti češće, jer se ta zaštita skida ako smo nešto popili ili pojeli, na primjer – podsjeća dr. Kosović. Zato je dobro uvijek uza se imati stick za usne sa zaštitom od UV zračenja i što češće obnavljati zaštitu, kaže. </p><p>Dodaje kako i ljeti vrijedi pravilo da povremeno treba pregledati kožu lica i tijela, kako bismo na vrijeme zamijetili promjene u pigmentu, ranice ili možda izrasline te voditi računa da na vrijeme reagiramo. Dobro je zamoliti ukućane ili prijatelje da vam pregledaju one dijelove tijela koje ne možete vidjeti sami, te ponuditi istu uslugu njima, jer ćete tako lakše uočiti eventualne promjene nego ogledavajući se u ogledalo, savjetuje dermatolog. </p>