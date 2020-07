Liječnici otkrivaju: Kako ublažiti opekline od sunca i vrijedi li krema za sunčanje od lani?

Iako je boravak na otvorenome često povezan sa zabavnim aktivnostima, zbog predugog izlaganja suncu možete ozbiljno dugoročno ugroziti zdravlje i oštetiti kožu

<p>Ako ste pretjerali sa sunčanjem, ipak postoje učinkoviti i brzi načini kako riješiti problem, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8460311/How-treat-sunburn-prevent-getting-sunburnt-future.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ublažiti opekline od sunca</p><p>Nanošenje zaštitne kreme za sunčanje može spriječiti nastanak neugodnog crvenila, a dermatolozi ističu kako već pri UV indeksu 9 (najviši je 11) oštećenja kože mogu nastati u svega 15 minuta. Stoga je iznimno važno zaštititi se i poduzeti dodatne mjere.</p><h2>Kako spriječiti opekline?</h2><p>- Prije svega, nosite odgovarajuću odjeću dugih rukava, hlače s dugim nogavicama i šešir za koji bi bilo poželjno da se sastoji od UV zaštitnih materijala koji će spriječiti prodiranje UVA i UVB zraka - pojašnjava dermatologinja dr. <strong>Sujata Jolly</strong>, osnivačica tvrtke Clinogen Laboratories.</p><p>Dermatologinja dr.<strong> Ivana Nola </strong>nadovezuje se kako je važno da to budu lagani i prozračni materijali poput lana ili pamuka, a svakako ne treba zaboraviti staviti ni sunčane naočale.</p><p>Odjeća sa UV zaštitom dostupna je u mnogim trgovinama, a može se kupiti i online. Imajte na umu kako opekline ne nastaju samo u vrijeme kad sunce najsnažnije sije, nego se trebate štititi tijekom čitave godine, bez obzira je li vani sunčano ili kišovito vrijeme. Važno je nanositi dovoljnu količinu zaštitne kreme prije izlaska iz kuće, osobito na područje lica i vrata. Preporuka je da to bude krema s faktorom 30 ili većim. No ako boravite na izravnom suncu, onda se morate mazati i češće kremom s većim zaštitnim faktorom.</p><p>Ako su kupili veće pakiranje zaštitne kreme, mnogi ih čuvaju i do sljedeće godine, iako se makar i podsvjesno pitaju vrijedi li krema toliko dugo nakon otvaranja. Dr. Nola kaže da, ukoliko ste kremu pravilno čuvali, nema razloga za brigu.</p><p>- Čak i nakon otvaranja, rok trajanja kreme je onaj koji je naznačen na pakiranju. Pritom morate paziti da ste je dobro skladištili, a to znači da je krema stajala na hladnom mjestu i da nije bila izložena suncu ni drugom većem izvoru topline ili da se nije zamrznula kako se ne bi mijenjala struktura kreme i njezina kvaliteta. Stoga nema zapreke da koristite kremu i sljedeće godine ukoliko nije istekao rok - kazala je ona dodajući da kreme kojima je rok trajanja istekao ili su zbog nepravilne pohrane promijenile kvalitetu više nemaju zaštitni učinak kakav bi trebale i najbolje ih je baciti.</p><p>Kod nanošenja, dr. Nola ističe da ne treba zaboraviti namazati sve dijelove tijela, a to se odnosi i na nadlanice, gornji dio stopala i uši.</p><p>- Ljudi često zaboravljaju te dijelove tijela iako lako izgore, pa često u praksi susrećemo pojavu melanoma upravo na uškama. Najbolja prevencija su krema i boravak u hladu te što manje izlaganje suncu - savjetovala je dermatologinja.</p><p>- Kremu s visokim faktorom treba nanositi češće kako biste bili sigurni da je učinkovita. Idealno bi bilo koristiti proizvode koji sadrže fizičku zaštitu od sunca, poput cink oksida ili titan oksida koji stvara fizičku barijeru na koži - nastavlja Jolly.</p><h2>Najbolji proizvodi za opekline</h2><p>Ako ste ipak pretjerali sa sunčanjem i sad patite zbog opeklina, imajte na umu da će tegobe najbolje ublažiti aloe vera koja će smanjiti upalu.</p><p>- Aloe vera sadrži antiupalne sastojke antrakinone koji smanjuju oteklinu, ublažavaju bol i ubrzavaju cijeljenje. No to mora biti čisti gel iz lista aloe vere i treba ga nanijeti izravno na zahvaćeno područje kože. Proizvodi koji sadrže aloe veru možda neće imati isti učinak kao čista aloe vera - upozorila je Jolly.</p><p>Kazala je i kako ne zaboravite na to da u slučaju opekline birate nježnu, pamučnu odjeću koja je dovoljno široka i prostrana kako bi koža mogla disati, a tegobe možete ublažiti hladnim oblozima. Dovoljna je krpa od flanela koji ćete umočiti u hladnu vodu i držati na opeklini. Važno je piti i dovoljnu količinu vode kako biste izbjegli dehidraciju.</p><p>- Mnogi će posegnuti i za receptima naših baka pa će na kožu nanositi jogurt i slične proizvode, no oni nemaju učinak zbog svog sastava nego jednostavno pomažu zato što hlade i vlaže kožu, a to je ono što joj je najpotrebnije. Dakle, pazite na to da kožu što više vlažite kako bi vratila svoju elastičnost te da je hladite kako biste smanjili bolove. Možete popiti i tabletu protiv bolova i temperature kako biste olakšali tegobe, a svakako koristite masnije hranjive losione koje možete utapkati u kožu čim se upije, pa ih nanosite što češće - savjetovala je dr. Nola.</p><p>Kod izrazito teških opeklina dr. Jolly savjetuje sprej koji sadrži biopolimere. Oni pomažu u bržem liječenju svih tipova opeklina.</p><p>- Važno je da ne pokrivate opeklinu i da što prije ohladite kožu. Opeklina je ozljeda s istim učinkom kao i otvorena rana i tako je treba liječiti. Mogu nastati i mjehuri na koži ispunjeni vodom, no ne smije ih se dirati - kazala je ona.</p><p>Teške opekline vode do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, pa čak i toplinskog udara. Ako se nakon boravka na suncu osjećate iznimno umorno, vrti vam se u glavi ili vam je mučno, imate temperaturu ili osjećate drhtavicu, potražite pomoć liječnika.</p><p>- Liječnik će, s obzirom na težinu opekline, procijeniti koju će terapiju primijeniti. To mogu biti injekcije kortikosteroida ili injekcije antihistaminika kako bi ublažio tegobe, a duljina primjene terapije također ovisi o svakom pojedinačnom slučaju - zaključila je dr. Nola.</p>