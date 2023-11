Specijalna bolnica Naftalan u Ivanić Gradu: Naše 'crno zlato' liječi ljude iz cijelog svijeta

Oduvijek je čovjek tražio lijeka svojim bolestima i tegobama. Koristio je ono što mu je priroda nudila - bilje, korijenje, blato, vodu, naftu i drugo. Davno prije nego što se počela upotrebljavati u industrijske svrhe, nafta se upotrebljavala kao lijek kod različitih bolesti. Koristili su je Asirci, Babilonci i Egipćani. Plinije, rimski povjesničar i prirodoznanac, iznio je prve podatke o ljekovitosti nafte u djelu Naturalis historia, u kojem piše o mineralnom ulju koje na Siciliji ljudi koriste za liječenje kožnih problema. Mnogo stranica je ispisano o raznim vrstama nafte kao ljekovitom sredstvu - bijeloj ili crvenoj surahanskoj nafti s Apšeronskog poluotoka, ulju Sv. Quirinusa iz jezera Tagern, teškoj pensilvanskoj nafti Senekino ulje ili laganoj parmskoj Oleum petroleum Italicum, koja se u srednjem vijeku diljem Europe koristila u pučkoj medicini.

I Indijanci Sjeverne Amerike primjenjivali su naftu kao sredstvo za cijeljenje rana. Danas ih samo još požutjeli zapisi povijesti dijele od zaborava. No specifična vrsta nafte - naftalan, koja je potekla prvo u Azerbajdžanu, na potezu između Crnog mora i Kaspijskog jezera, doživjela je drugu sudbinu. Izdržala je sve kriterije moderne medicine i nakon godina proučavanja potvrđena je njena golema dobrobit za čovjeka.

Naftalan se spominje unazad 700 godina, od srednjeg vijeka, kad su poklonici vatre, Hindusi, vršili na izvorištima azerbajdžanske naftalanske nafte obrede prinašanja žrtvi za iscjeljenje od strašnih bolesti. U svjetskoj je literaturi pak o ljekovitosti naftalana među prvima pisao poznati svjetski putnik Marco Polo (1254. - 1324.) u svom djelu "Libre des merveilles du monde". On opisuje velike zdence s uljem, koje se ne koristi za jelo, ali služe za liječenje kožnih bolesti i bolesti udova, a u kojima su se mnogi kupali.

Legenda kaže da su lukavi trgovci prvi uspjeli unovčiti njegovu ljekovitost. Bolesnu i iscrpljenu devu je karavana, koja je gazila znamenitim Putem svile, ne znajući joj pomoći, ostavila da posljednje dane proživi u hladu pustinjske oaze na obali jezera. Nesigurna na nogama, deva se okliznula i umorno tijelo umočila u tamno jezero. Mjesecima kasnije, vraćajući se istom rutom, karavana je zatekla devu zdravu i bezbrižnu u hladu oaze. Nakon zaključka da je bolesnu životinju izliječilo upravo tamno ulje, crnu su tekućinu trgovci tovarili i pri povratku nosili mješine s naftalanom na istok. Stoga ga se prvo prepoznaje u istočnjačkoj medicini, a sam naziv "naft o lan" na istočnjačkom znači - "tamo gdje ima nafte".

Sve do 19. stoljeća naftalan se koristio u izvornom obliku, sve dok tijekom naftnog "booma" njemački inženjer Jäger nije stigao u Baku 1895. godine. Tamo je od lokalnih ljudi čuo o ljekovitosti naftalana. Odlučio je zakupiti izvor i organizirati prvo liječenje u kadama te napraviti još nekoliko bušotina. Tako je dobio veće količine koje je prevozio u Dresden, gdje je sagradio malu tvornicu za preradu i izradu naftalanskih masti i pripravaka. Istodobno, prof. List iz Magdeburga čini isto. Tako početkom ovoga stoljeća u Njemačkoj djeluju dva akcionarska društva naftalana: Naftalan u Dresdenu i Naftalan u Magdeburgu, koji pripremaju raznovrsne standardizirane pripravke na bazi naftalana. Poznate su Dresdenska mast, koželan, kozmetičke kreme, masti za opekline, ulja za sunčanje, zubne paste i slično. Ti su pripravci bili vrlo traženi i brzo poznati u zemljama Europe, Amerike i Japana.

Spoznaje o naftalanu proširene su kad je Dresdensko akcionarsko društvo Naftalan izdalo priručnik za primjenu naftalana u kojem je, osim Jägerovih komercijalnih radova, izišlo više od 600 kratkih tekstova poznatih liječnika onoga vremena o iskustvima s naftalanom. Prof. Unna, znameniti njemački dermatolog, napisao je: "Tko ima naftalan ima sve".

Uz Naftalan je ljekovita i voda

Priroda je htjela da baš u Hrvatskoj bude pronađen još jedan izvor naftalana, i to kraj Ivanić Grada, smještenog na obroncima pitome Moslavačke gore i od Zagreba udaljenog tek 27 kilometara.

- Ljekovita nafta je prava rijetkost, jer je nalazište ovdje kod nas jedino takvo u Europi i tek drugo na svijetu, nakon onog u Azerbajdžanu. Uz naftalan, pronađena je i slana termo mineralna voda bogata jodom, florom i bromom, koja se crpi iz nalazišta pored naftalana s dubine od oko 1300 metara, što je još jedno neprocjenjivo blago koje je ostavilo drevno Panonsko more kad se s ovih prostora povuklo prije dva milijuna godina. Taj vodeni bazen, procjenjuju stručnjaci, prostire se sve do Dugog Sela i gotovo je neiscrpno. Bili su to preduvjeti da se ovdje izgradi Specijalna bolnica Naftalan, koja je čitav kraj učinila zdravstvenim fenomenom u svjetskim razmjerima - govori nam ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, dr. Goran Maričić, specijalist fizijatar.

U ovo lječilište danas pristižu pacijenti i turisti diljem svijeta.

- Nalazište naftalana kod nas je otkriveno početkom 1960-ih. No isprva je sam naftalan u rehabilitaciji korišten u sklopu Doma zdravlja u Ivanić Gradu. Naši vrhunski stručnjaci, dr. Vučinić i dr. Ostrogović išli su u Baku, glavni grad Azerbajdžana u kojem je već postojalo lječilište i gotovo 6000 kreveta u nekoliko hotela, da vide kako tamo liječe i u krajnjoj liniji potvrde ljekovitost našeg pronalaska ovdje - govori Ivan Malec (81), nekadašnji prvi direktor Naftalana i predsjednik Skupštine općine Ivanić Grada, a danas u mirovini.

Pokojni doktor Želimir Ostrogović, idejni začetnik bolnice, u jednom svom tekstu iz arhive Naftalana prisjetio se kako je tijekom boravka u Azerbajdžanu otkrio da su o naftalanu već tad napisana 1672 stručna rada i 49 doktorskih disertacija.

- Stjecajem okolnosti, 1971. sam dobio prospekt Kurora Naftalan i jednu litru nativnog naftalana. U prospektu opisane fizikalno kemijske osobine naftalana upravo su upućivale na začudnu sličnost osobinama kriške nafte koja se eksploatira u okolici Ivanić Grada, a koja je također pripadala u teške nafte bez lakih frakcija i parafina. Je li moguće da imamo drugo izvorište naftalana u svijetu? Treba to dokazati - pisao je tad Ostrogović.

Nakon brojnih istraživanja sedamdesetih godina, 1978. to je i potvrđeno. Gradnja bolnice i dizanje svega na višu razinu moglo je početi. Kao i dr. Ostrogović, i Ivan Malec je u projektu sudjelovao od početka. Konačno je, priča nam, 1982. započela gradnja, a 1989. je dovršena.

Austrijanci s kapitalom

- Uvidio sam da je to odličan projekt koji će naš grad podignuti još više, iako je Ivanić već tad bio jedan od najbogatijih gradova u Jugoslaviji zbog brojnih nalazišta nafte i razvijene industrije, pa sam uspio uvjeriti kolege, uz ponešto pruženog otpora, da se gradnja bolnice uvrsti u društveni plan. Nisam se dao jer sam vjerovao da to možemo. Osnovali smo Fond za razvoj i počeli pregovore s Mavrom Popijačem, tadašnjim generalnim direktorom u INA-i Naftaplin, jednim od glavnih investitora. Polako smo počeli pripremati dokumentaciju i planirati kako će se bolnica prigrađivati postojećem Domu zdravlja - prisjeća se Malec.

Trebalo je još uvjeriti i banke da daju ostatak kapitala te doći do deviza za kupnju medicinskih aparata, a u igru su se htjeli "ubaciti" i Austrijanci sa svojim kapitalom, no to je na kraju propalo.

- Start nam je bio jako dobar, čak smo prvu godinu završili u plusu. Iako sam otišao nedugo nakon dolaska druge vlasti i pokrenuo privatni biznis, zadovoljan sam jer smo uspjeli vrlo brzo zaposliti stotinjak ljudi, a sve to ne bi uspjelo da ljudi oko mene nisu bili kvalitetni - kaže nam Malec.

Bolnica se 1993. preimenovala iz lječilišta u Specijalnu bolnicu, koja je slovila za ustanovu u kojoj se uspješno liječe, kao i stoljećima unazad, kožne bolesti.

- Naftalan je zagrijan na 34 stupnja, a jedna terapija traje 12 minuta i provodi se jedanput dnevno sjedeći u kadi uronjen do visine prsnog koša. Nekad se u kadama ležalo i bilo ih je 12, no sad se u kadama sjedi, tako je bolja iskoristivost. Ukupno ih je 24 - kaže nam mag. fizioterapije Martina Grgević koja, između ostalog, rukovodi punjenjem kada i terapijama samim ljekovitim uljem te dodaje kako komercijalna upotreba naftalana, nakon pregleda doktora i uz plaćanje, ide nakon 18 sati.

- Zahvaljujući visokom postotku naftenskih ugljikovodika, od kojih su najvažniji sterani, spojevi bliski kortikosteroidima, naftalan ima iznimno pozitivno djelovanje u tretmanu kožnih i upalnih reumatskih bolesti. Kako bi kvaliteta aromatskih ugljikovodika bila bolja smanjili smo dozu aromata destilacijom i filtracijom, pa danas naša nafta nije crna, čak ni smeđa, nego žuta, s postotkom aromata od oko jedan posto. I znanost i praksa pokazuju da se kod nas mogu tretirati psorijaza, atopijski i kontaktni dermatitis te stanja nakon opeklina. Isto tako, i upalne reumatske bolesti, degenerativne bolesti, zglobova i kralježnice, izvanzglobni reumatizam, ali i posttraumatska i postoperativna rehabilitacija lokomotornog sustava - kaže ravnatelj Maričić.

Bolnica je opremljena za naftalanoterapiju, hidroterapiju, mastikoterapije, krio i foto terapije, elektro i magneto terapije, iontoforezu, te kineziterapiju, podvodnu masažu i medicinsku gimnastiku. Oko 600 ljudi dnevno prođe kroz sustav, najčešće zbog rehabilitacije koljena, šaka, laktova i ramena, a 80 posto pacijenata dolazi na uputnicu HZZO-a.

Inicijativa za nadogradnju

Smještajni kapacitet je 137 kreveta. Prije dvije godine otvoren je i nadograđeni kompleks čija se realizacija čekala nekoliko godina.

- Do tada je u postojećem dijelu kompleksa bio mali bazen s termalnom vodom koji je kondicioniran na 34 stupnja, uz spa i wellnes oazu, a sad su korisnicima dostupna i tri velika unutarnja bazena - plivački, rekreativni i hidromasažni, čija je temperatura vode od 27 do 32°C. Na raspolaganju su i vanjski bazeni, teretana, fitness dvorana, kongresna dvorana, restoran te kafić - objašnjava nam ravnatelj koji je pokrenuo inicijativu za nadogradnju 2010. godine, a sam projekt počeo je 2017. godine. godine. Ovaj kompleks izuzetno je posjećen od strane komercijalnih grupa koje dolaze na spa dan ili kupanje u bazenima uz ručak.

- Uglavnom smo popunjeni tj. prosječna popunjenost soba je 92 posto. Nedostaje nam dodatnih smještajnih kapaciteta za koje se nadamo da ćemo ih realizirati kroz EU fondove u skoroj budućnosti. Sada se preuređuje jedan kat objekta gdje su bili prije uredi i kuhinja s restoranom koja je preseljena u novi objekt. Tako da ćemo dobiti dodatnih 14 soba visoke kategorije naglašava - ravnatelj Goran Maričić. Objašnjava da godišnje potroše do 10-12 tona nafte koja se filtrira i sterilizira na 120 stupnjeva. Iz izvora će je moći crpiti, prema procjenama, još barem 50-ak godina.

- Većinu naših klijenata su domaći gosti, ali dolaze nam i stranci, koji čine oko 20 posto ukupne popunjenosti. Od stranih gostiju trenutno ima najviše skandinavaca, konkretno sa Farskih otoka i Danske, koji ostaju tri do četiri tjedna. Prije rata u Ukrajini i sankcijama prema Rusiji bilo je i do 200-tinjak gostiju godišnje iz Rusije na rehabilitaciji, koji su ostajali po 14 dana uglavnom zbog psorijaze. Oni su imali saznanja o naftalanu još od vremena SSSR-a, kada su se liječili u Azerbajanu - kaže nam zamjenica ravnatelja Milica Birk.

Liječi psorijazu i artritis

Na terapiju naftalanom dolaze najčešće oboljeli od psorijaze, kojih je u svjetskoj populaciji oko tri posto. Primjerice Istočnjaci nema psorijazu, ali je zato u sjevernoj Europi rasprostranjenija, a najviše je ima među Arapima, čak oko šest posto. Ne može se naći uzrok jer na njenu pojavu utječe genetika, ali i stres, debljina, pušenje, hipertenzija. Psorijaza se još liječi i marinoterapijom na Lošinju i na Mrtvom moru, u islandskim gejzirima i u španjolskom blatu, ali i u češkim sumpornim toplicama, no činjenica da je izvor prirodnih liječenja psorijaze ograničen nama daje itekakve prednosti - kaže Marčić i dodaje kako su istraživanja pokazala da kod pacijenata sa psorijazom naftalan usporava proliferaciju keratinocita iz dubljih slojeva kože, odnosno usporava pretjerano ljuskanje kože.

- Psorijaza se vraća, no naši rezultati pokazuju da je uspjeh regresija oko šest mjeseci, te smanjeno žarište psorijaze kod 75 posto naših pacijenata. Kod teške psorijaze su dobri rezultati, ali blaga do umjerena daje najbolje rezultate, a terapija od 21 dan je zlatni standard za terapijsko djelovanje. Naftalan kod artritisa smanjuje bol i oteklinu, povećava pokretljivost, a tome pridonosi i mastikoterapija, poput obloga šaka i ruku s naftalanom ugrijanim na 60 stupnjeva ili gnječenje smjese sa 70 posto parafina - kaže naš sugovornik koji je izuzetno ponosan na svoje educirano osoblje.

Milica Birk, koja od početka postojanja Naftalana ovdje radi, spomenula nam je još jedan važan dio cjeline koja ovo mjesto čini pravim lječilištem - vlastita kozmetika koju korisnici mogu kupiti u specijaliziranoj trgovini koja se nalazi u prizemlju Naftalana, te ponijeti kući i produljiti terapiju uz onu koju provode u kupkama u kadama s naftalanskim uljem.

- Naši stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u liječenju kožnih bolesti osmislili su posebnu liniju kozmetike temeljenu na ljekovitosti ovog jedinstvenog resursa. No kreme nisu bile registrirane pa su nam to zabranili. Zatim smo osnovali tvrtku kćer, koja je isprva radila Naftalan kremu i Naftalan ulje, a sada je u ponudi čak sedam proizvoda koji se mogu naručiti i na web shopu. Naftalanovi proizvodi čuvaju obrambeni mehanizam kože, omekšavaju i zaglađuju kožu te podupiru njezinu sposobnost obnavljanja - objašnjava Birk.