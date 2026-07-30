Spektakl na nebu 12. kolovoza: Najbolja mjesta za gledanje pomrčine Sunca u Hrvatskoj

U srijedu, 12. kolovoza 2026. godine, nebo iznad Hrvatske postat će pozornica za izvanredan astronomski događaj - djelomičnu pomrčinu Sunca.

Iako će potpuni mrak zahvatiti tek uski pojas preko Grenlanda, Islanda i Španjolske, za Hrvatsku i veći dio Europe ovaj će nebeski ples Mjeseca i Sunca biti poseban jer će se dogoditi neposredno prije zalaska, stvarajući prizor pomračenog Sunca koje tone za horizont. Bit će to prva totalna pomrčina vidljiva u kontinentalnoj Europi od 1999. godine, a njezin djelomični oblik pružit će jedinstveno iskustvo za gotovo milijardu ljudi diljem kontinenta.

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Pokretanje videa... 00:57 Potpuna pomrčina Sunca u Sjevernoj Americi | Video: 24sata/REUTERS

Ovaj će se nebeski fenomen odvijati u kasnim poslijepodnevnim satima, što promatranje čini istovremeno i izazovnim i spektakularnim. Ključ uspjeha bit će pronalazak lokacije s čistim i neometanim pogledom prema zapadnom i sjeverozapadnom obzoru. Za promatrače u Hrvatskoj to znači da će moći svjedočiti samo prvom dijelu pomrčine, jer će Sunce zaći prije nego što Mjesec u potpunosti oslobodi njegov disk.

Najbolji pogled - u zapadnoj Hrvatskoj

Intenzitet pomrčine uvelike će ovisiti o geografskoj lokaciji.

ISTRA, KVARNER I RIJEKA

Najbolje uvjete za promatranje imat će stanovnici zapadnih dijelova Hrvatske, prvenstveno Istre i Kvarnera, gdje će Mjesec u vrhuncu pomrčine prekriti više od 90 posto Sunčevog promjera. Što se krećemo istočnije, to će postotak prekrivenosti biti manji, ali i dalje vrlo impresivan.

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ZAGREB, DUBROVNIK

Primjerice, u Rijeci će biti zaklonjeno gotovo 80 posto Sunca, dok će u Zagrebu taj postotak iznositi oko 88 posto. U Splitu će Mjesec prekriti oko 60 posto Sunčevog diska, a na samom jugu, u Dubrovniku, pomrčina će biti najmanje izražena, s tek nešto manje od 30 posto prekrivenosti.

Ova gradacija znači da će prizor biti dramatičniji na zapadu, gdje će se Sunce pretvoriti u tanak, sjajan srp prije nego što nestane ispod horizonta. Za fotografe i zaljubljenike u astronomiju, ovo će biti prilika za snimanje rijetkih i prekrasnih prizora, s pomračenim Suncem koje zalazi iznad Jadranskog mora ili vrhova planina.

Pula, Zadar i Split kasne minutu

Pomrčina će u većini hrvatskih gradova započeti između 19.25 i 19.30 sati. U Zagrebu, prvi kontakt Mjeseca i Sunca dogodit će se u 19.25, u Rijeci u 19.27, a u Puli, Zadru i Splitu minutu ili dvije kasnije. Vrhunac pomrčine, odnosno trenutak najveće prekrivenosti, poklopit će se sa zalaskom Sunca, koji se, ovisno o lokaciji, očekuje između 19.53 i 20.17 sati.

Zadar: Instalacija Pozdrav suncu u mraku nakon vandalizma | Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Za idealno iskustvo, preporučuje se odabir povišenih mjesta poput planinskih vrhova, brda i vidikovaca. Poluotok Istra, kao najzapadniji dio Hrvatske, nudi izvanredne lokacije. Zapadna obala, od Umaga preko Poreča do Rovinja, pružit će izravan pogled na zalazak iznad mora. Unutrašnjost Istre, s gradovima na brežuljcima poput Motovuna i Buja, također nudi fantastične vidike. Vrh Učke, kao najviša planina u regiji, predstavlja jednu od optimalnih lokacija zbog nadmorske visine i potpuno otvorenog pogleda. Na Kvarneru i u Gorskom kotaru, zapadne obale otoka Cresa, Lošinja i Krka, kao i planinski vidikovci, bit će odličan izbor. Detaljne interaktivne karte pomrčine omogućuju precizne vizualizacije za bilo koju odabranu lokaciju.

Zvjezdarnica Zagreb

Za one koji žele promatrati fenomen uz stručno vodstvo, Zvjezdarnica Zagreb u Opatičkoj ulici organizirat će besplatan program koji započinje u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku slušati predavanja, promatrati Sunce kroz sigurne solarne teleskope i pratiti prijenos uživo potpune pomrčine iz Španjolske. Očekuje se da će i lokalna astronomska društva, poput onog u Rijeci, organizirati javna promatranja.

Apsolutno je ključno naglasiti da se u Sunce nikada ne smije gledati izravno bez odgovarajuće zaštite, čak ni kada je djelomično prekriveno ili nisko na horizontu. Gledanje golim okom, kroz obične sunčane naočale, dvogled ili teleskop bez posebnih solarnih filtera može uzrokovati trenutačno i trajno oštećenje vida, pa čak i sljepoću. Za sigurno promatranje nužno je koristiti certificirane naočale za pomrčinu ili staklo za varenje (minimalne gustoće 14). Promatranje ovog događaja bit će još posebnije jer će se dogoditi samo noć prije vrhunca meteorskog roja Perzeida, nudeći tako dvostruki astronomski spektakl.