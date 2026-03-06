Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PROMO

Spiderman stiže na Festival karijera u MiniPolis

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 2 min
Spiderman stiže na Festival karijera u MiniPolis
8

Ohrabrite svoju djecu da otkriju što žele postati kad odrastu! MiniPolis, vodeći prostor za interaktivnu igru i učenje u Hrvatskoj i regiji, 14. i 15. ožujka 2026. organizira Festival karijera.

Admiral

MiniPolis, vodeći prostor za interaktivnu igru i učenje u Hrvatskoj i regiji, 14. i 15. ožujka 2026. organizira Festival karijera – jedinstveni događaj koji će inspirirati najmlađe profesionalce i lidere budućnosti.  

Serija edukativnih radionica i susreta s pravim stručnjacima iz vodećih hrvatskih tvrtki potaknut će djecu da istraže svoje talente i  razviju vještine za karijeru iz snova. Kroz interaktivnu komunikaciju, profesionalci će djeci predstaviti svoja zanimanja, odgovarati na pitanja i pokazati kako njihov posao izgleda u praksi. Program je osmišljen da potiče znatiželju, aktivno sudjelovanje i učenje kroz iskustvo, pomažući djeci da lakše prepoznaju vlastite interese, talente i moguće buduće karijerne smjerove – sve u poticajnom i motivirajućem okruženju.  

Snovi mogu postati stvarnost! U nedjelju, 15. ožujka od 11 sati, najmlađe posjetitelje očekuje posebno iznenađenje – druženje s najpoznatijim hrvatskim profesionalnim Spidermanom. Omiljeni superheroj pridružit će se djeci u zabavnom programu. Uz susret sa Spidermanom, svi posjetitelji moći će uživati i u besplatnom facepaintingu s atraktivnim Spiderman motivima, koji će dodatno upotpuniti doživljaj i pretvoriti mališane u prave superheroje.  

Festival se održava 14. i 15. ožujka  od 11:00 do 13:00 te od 16:00 do 18:00 sati. Ulaz je slobodan uz bilo koju MiniPolis ulaznicu, a rezervacije nisu potrebne – dovoljno je doći i pridružiti se programu.  

Vidimo se 14. i 15. ožujka u MiniPolisu – gdje dječji snovi o budućem zanimanju dobivaju svoje prvo, pravo iskustvo.  

U MiniPolisu vlada uzbudljiva atmosfera – uvijek se događa nešto novo i zabavno!  Uskoro počinje i Proljetni kamp koji će se održati od 30. ožujka do 3. travnja tijekom školskih praznika. U sklopu Proljetnog kampa u MiniPolisu održat će se i petodnevna škola kartinga ili škola rolanja tijekom koje će mališani usvojiti   osnove karting vožnje ili osnove rolanja.   

Ako tražite rođendan koji će stvarno oduševiti stariju djecu, stigli su novi, superzabavni adrenalinski rođendanski paketi 12+. Slavljenik bira savršenu kombinaciju dvije aktivnosti, a tim MiniPolisa organizira dinamičan, vođen party pun adrenalina, zabave i energije. Bez stresa za roditelje – samo odlična atmosfera i rođendan o kojem će se još dugo pričati.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ima 41 godinu, dvoje djece i tijelo iz snova: 'Trudnoća me nije zaustavila, samo ojačala'
U TOP FORMI

FOTO Ima 41 godinu, dvoje djece i tijelo iz snova: 'Trudnoća me nije zaustavila, samo ojačala'

Mama dvoje djece izgleda bolje nego ikad. Sarah Stage svojim pristupom trudnoći i fitnessu ruši sve predrasude o majčinstvu i tijelu te je tako skupila veliki broj fanova na internetskim platformama
Zavodnici Zodijaka: Tko svima namiguje, a tko je sramežljiv?
FLERT IM JE DRUGO IME

Zavodnici Zodijaka: Tko svima namiguje, a tko je sramežljiv?

Flert nije samo osmijeh i treptanje očima, već uključuje govor tijela, energiju i pogled. Svi znakovi na svoj način koriste trikove da bi ga pretvorili u umjetnost. Neki šalju suptilne signale, a neki su vrlo izravni
Dobar stil: Kako pravilno nositi traperice nakon 40. godine
ZA LIJEPI OBLIK...

Dobar stil: Kako pravilno nositi traperice nakon 40. godine

Idealne traperice trebale bi sadržavati mali postotak elastina, obično oko dva posto. To osigurava udobnost i slobodu kretanja, a da pritom traperice ne izgube svoj oblik nakon nekoliko nošenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026