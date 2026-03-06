Spiderman stiže na Festival karijera u MiniPolis

MiniPolis, vodeći prostor za interaktivnu igru i učenje u Hrvatskoj i regiji, 14. i 15. ožujka 2026. organizira Festival karijera – jedinstveni događaj koji će inspirirati najmlađe profesionalce i lidere budućnosti.

Serija edukativnih radionica i susreta s pravim stručnjacima iz vodećih hrvatskih tvrtki potaknut će djecu da istraže svoje talente i razviju vještine za karijeru iz snova. Kroz interaktivnu komunikaciju, profesionalci će djeci predstaviti svoja zanimanja, odgovarati na pitanja i pokazati kako njihov posao izgleda u praksi. Program je osmišljen da potiče znatiželju, aktivno sudjelovanje i učenje kroz iskustvo, pomažući djeci da lakše prepoznaju vlastite interese, talente i moguće buduće karijerne smjerove – sve u poticajnom i motivirajućem okruženju.

Snovi mogu postati stvarnost! U nedjelju, 15. ožujka od 11 sati, najmlađe posjetitelje očekuje posebno iznenađenje – druženje s najpoznatijim hrvatskim profesionalnim Spidermanom. Omiljeni superheroj pridružit će se djeci u zabavnom programu. Uz susret sa Spidermanom, svi posjetitelji moći će uživati i u besplatnom facepaintingu s atraktivnim Spiderman motivima, koji će dodatno upotpuniti doživljaj i pretvoriti mališane u prave superheroje.

Festival se održava 14. i 15. ožujka od 11:00 do 13:00 te od 16:00 do 18:00 sati. Ulaz je slobodan uz bilo koju MiniPolis ulaznicu, a rezervacije nisu potrebne – dovoljno je doći i pridružiti se programu.

Vidimo se 14. i 15. ožujka u MiniPolisu – gdje dječji snovi o budućem zanimanju dobivaju svoje prvo, pravo iskustvo.

U MiniPolisu vlada uzbudljiva atmosfera – uvijek se događa nešto novo i zabavno! Uskoro počinje i Proljetni kamp koji će se održati od 30. ožujka do 3. travnja tijekom školskih praznika. U sklopu Proljetnog kampa u MiniPolisu održat će se i petodnevna škola kartinga ili škola rolanja tijekom koje će mališani usvojiti osnove karting vožnje ili osnove rolanja.

Ako tražite rođendan koji će stvarno oduševiti stariju djecu, stigli su novi, superzabavni adrenalinski rođendanski paketi 12+. Slavljenik bira savršenu kombinaciju dvije aktivnosti, a tim MiniPolisa organizira dinamičan, vođen party pun adrenalina, zabave i energije. Bez stresa za roditelje – samo odlična atmosfera i rođendan o kojem će se još dugo pričati.