U stara vremena domaćice bi provjeravale muževima džepove, tražile ruž na ovratniku i provjeravale izvode s kreditnih kartica. Ovih dana trebate samo minutu ili dvije da biste na telefon svog partnera instalirali špijunsku aplikaciju koja vam omogućuje da pripazite na njegove društvene mreže, povijest pretraživanja, e-poštu, poruke, pozive i lokaciju.

Većina nas ne odlazi toliko daleko - no britansko je istraživanje prošle godine otkrilo da četiri od deset ljudi provjerava telefon svog partnera barem jednom tjedno. Više od polovice ljudi pronašlo je dokaze, a 45 posto ih je tada prekinulo vezu. Nedavno američko istraživanje pokazalo je da je 42 posto žena provjerilo telefon svog partnera, dok je samo 25 posto muškaraca to priznalo. Ironično, u gotovo svim istraživanjima oko 70 posto ljudi priznaje da nije u redu 'njuškati'.

Što ste mlađi, to je vjerojatnije da ćete špijunirati - i više ste uvjereniji da ćete pronaći dokaze. Mladi ljudi ne mogu odoljeti hvalisanju na svojim društvenim mrežama ili ne mogu podnijeti brisanje svih poruka od nekoga tko ih stvarno zanima.

Tracey Cox je ispričala kako je njena prijateljica bila uhvaćena u aferi koju je imala prije osam godina jer je zaboravila da je od ljubavnika zadržala samo jedan e-mail. Pregledavala je stare e-mailove sa suprugom, tražila nešto, a onda je to iskočilo. Njezin je suprug poznavao tipa i rekao je: 'Što je to?' i igra je bila gotova.

Oni koji špijuniranje smatraju opravdanim će biti uvjereni da su nešto propustili zadnji put kad su njuškali. No, jedino što ste možda propustili je rana propast veze do koje vam je toliko stalo. Nikad ništa dobro nikada ne dolazi od špijuniranja.

Ako to radite iz 'sigurnosti', prestanite se šaliti. Njuškanje ne smiruje vaše strahove, već potiče ljubomoru, jer ako pronađete nešto što izgleda sumnjivo, ne možete tražiti objašnjenje. Naš vaš um će zamišljati ono najgore.

Ako ipak popustite i priznate ono što ste učinili, vaš će se partner (s pravom) osjećati ugroženim i ogorčenim što mu ne vjerujete i što ste napali njihovu privatnost.

To je situacija u kojoj ćete uvijek izgubiti - ali to nas svejedno ne sprječava u tome da špijuniramo. Zato je Tracey Cox postavila pitanje na društvenim mrežama: 'Jeste li špijunirali svog partnera?' i alarmantan broj ljudi je rekao da je. Je li bilo vrijedno toga? Bi li to ponovili? U većini slučajeva odgovor je bio 'ne'. Evo njihovih priča. Naučite nešto od njih.

Biste li uhodili svog partnera?

- Svaki put kad sam njuškao, pronašao sam nešto što mi se nije svidjelo. Gotovo uvijek se ispostavi da nije ništa. Ali kad jednom nešto nađete, izjede vas iznutra i ne možete to ne reći partneru. Tada vam on da sasvim logično objašnjenje i osjećate se kao idiot. Nisam to učinio u svojoj trenutnoj vezi i zbog toga se osjećam puno sigurnije - ispričala je jedna osoba.

- Kad se moj dečko preselio kod mene, pričekala sam dok nije otišao na posao, a zatim sam prošla kroz sve njegove stvari, pročitala sam svako pismo, pogledala svaku fotografiju. Otkrila sam stara ljubavna pisma i fotografije na kojima se, izgleda, volio s drugim ženama. Imao je 42 godine, naravno da je imao prošlost. Očajnički sam ga željela pitati voli li me više od onih drugih žena. Na kraju sam postala toliko očajna da sam priznala što sam učinila i zatražila utjehu. Pogledao me, ušao u spavaću sobu, spakirao stvari i otišao. Rekao je da nema smisla nastaviti ako nema moje povjerenje. Jako sam ga voljela i trebale su mi godine da to prebolim. Nikad nisam i nikada više neću njuškati - ispovjedila se jedna žena.

Jedna osoba je rekla da misli da imamo moralno pravo špijunirati partnera ako iskreno posumnjamo da partner nešto krije. Inače, ne.

- Uvijek kažem svom partneru: 'Ako nešto poduzmeš i to je jednokratno i požališ, nemoj mi reći'. Nikad ne bih mogla oprostiti i šteta bi bila tako sretne veze kad bih je prekinula zbog jedne glupe pogreške. Ne dajem mu dopuštenje, daleko od toga, ali iskreno ne želim znati sve na što se on dosjeti. Nikad ga ne bih špijunirala iz tog razloga: ne želim pronaći ništa što bi promijenilo moje osjećaje prema njemu. Uvjerena sam da bih, ako se dogodilo nešto ozbiljno, to osjetila bez da moram špijunirati - dodala je.

- Špijunirao sam i uhvatio svoju partnericu u prevari i ne žalim ni minute. Varala je s mojim najboljim prijateljem. Otišao sam ravno do odvjetnika i uspjeli smo ga iskoristiti kao dokaz kako bismo osigurali pravedniju nagodbu za razvod. Mislim da ako ste u iskušenju da špijunirate, vjerojatno ste osjećali da nešto nije u redu i zato to činite. Da sam sumnjičav u nekoj drugoj vezi, ponovio bih to - tvrdi jedan muškarac.

- Problem sa špijuniranjem je u tome što izaziva ovisnost. To postaje navika. Kad sam krenula u vezu s partnerom, znala sam da postoji nedovršeni posao s jednom djevojkom, ali nikada nije reagirao na to. Bila sam sumnjičava, a on je imao povjerenja i ostavio je računalo uključenim ili je koristio lozinke koje sam znala s drugih računa. Brzo sam utvrdila da imaju kontakt. Ako su stvari bile dobre s nama, nema kontakta. Kad bismo veslali, bio bi na e-mailu, pitao bi je kako je i rekao joj da mu nedostaje. Nakon nekog vremena shvatila sam da je ne zanima ništa drugo osim prijateljstva, ali nisam se mogala zaustaviti sa špijuniranjem. Otišao bi, a ja bih bila nervozna i bojala sam se što bih mogla naći. Nepotrebno je reći da je veza odavno završila. Mislim da niti jedna veza ne preživljava redovito špijuniranje. Ako nemate osnovnu razinu povjerenja, u čemu je smisao? - poručila je jedna žena.

- Ako krenete tražiti nevolje, na kraju ćete ih i pronaći. Ako se vaš partner dobro ponaša prema vama i oboje ste sretni, zašto ići u špijuniranje? Ako ste nesretni, jednostavno prekinite. Ako iznevjerite bilo čije povjerenje narušavanjem njegove privatnosti upravo to vas čini lošim - tvrdi jedna osoba.

Jedan je muškarac rekao kako je prije mnogo godina počeo provjeravati telefon svoje djevojke. Sve što je to provjeravanje učinilo bilo je da se osjeća paranoično, što je i okončalo njihovu vezu. Nikad to nemojte raditi jer to nikad nema sretan kraj, poručio je.

- Kad bi moj partner provjeravao moje mailove i poruke, vjerojatno bih bila jako paranoična jer sam jako dobra sa starim prijateljima i bivšim dečkima. Ali sve je to potpuno bezazleno i prijateljski. Lako je preuveličati stvari kad ne znate pozadinu - pojasnila je jedna djevojka.

- Jednom sam došao ranije kući kako bih otkrio da moja supruga ima cybersex s tipom kojeg je upoznala online. Odmah smo se razdvojili, ali ona je tvrdila da želi raditi na braku i prekinula je s njim. Nisam osjećao da joj mogu vjerovati i, znajući njezinu lozinku, ušao sam u njezin račun e-pošte i društvene mreže. Otkrio sam da me ogovarala pred svima i još uvijek se planira osobno naći s tim tipom. Slomila mi je srce. Pomislili biste nakon što ovo pročitate da joj više nikad neću moći vjerovati? Pa, od tada smo skupa 12 godina, imamo dvoje djece i hipoteku. Sve smo to sredili i nikad više je nisam špijunirao niti osjetio potrebu da je špijuniram. Ali ja također nisam više dovoljno naivan da bih pomislio da me nikada ne bi mogla prevariti. Pretpostavljam da ću prijeći preko toga ako do toga dođe - ispričao je svoju priču jedan muškarac.

Jedna žena pak tvrdi da nije špijunirala svog supruga, ne bi saznala kako ne samo da ima aferu, već je i tu ženu učinio trudnom. Nije mu rekla da zna, ali joj je to dalo vremena da se pripremi za to da će ju ostaviti. Tvrdi da ne bi preživjela da je sve to saznala odjednom.

- Špijunirao sam i otkrio da me supruga 'blati' pred svim svojim prijateljima i obitelji. Saznati što netko koga voliš govori o tebi iza leđa kad misli da ne gledaš ili slušaš je užasno. Ne preporučujem to - tvrdi muškarac.

Što je najgore što ste pronašli dok ste špijunirali partnera?

Osim iskustva o svojim špijuniranjima, ljudi su s Cox podijelili i što su najgore pronašli kada su špijunirali svoje partnere: