Imao sam niz dugih veza koje sam okončao jer se nisam mogao zamisliti kako s tim ljudima dočekujem starost - piše za YourTango Christopher Post.

Prijatelji i obitelj mislili su da sam previše izbirljiv i da bih se trebao skrasiti, ali nisam bio zainteresiran. Za mene to nije kao kad kupujete automobil. Tražio sam nekoga s kim bih mogao ostvariti doživotno partnerstvo.

Kada je djevojka materijal za udaju

No zahvaljujući osobinama moje partnerice shvatio sam kojih devet osobina treba krasiti ljude s kojima želimo provesti ostatak života.

1. Daje najbolje darove

Nije riječ samo o razmjeni materijalnih dobara. Svake godine me obori s nogu darovima za Božić iako joj govorim da mi ništa ne treba. No ona uvijek sluša što govorim, čak i kad nisam svjestan da tako otkrivam što želim.

Prije nekoliko godina darovala mi je predivan ormarić za radio iz 1954. godine koji ima ugrađeni stolić. Spomenuo sam jedanput da bih želio imati takav ormarić, a potom sam se našao u automobilu i odvela me tajanstveno putovanje u Buffalo kako bi mi ga kupila.

2. Ima svoje ciljeve

Ne samo što je pametna, nego je i ambiciozna, te ima svoje životne ciljeve. Mislim da bi životni partner morao imati puno više od nebulozne liste stvari koje želi postići, a to je motivacija da ih postigne. Bez toga, vi ne izlazite s nekim nego ga čuvate.

3. Zrela je

Od svoje partnerice sam stariji šest godina, no ona je u našoj vezi odgovorniji i stariji dio dvojca. Mudrija je od svojih godina, teško se razljuti, a nosi se sa više stvari nego ja. Veza između dvoje razumnih ljudi je, pa, razumna. I dobro je to imati na umu kad želite da traje do kraja života.

4. Odgovorna je

Moja partnerica je praktična, vjerojatno stoga što su joj roditelji praktični ljudi. A s tim često dolazi i odgovornost.

Ona uvijek napravi ono što obeća da će učiniti, pa znam da se mogu na nju uvijek osloniti.

5. Obožava krafne

Kupio sam joj jedanput cvijeće. Nije da joj se nije svidjelo, ali ona više voli krafne. Kad joj sad želim dati do znanja da mislim na nju, to je iznenađenje koje ću joj priuštiti.

Obožavam to kod nje jer se ne vodi tradicionalnim obrascima ponašanja samo zato što bi se trebala ponašati na određeni način. Ona radi što želi i ne ispričava se zbog toga. Zato se osjećam dovoljno sigurno da i sam usvojim takav stav.

6. Cijeni otvorenost

To je kliše jer je istinito: povjerenje je temelj zdrave veze.

U potpunosti vjerujem svojoj partnerici i koliko znam, ona osjeća isto. To je rezultat činjenice da ništa ne skrivamo jedno od drugog, ni dobro ni loše. Čak i ako djeluje kao nešto trivijalno, to podijelimo.

7. Ona je predivno biće

Ne samo što ima ugodnu vanjštinu, moja partnerica je predivna i iznutra. Ugodno je biti kraj nje, ona je pozitivna snaga u svakoj prostoriji i jednostavno je dobar čovjek. Nikad ne niječem da je bolja od mene. Zato nije bolji samo moj, nego i život ljudi oko nas.

8. Sjajno priča priče

Moja partnerica obožava pričati i puna je priča. Njen djed joj je kao djetetu znao govoriti da uspori i govori razgovijetno. Ponekad je nepravedno utišavam kad je glasna u pogrešno vrijeme, primjerice kad pokušavam zaspati, no ne mogu zamisliti život bez njezinog pričanja. Ona ne govori bez potrebe, nego zato što razmišlja.

Najveći razlog zbog kojeg je želim oženiti jest što smo usred razgovora za koji će nam trebati cijeli život da ga dovršimo.

9. Uvijek je na mojoj strani

Kao i svi parovi, imamo svojih uspona i padova, no poanta je da ih imamo zajedno. Uvijek pazimo jedno na drugo i pomažemo si kad god možemo. U osnovi, kroz život prolazimo kao tim. Ona je moja partnerica u zločinu i ne bih želio da je drugačije.